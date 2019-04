De Buenos Aires a Mendoza en un tirón: Los autos eléctricos tendrán una autonomía de casi 1000km

El laboratorio Innolith AG, especializado en baterías inorgánicas, está fabricando un modelo con tecnología de alta densidad que estaría listo en 3 años

La tendencia de los autos eléctricos está ayudando, poco a poco, a que la gente deje de depender del petróleo para transportarse, entre otras buenas noticias.

Pero también despierta nuevas preocupaciones, como la llamada "ansiedad de la autonomía", que se refiere a la sensación de preocupación por que la carga de la batería de estos modelos no sea suficiente para llegar a buen puerto (o bien a un cargador).



La batería del futuro seguramente será el antídoto de la ansiedad. Con capacidad para ofrecer un rango de 965 kilómetros (o 600 millas) con una sola carga, una batería con tecnología de alta densidad se está fabricando en Alemania, en el laboratorio de Innolith AG, una compañía que se especializa en tecnología de baterías inorgánicas. Y podría estar lista en tres o cinco años.



Innolith AG afirma que se trata de la primera batería recargable de 1.000 vatios hora por kilogramo (Wh/kg), permitiendo que los eléctricos se desplacen hasta casi 1.000 kilómetros sin necesidad de recargar. Es decir, prácticamente se podría manejar desde Barcelona hasta Pisa, Italia, con una misma carga, algo que actualmente es imposible de encontrar en el mercado del coche eléctrico.



Esta batería de alta densidad no solo tiene el potencial de liquidar la ansiedad de autonomía, sino que también puede reducir los costos asociados con la producción de baterías, ya que según sus creadores la fabricación no requiere el uso de "materiales exóticos y caros", informó el especializado Auto Express.

También usarán electrolito inorganico no inflamable, lo que reduce las posibilidades de que un coche se incendie.



Innolith se tomará entre tres y cinco años para desarrollar la batería en tranquilidad, y proyecta un lanzamiento inicial al mercado en el marco de un plan piloto en Alemania, antes de firmar acuerdos de licencia con fabricantes de coches eléctricos y otras compañías de baterías. Uno de los retos que enfrenta la empresa es el de lograr que los lapsos de carga no sean tan extensos como en las pruebas.



La compañía explicó que para conseguir una autonomía de 400 kilómetros, esta batería necesitará el mismo tiempo de carga que cualquier batería actual, pero que para rozar los 1.000 kilómetros de rango de momento necesita que la carga dure al menos toda la noche. Hasta ahora desconocen si será posible aligerar el proceso durante el próximo lustro, aunque todo apunta a que sí.



La tecnología de baterías y cargas es una de las más emocionantes en las que se involucran el sector del coche eléctrico y otros tipos de compañías. En marzo, Tesla estrenó el supercargador V3, que consigue 1.600 kilometros de autonomía por hora de carga, previendo el futuro en el que los coches eléctricos tengan baterías tan potentes como la que se fabrica en Alemania.