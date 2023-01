Datos de geolocalización: la justicia española los reconoce como información "personal"

La justicia española y la Agencia Española de Protección de Datos reconocieron que los datos de geolocalización son datos personales. Los detalles

La ONG austríaca "Noyb" comunicó que la justicia española y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reconocieron, en aplicación de la normativa comunitaria, que los datos de geolocalización son datos personales.

A través de un recurso presentado por Noyb, la Audiencia Nacional dejó sin efecto la decisión de la AEPD en la que sostuvo que la empresa Virgin telco actuó conforme a la ley al denegar a sus clientes el acceso a sus datos de geolocalización.

Felix Mikolasch, un jurista de la ONG comentó: "Nos sentimos muy satisfechos con esta decisión. Cabe esperar que ahora los datos de geolocalización se traten desde el principio como datos personales".

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa "None of your business" ("No es asunto tuyo"), se trata de una iniciativa del activista austríaco Max Schrems.

Este activista es conocido porque una de sus demandas terminó con el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a los Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la ONG especializada en protección de datos, informó que acudió a la decisión de la AEPD al sostener que la información sobre geolocalización es un dato personal y deberá facilitarse en virtud del derecho de acceso garantizado por la normativa de la Unión Europea.

La geolocalización son datos personales

Ese caso comenzó cuando un cliente español de Virgin telco exigió, en base al derecho comunitario, tener acceso a sus datos de geolocalización, y al serle rechazados, presentó un reclamo ante la AEPD.

La agencia española dio la razón a la empresa y Noyb recurrió esa decisión en junio de 2022.

Noyb sostuvo que existe un derecho fundamental de acceso a los datos personales y, si bien todos los proveedores de telecomunicaciones en España están obligados a almacenar datos de geolocalización de sus clientes, también deberán facilitar esa información en caso de ser solicitada.

Por otro lado, la ONG sostuvo que la decisión de la AEPD no estuvo bien justificada debido a que Virgin telco negó inicialmente a proporcionar los datos de geolocalización, y argumentó que solo las autoridades durante investigaciones penales podían tener acceso a los mismos.

Tras analizar la argumentación de Noyb, la AEPD examinó el criterio inicial, mientras que Virgin telco hizo lo propio y, finalmente, la Audiencia Nacional anuló la decisión inicial de la AEPD.

Datos personales: cómo es la nueva ley en la Argentina

Argentina dio un paso clave en materia de protección de datos personales con la sanción del Convenio 108+ por parte de la Cámara de Diputados, que incorpora novedades como los derechos de los individuos sobre los algoritmos de Google o Twitter.

"El Convenio busca un equilibrio entre la protección de los datos personales y el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad para obtener e impartir información", por ejemplo, en Google o YouTube, aclaró a iProUP Luis García Balcarce, oficial de proyecto en Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Según el experto, "el acuerdo internacional confirma que el ejercicio del derecho a la protección de datos, que no es absoluto, no deberá ser utilizado como medio general para impedir el acceso a documentos públicos".