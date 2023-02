Algunos los califican de "horrible", otros hablan maravillas: qué opinan los líderes tech sobre ChatGPT

Desde que finalmente vio la luz, ChatGPT no deja de asombrar y de horrorizar, creando posturas de todo tipo y opiniones muy variadas

No hay dudas que ChatGPT en pocos tiempo ha generado mucha atención, y también opiniones variadas entre la gente y los expertos en tecnología. Y por supuesto, entre los líderes de las empresas de tecnología.

Business Insider España armó un listado con las opiniones que diferentes figuras destacadas. Este es el resultado:

Qué opina Elon Musk

Recordemos que el propio Musk cofundó OpenAI, la creadora de ChatGPT. Por un lado opinó que la plataforma "ha ilustrado a la gente lo avanzada que se ha vuelto la IA".

Pero despues agrega contundente: "OpenAI se creó como una empresa de código abierto (por eso la llamé "Open" AI) y sin ánimo de lucro para servir de contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de código cerrado y máximo beneficio controlada en la práctica por Microsoft. No es en absoluto lo que yo pretendía", ha señalado Musk.

"Es tanto positiva como negativa y tiene grandes, grandes promesas, grandes capacidades", comentó, pero agregó que también conlleva "un gran peligro".

Lo que dice Bill Gates

"Hasta ahora, la inteligencia artificial podía leer y escribir, pero no entender el contenido. Los nuevos programas como ChatGPT harán más eficientes muchos trabajos de oficina al ayudar a redactar facturas o cartas. Esto cambiará nuestro mundo", dijo Gates para el medio alemán Handelsblatt.

"Esto es tan importante como el PC o Internet", destacó.

El premio Nobel Paul Krugman

"ChatGPT es solo el último ejemplo de tecnología que parece capaz de llevar a cabo tareas que no hace mucho parecían requerir los servicios no solo de seres humanos, sino de humanos con una educación formal sustancial", opinó el economista en un artículo en el New York Times.

La opinión de Larry Summers, ex secretario del Tesoro de EEUU

"En su encarnación actual, no es del todo fiable y los expertos pueden conseguir que se comporte de formas bastante extrañas", subrayó.

"Pero ya sabe, los primeros cohetes a menudo no salían de la plataforma de lanzamiento, los primeros aviones a reacción se estrellaban, la primera Internet era bastante salvaje con la pornografía. Así que la tecnología en sus primeras fases siempre tiene muchos problemas y fallos", agregó.

Qué piensa el inversor Mark Cuban

"Una vez que estas cosas empiecen a cobrar vida propia… nos resultará difícil definir por qué y cómo la máquina toma las decisiones que toma, y quién controla la máquina", dijo Cuban en un podcast. "Nuestra generación, la X y las anteriores, no lo entienden".

"La generación Z y los más jóvenes no solo son nativas, sino que saben cómo bloquear las cosas… Están más en sintonía con la realidad. Están más en sintonía con todas estas cuestiones", añadió.

El inversor Kevin O'Leary

"ChatGPT es una amenaza para Google, y Google debe saberlo", comentó. "El mercado no ha castigado realmente a las acciones de Google por esto. Pero dentro de unos trimestres, si ChatGPT empieza a generar cuotas de suscripción significativas, veremos qué pasa", compartió con Business Insider.

"La IA es una especie de nueva moda, como Internet lo era hace 20 años", subrayó, y agregó: "Es la próxima novedad, y lo que se aprende con las próximas novedades es que a menudo es mejor invertir en el primero y sentarse a observar".

Andy Jassy, el CEO de Amazon

"Creo que es emocionante, lo que es posible con la IA generativa", dijo en una entrevista con FT.

"Y es parte de lo que se está viendo con modelos como ChatGPT. Pero la mayoría de las empresas grandes y muy técnicas, como la nuestra, llevan mucho tiempo trabajando en estos grandes modelos de IA generativa".

La posición de Steve Wozniak, cofundador de Apple

"Al principio era muy reacio a cualquier tecnología hecha por el hombre que fuera equivalente a la naturaleza", comentó en una entrevista con CNBC. "Pero ChatGPT es impresionante", sumó.

"Creo que va a ser útil a los humanos como toda tecnología informática. La IA es el extremo superior de ella, donde sigue procedimientos para aprender cosas […] el problema es que hace cosas buenas por nosotros, pero puede cometer errores horribles al no saber lo que es la humanidad", agregó.

Lo que dice el propio Sam Altman, CEO de OpenAI

Altman ha llegado a decir de ChatGPT que es un "producto horrible".

"La gente realmente sólo va a un sitio que a veces funciona y a veces está caído", comentó. "Escriben algo, lo intentan hasta que lo consiguen, y luego copian esa respuesta y van a pegarla en otro sitio, y luego vuelven e intentan integrarla con los resultados de búsqueda o con sus otros flujos de trabajo", añadió.

Sin embargo agrega que "A la gente le encanta, lo que nos hace muy felices. Pero nadie diría todavía que es un producto genial y bien integrado… pero hay tanto valor aquí que la gente está dispuesta a aguantarse".

La posición de Mira Murati, directora de Tecnología de OpenAI

"Creo que podemos ver que tiene el potencial de revolucionar realmente la forma en que aprendemos. La gente está en aulas de, digamos, 30 personas. Cada uno tiene una formación y una forma de aprender diferentes, y todos reciben básicamente el mismo plan de estudios. Con herramientas como ChatGPT, puedes conversar infinitamente con un modelo para entender un concepto de forma adaptada a tu nivel de comprensión. Tiene un inmenso potencial para ayudarnos con la educación personalizada", destacó en una entrevista con Time.

Matthew Bartolini, estratega de State Street

"La primera vez que lo vi, estábamos jugando con él: "escríbenos una entrada de blog sobre los beneficios de los ETF", le ordenamos. ChatGPT solo sacaría un aprobado raspado si se le pregunta sobre los mercados, ha comentado el estratega de State Street que utiliza IA para elegir acciones. Consiguió estructurar el argumento como queríamos en un 80%", destacó en el podcast What Goes Up de Bloomberg.

"Bromeaba con algunos de mis colegas que tienen hijos mayores, que ChatGPT probablemente sería un estudiante de notable si solo entregara los deberes, porque ese es el nivel superficial que consigue", sumó.

Morgan Stanley

"Cuando hablamos de tarea de alta precisión, cabe mencionar que ChatGPT a veces alucina y puede generar respuestas aparentemente convincentes, pero que en realidad son erróneas", han apuntado los analistas de la empresa.

"En este momento, la mejor práctica consiste en que los usuarios altamente formados detecten los errores y utilicen las aplicaciones de IA generativa como un aumento de la mano de obra existente en lugar de sustituirla", concluyeron.