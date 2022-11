Nike redobla su apuesta y estrena su propia plataforma en el metaverso: de qué se trata y qué ofrecerá

La compañía estadounidense da así otro paso en la Web 3.0, donde buscará crear una comunidad interactiva que diseñe y compre productos de su marca

Nike lanzó este 14 de noviembre su plataforma .Swoosh en el metaverso, donde mostrará todo su calzado, accesorios e indumentaria relacionados a su marca deportiva, ropa y artículos, y mostrará sus primeras creaciones virtuales el 18 de noviembre. De esta forma, el metaverso continúa con su expansión.

Nike promete que con .Swoosh, los clientes de la marca podrán acceder eventualmente a eventos exclusivos, incluso colaborar con diseñadores de Nike y obtener regalías por la venta de esos productos.

"Será un lugar donde nuestra comunidad pueda entrar y co-crear ese futuro con nosotros. Puedes coleccionar, intercambiar y flexionar productos virtuales de Nike. Puedes ir a eventos de la vida real con tus creaciones virtuales con token", expresaron desde la marca.

"Hemos aprendido mucho de nuestros amigos en RTFKT sobre cómo hacer esto bien, y les hablamos semanalmente sobre cuáles son las mejores prácticas y cómo podemos comenzar a tomar ciertos aprendizajes y realmente ampliarlos", añadieron.

Nike: mundo cripto y Web3

Nike adoptó el ecosistema cripto desde hace meses. A fines de agosto, la marca encabezó la "lista de las marcas con mayores ingresos por ventas de NFT", con ventas de u$s185.000, según datos de Dune Analytics.

Nike también superó las transacciones totales en más de 67.000, según reportó BeInCrypto. Mientras tanto, otras empresas de atletismo y moda dominaron las preferencias de los clientes: Dolce & Gabbana, Tiffany y Gucci, con ingresos totales de u$s25.000.000, u$s12.000.000 y u$s11.000.000, respectivamente.

Nike se adentra en el mundo del Metaverso

Por otro lado, Nike, se esfuerza para atraer a nuevos clientes familiarizados con la Web 3.0, mediante la inclusión e igualdad. Por ello, el metaverso se enfocará en un inicio en los Estados Unidos y Europa y para 2023 presentará su primera colección digital, permitiendo a clientes co-crear la colección.

En su sitio web, Nike indicó: "La meta es ampliar la definición de deporte y contribuir a su futuro con la democratización de la experiencia Web 3.0, de forma que todo el mundo pueda tener, crear y poseer un artículo de este nuevo mundo digital".

A fines de 2021, Nike presentó varias marcas que indicaban su intención de fabricar y vender zapatillas y ropa virtual de la marca en el metaverso.

Concretamente, solicitudes para "Nike", el famoso eslogan de la marca "Just Do It", y su logotipo swoosh. Luego, se presentaron otras dos solicitudes, para los logotipos "Air Jordan" y "Jumpman". En total, fueron siete solicitudes diferentes.

¿Qué es la Web3?

La web 3.0 (o web3) es la tercera generación de tecnologías web, que, a diferencia de sus predecesoras, se caracteriza por crear una Internet:

Más poderosa, con el uso de inteligencia artificial y lenguaje "natural"

Descentralizada: gracias a la blockchain

Explosión de la utilización y fuentes de datos (Big Data)

"La web3 propone un regreso a los protocolos descentralizados, a una Internet democrática y no intermediada", expresa a iProUP Adrián Garelik, CEO y fundador de Flixxo, plataforma de distribución de video descentralizada.

Por lo tanto, la nueva red "pide al usuario un mayor compromiso, un ownership (dominio) completo de su participación en estos protocolos", indica el experto.

La Web3 es la tercera generación de tecnologías web

Así, la nueva etapa de Internet busca quitarle protagonismo a las bigtech, en especial Google y Facebook, que condensan el 90% de la publicidad y derivan cerca de 70% del tráfico de la web.