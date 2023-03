Elon Musk quiere crear su propio ChatGPT: cuál es el objetivo del proyecto

Elon Musk estaría a punto de emprender un nuevo proyecto: desarrollar su propia alternativa a ChatGPT. A continuación, toda la información

Elon Musk estaría a punto de comenzar un proyecto contra OpenAI y ChatGPT. El magnate pretendería crear un nuevo laboratorio de inteligencia artificial que rivalice con la startup dirigida por Sam Altman, de la cual fue fundador, con el fin de desarrollar una alternativa al chatbot que hoy está en boca de todos.

Para lograrlo, Elon Musk habría comenzado a acercarse a diferentes investigadores del campo de la IA. De hecho, el empresario ya habría reclutado a Igor Babuschkin, uno de los exponentes más notorios del sector, quien hasta hace poco formó parte del proyecto DeepMind de Google.

El propio Babuschkin manifestó que le gustaría trabajar con el CEO de Tesla, SpaceX y Twitter en el ámbito de los modelos de lenguaje a gran escala, la tecnología que, entre otros fines, se utiliza para potenciar herramientas como ChatGPT.

No obstante, aclaró que el proyecto está en una etapa muy temprana, que todavía no existe un plan para el desarrollo de productos específicos y que, de hecho, todavía no se sumó oficialmente a la propuesta de Elon Musk.

Por el momento, Musk optó por no hacer declaraciones públicas sobre esta posibilidad. Aunque no sería extraño que pronto comience a hablar al respecto a través de Twitter, como suele hacer habitualmente.

Si bien Elon Musk se mostró impresionado por las capacidades de ChatGPT, sus ácidos comentarios contra el chatbot y sus desarrolladores fueron bastante recurrentes en el último tiempo.

El empresario expresó que la herramienta basada en GPT-3.5 es "tan buena que asusta", pero también fue crítico de las medidas que tomó OpenAI para evitar que responda a preguntas sobre temas sensibles. "El peligro de entrenar a una IA para que sea woke —para mentir, en otras palabras—, es mortal", tuiteó en su momento.

El supuesto wokeismo de las cosas es uno de los argumentos favoritos de Elon Musk a la hora de hacer críticas o establecer puntos de vista. Y es evidente que la inteligencia artificial no se salva de esa caracterización, al menos en su mente.

Pese a ello, Igor Babuschkin negó que la intención del millonario sea crear un rival de ChatGPT con lineamientos de seguridad más laxos.

Más allá de su supuesto plan de crear un nuevo laboratorio de inteligencia artificial, es una realidad que Elon Musk tuvo a OpenAI en el punto de mira en el último tiempo.

En Twitter, recientemente publicó: "OpenAI se creó como una empresa Open Source sin fines de lucro (por eso la llamé ‘Open’ AI) para servir como contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa cerrada y de máxima ganancia controlada efectivamente por Microsoft. No es lo que pretendía en absoluto".

Dardos contra OpenAI y el pedido de regulación

Algo similar manifestó recientemente Elon Musk en el World Government Summit que se realizó en Dubai. En dicho evento remarcó que fue parte fundamental de la creación de OpenAI, que nació para dar respuesta a la preocupación por la falta de atención de Google a la seguridad de la inteligencia artificial.

Pero indicó que la compañía se desvió de esa premisa original y recalcó que ya no tenía vínculos ni poder de decisión sobre ella.

Durante su exposición, expresó que la IA es uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización, y llamó a establecer una regulación.

"El desafío aquí es que la regulación tiende a ser establecida como reacción a cuando pasa algo malo. Pero si algo malo sucede con la inteligencia artificial, la reacción desde un punto de vista regulatorio puede ser muy lenta", concluyó.