Pase, gambeta y big data: el sistema argentino que usó Ecuador en el 1-1 con Países Bajos y seduce a Scaloni

Se trata de un software de procesamiento de datos que permite a entrenadores y preparadores físicos analizar el rendimiento de su equipo y el rival

Con cada nueva edición, el Mundial va estrenando nuevas tecnologías que buscan que la competencia deportiva más importante del mundo ofrezca cada vez mayores experiencias. En Qatar 2022, la gran estrella 4.0 son los datos: FIFA ofrece cuantiosa información sobre los partidos que luego es repartida entre los cuerpos técnicos, la prensa y hasta el propio sitio oficial para analizar los detalles "duros" de cada encuentro.

Varias empresas procesan ese insumo con técnicas de Big Data e Inteligencia Artificial y hasta la combinan con otras fuentes de datos para proporcionar información valiosa a entrenadores y preparadores físicos, y que estos ajustar cuestiones tácticas y de rendimiento en cada partido.

Una de ellas es Atenea, empresa argentina referente en el análisis de datos deportivos, utilizada en el Mundial por el argentino Gustavo Alfaro, que dirigió a la selección de Ecuador en fase de grupos de Qatar 2022.

Así, el equipo ecuatoriano logró empatar 1-1 con Países Bajos, en un encuentro en el que el propio DT neerlandés Louis Van Gal aseguró que su combinado fue superado en varios tramos del partido. Además, la Naranja será el próximo rival de cuartos de la Scaloneta.

Fútbol y bigdata: para qué sirve

Diego Vilches Antao, especialista en Ingeniería de Software y Master Big Data Deportivo, es uno de los profesionales detrás de Atenea, el "ayudante técnico virtual" utilizado por Alfaro en el Mundial.

"Atenea tiene acuerdo con AFA mediante el cual procesamos y analizamos los datos del los torneos de Primera Divisón y Primera Nacional, y uno acuerdo con la Federación de Ecuador, a la que ayudamos desde la Copa América hasta el Mundial", señala Vilches a iProUP.

FIFA ofrece más de 8.000.000 de estadísticas por partido

Según el ejecutivo, trabajan con los datos que proporciona FIFA y ofrecen tanto un análisis del partido y del rival.

"Generamos información sobre la zona de recuperación, zona de pérdida de pelota, dónde se generan los goles, rendimiento de los futbolistas, etcétera", asegura Vilches.

Fútbol y bigdata: cómo se usa en el Mundial

Vilches remarca que Atenea no es"una plataforma genérica, sino algo personalizado", a la medida de lo que requiere el propio cuerpo técnico que los contrate.

Así, según lo que busque cada entrenador en cada partido, la plataforma ofrece un análisis pormenorizado que proyecta cómo se disputará el encuentro.

"Es apasionante ver cómo los DT usan lo que uno ofrece. Como un cuerpo técnico puede utilizar información generada a partir de los datos para tomar decisiones y sacar una ventaja competitiva: Ecuador le podría haber ganado a Países Bajos", asegura Vilches.

Así, Atenea es capaz de analizar cerca de 10.000 datos de juego que ofrece FIFA gratuitamente para este Mundial a selecciones y la prensa.

Las métricas que ofrece FIFA permiten descubrir patrones que los entrenadores pueden usar para planificar partidos

"Te ofrece seguimiento de 8.000.000 de puntos del campo de juego, cada segundo mide 25 veces dónde estuvo la pelota y cada uno de los jugadores. Esto te permite identificar si el equipo fue más largo o más corto, por ejemplo", señala el emprendedor.

Estos datos los complementan con los de otros proveedores para tener un mayor panorama sobre las ligas internacionales y partidos a nivel de selecciones. De esta forma, analizan métricas de dos grandes grupos:

Físicas: " De intensidad, velocidad final, metros recorridos y distancia que puede recorrer el jugador en sprint. Así, podés enfrentar a tu lateral con otro lateral o un extremo", ejemplifica Vilchez

" que puede recorrer el jugador en sprint. Así, podés enfrentar a tu lateral con otro lateral o un extremo", ejemplifica Vilchez Tácticas: "Zonas de presión y de pérdida, si los pases rompen o no línea, duelos aéreos, etcétera", completa el experto

"Para Ecuador, realizamos un informe de los rivales, entre ellos Paises Bajos, basado en lo que necesitaba el cuerpo técnico. No puedo profundizar en que nos piden ya que eso es parte de la manera de trabajar de ellos, parte de su identidad. Cuando algún dato nos llama la atención lo informamos, y el cuerpo técnico decide si ese dato es relevante o no. Hay detalles que uno ve, pero luego está en el cuerpo técnico determinar si es relevante o no", remarca Vilches.

Por ejemplo, continúa el experto, "al analizar los datos de los centrales de Países Bajos, que son excelentes, podría surgir que uno de ellos tiene menor destreza en los duelos aéreos, otro en el juego con los pies y el tercero, tal vez, en los duelos o la coberturas. Con esta información, un cuerpo técnico puede evaluar si se puede aprovechar estas pequeñas diferencias o no".

¿Lionel Scaloni y su cuerpo técnico utilizan Atenea? Vilches asegura que no existe un acuerdo con AFA para ello, pero no descarta que "los profes" utilicen datos para la planificación de cada encuentro, ya que están muy bien preparados y hace años trabajan con tecnología aplicada al alto rendimiento.

Fútbol y Bigdata: cómo se fundó Atenea

Vilches integra el LINTI (Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas) de la UNLP y trabaja con análisis de datos deportivos desde 2015. El LINTI, desarrolló Machi, una plataforma más orientada a la parte física que contrató Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2017 y luego utilizaron equipos de fútbol, hockey, vóley, basquetbol y rugby de Argentina y clubes de fútbol del exterior. En 2020, se creó Atenea para trabajar con la Liga Profesional Argentina.

Atenea ofrece informes personalizados a entrenadores, preparadores físicos, clubes y federaciones

"Asesoramos a federaciones, clubes, cuerpos técnicos, etc. A muchos no les interesa un acuerdo a nivel organización y nos contratan de forma personal", asegura el experto.

Te puede interesar Plataforma que te ayuda a comprar barato lanzó su cashback con reintegros de hasta $500 por producto

Atenea también está preparada para ayudar a clubes, DT y representantes a la hora de cazar talentos. "Tenemos una plataforma para la parte de scouting, pero evitamos dar acceso directo, sino que nosotros interpretamos. Es mejor darle contexto, porque el dato fuera de contexto genera ruido en el proceso de toma de decisiones", concluye.