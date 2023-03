¿Te fue bien o mal en tu vida profesional?, este test de Warren Buffett te lo responde

Warren Buffet ha sido durante largos años no sólo un empresario exitoso sino que sus enseñanzas y sus palabras han sigo guía para miles

Existen innumerables formas de alcanzar el éxito, y también diferentes maneras de entender qué es este. La definición que da la RAE es la del "resultado feliz de un negocio, actuación, etc.", la "buena aceptación que tiene alguien o algo" o el "fin o terminación de un negocio o asunto". Pero eso solo cubre la parte académica y lingüística.

A partir de ahí, puede hablarse del éxito de un gran negocio, como AliExpress; el éxito en la vida de cualquier persona o el éxito profesional, signifique lo que signifique para cada uno: desde ser feliz con tu trabajo hasta llegar a ser un multimillonario famoso.

Las recetas también son diferentes: las claves del éxito de Elon Musk, Steve Jobs, Harvard o Warren Buffett no son las mismas, aunque pueden tener puntos en común. En el caso del conocido como 'Oráculo de Omaha', incluye ingredientes como el aprendizaje continuo, la concentración y firmeza, enfrentarse a los miedos, evitar determinados riesgos, trabajar en lo que te apasione y crear el hábito del ahorro, entre otros.

Sin embargo, Warren Buffett también ha predicado sobre otro tipo de valores más personales, como construir una buena reputación y comportarse con bondad y amabilidad, lo que acaba influyendo en que otras personas quieran hacer negocios con él.

Bill Gates valora los consejos de Buffett

En especial, se sabe que el presidente de Berkshire Hathaway le da una gran importancia a las relaciones y a la amistad. Bill Gates, fundador de Microsoft y su amigo desde hace 30 años, ha afirmado que el mejor consejo que ha recibido en su vida se lo ha dado Buffett: "Al final, lo que importa es lo que los amigos piensan de ti y lo fuertes que son esas amistades", le comentó.

"He aprendido muchas cosas de Warren" en todos estos años, "pero quizá lo más importante es lo que significa la amistad. Se trata de ser el tipo de amigo que uno desearía tener. Todo el mundo debería tener la suerte de contar con un amigo tan atento y amable como Warren. Se desvive por hacer que la gente se sienta bien consigo misma y por compartir su alegría de vivir", alababa Gates en 2016, para conmemorar 25 años exactos de amistad.

Buffett y Gates forjaron una amistad hace más de 30 años

"Warren se ganó la reputación de 'Oráculo de Omaha' por su astucia a la hora de invertir en empresas. Pero está igualmente dotado para invertir en las personas", insiste.

Por su parte, en un discurso en 2001 en la Universidad de Georgia (EEUU), Warren Buffett compartió lo que considera "el test definitivo" para saber si una persona ha tenido éxito en su vida, y no tiene nada que ver con que sea multimillonaria.

"Cuando llegues a mi edad, en realidad medirás tu éxito en la vida por cuántas de las personas que quieres que te quieran realmente te quieren", declaró Buffett, en una conferencia con tono informal y momentos distendidos con los estudiantes.

"Conozco a gente que tiene mucho dinero y que reciben cenas testimoniales y alas de hospital con su nombre. Pero la verdad es que nadie en el mundo les quiere. Si llegas a mi edad y nadie piensa bien de ti, no me importa lo grande que sea tu cuenta bancaria: tu vida es un desastre. Esa es la prueba definitiva de cómo has vivido tu vida", aseguró.