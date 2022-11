Un desafío actual: el rol emergente de la ciberseguridad en el sector financiero

Con la pandemia se vivió un rápido proceso de digitalización, sobre todo en la banca, lo que aumentó los riesgos de ciberseguridad

Para Hervé Tessler, Presidente y COO en NOVENTIQ, y autor de esta nota, el mundo ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en los últimos años, y los avances tecnológicos han llegado a un punto que puede parecernos casi inimaginable hace solo una década. El sector financiero es uno de los que másha cambiado, y tambien he traído desafíos en seguridad. Desde un punto de vista empresarial, la tecnología y la digitalización se han convertido en los pilares de las operaciones fluidas, optimizadas y eficientes en la actualidad. Uno de los sectores más avanzados y de más rápido crecimiento en términos de adopción de tecnología es la inversión.

Junto con la rápida progresión de la tecnología, han surgido varias amenazas en línea, lo que subraya la importancia y la necesidad urgente de una infraestructura de ciberseguridad robusta. Esto es cierto para casi todas las industrias, incluido el sector financiero. Los ataques cibernéticos, el robo, la manipulación o el uso indebido de datos confidenciales, el phishing y otras actividades fraudulentas van en aumento. Esto significa que contar con la seguridad cibernética adecuada es imprescindible para cualquier organización en el espacio de inversión. Según un informe de McAfee Enterprise y FireEye, el 77 % de las empresas indias se vieron afectadas por ciberamenazas durante la temporada festiva de 2021. Pero, ¿cómo puede ayudar la ciberseguridad aquí? ¿Cuál podría ser su papel en el panorama financiero?

Formar a tus empleados es clave

La ciberseguridad no se trata solo de la infraestructura antivirus presente en sus computadoras portátiles. Es un vasto ecosistema. Para una organización, especialmente una que trabaja en el campo de la inversión, la falta de protección suficiente contra las amenazas cibernéticas podría afectar de varias maneras: pérdida de ingresos, documentos duplicados que podrían generar problemas legales más adelante, robo, daño a los archivos existentes, etc. Las empresas deben asegurarse de tomar estos pasos críticos para proteger sus negocios.

- Cuando hablamos de protección suficiente, debemos comenzar con uno de los factores más comunes que causan violaciones de seguridad: empleados mal capacitados que no pueden identificar o manejar un ataque cibernético. Hacer pruebas a los empleados regularmente con diferentes escenarios de ataques cibernéticos debería ser obligatorio para cualquier empresa que trate con datos confidenciales. Las acciones de un individuo pueden marcar la diferencia entre ser hackeado o no, por lo que es importante enseñar a sus empleados cómo detectar actividades sospechosas.- También es importante contar con soluciones de ciberseguridad adecuadas, como un firewall para evitar que personas no autorizadas accedan a los datos de la empresa/cliente o al software antivirus.

Estas soluciones permitirán que sus sistemas internos bloqueen malware y virus que podrían ocasionar daños costosos. Las empresas del sector financiero pueden salvaguardar sus sistemas y garantizar una seguridad de primer nivel de manera eficiente con la tecnología de seguridad adecuada.

-Además, la banca de inversión y otras organizaciones de servicios financieros deberían considerar asociarse con firmas forenses para monitorear el tráfico entrante y saliente y detectar vulnerabilidades.-También es recomendable implementar medidas de seguridad de datos utilizando tecnologías avanzadas de encriptación, autenticación y firma digital para garantizar una protección integral contra las ciberamenazas.

La rápida digitalización ha hecho que el mundo sea más propenso a los ataques cibernéticos, por lo que cuanto antes las organizaciones adopten las últimas tecnologías, mejor. La integración de sistemas con tecnologías de vanguardia como IA, aprendizaje profundo, análisis de comportamiento, autenticación de hardware integrado, IoT, cifrado basado en la nube, etc., garantizará un nivel de resiliencia que puede proteger la propiedad intelectual y los datos de propiedad de la empresa.

Una ciberseguridad robusta es crucial para que una empresa bien protegida funcione como un reloj sin amenazas/ataques, especialmente para las organizaciones en el mundo de las finanzas. En resumen

Las empresas en el espacio de la banca de inversión a menudo son objetivos atractivos para los estafadores y estafadores, especialmente porque tienden a trabajar con clientes de alto valor neto. Las barreras de seguridad comienzan con empleados bien capacitados que pueden identificar y reportar una amenaza cibernética de inmediato. Contar con las soluciones tecnológicas adecuadas para proteger el negocio también es un factor clave.

El mercado de la ciberseguridad está en auge, y al implementar soluciones innovadoras y seguras junto con regulaciones estrictas, las empresas de banca de inversión pueden garantizar transacciones seguras y sin problemas para sus clientes.