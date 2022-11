Lionel Messi se adentra en el mundo NFT: se une a Sorare como inversor y embajador de marca

El mundo NFT crece a pasos agigantados, de tal forma que ni más ni menos que Lionel Messi formará parte de Sorare. Toda la info

El astro argentino, Lionel Messi, formará parte de Sorare y ayudará a la marca para establecer nuevos estándares en la forma en que los fanáticos se conectan con los clubes y los jugadores. De esta forma potenciará al mundo NFT.

"De Rosario al Barcelona, de París a Sorare", así presentaron desde Sorare al nuevo inversor y embajador del juego Lionel Messi, actual capitán de la selección Argentina y delantero en el Paris Saint-Germain.

Se conoció, además, que también trabajarán juntos para crear nuevos contenidos y experiencias para los hinchas.

Messi adquirió una participación accionaria en la marca, como parte del acuerdo. Por el momento no se brindaron detalles sobre el porcentaje comprado o el monto pagado por el jugador.

"Los fanáticos siempre han buscado formas de expresar su pasión y acercarse a los jugadores y equipos que aman, y la combinación de Sorare de un juego de fantasía con coleccionables digitales les brinda nuevas formas de hacerlo, en cualquier parte del mundo", expresó Messi en un comunicado.

Messi llega al mundo NFT

Nicolas Julia, director ejecutivo y cofundador de la marca, indicó: "Ha habido mucha expectación en torno a diferentes proyectos de fútbol que utilizan NFT hasta ahora, pero los que permanecerán serán aquellos que ofrezcan una utilidad subyacente real y vean la tecnología no fungible como el medio para lograr sus objetivos, no los extremos".

Lionel Messi llega para potenciar al mundo NFT

Sorare permite a los usuarios intercambiar tarjetas de jugadores digitales y administrar equipos de cinco en torneos de fútbol de fantasía.

Las tarjetas son en sí mismas tokens no fungibles: artículos coleccionables virtuales que mantienen un registro de propiedad que se rastrea en la cadena de bloques.

La asociación de Messi con Sorare se suma a una serie de acuerdos notables entre estrellas del deporte y plataformas criptográficas. El futbolista francés Kylian Mbappe y la leyenda del tenis estadounidense Serena Williams anunciaron previamente alianzas con la marca.

La startup con sede en París, que fue valorada por última vez en $4.3 mil millones, tiene más de 2 millones de usuarios en más de 185 países y está asociada con más de 300 equipos deportivos y ligas, incluidas La Liga de España y la Bundesliga de Alemania.

Cómo se puede ganar un NFT de Lionel Messi

El sorteo de las cartas limitadas está abierto solo para residentes legales de los siguientes países: Estados Unidos, Canadá (excluyendo Quebec), Francia, Italia, España, Alemania y Reino Unido.

Los concursantes deberán ser mayores de dieciocho años al momento de la participación. En adición, dichos aspirantes serán elegibles si poseen cuentas en Twitter o Instagram válidas, públicas y no protegidas, y si siguen la cuenta oficial (@Sorare) en una o ambas redes sociales.

El mundo NFT sigue expandiéndose en diferentes rubros

Para quienes no tienen una cuenta en alguna de estas redes, Sorare pone a disposición un método alternativo de participación. Bastará con enviar un correo electrónico a la dirección de Sorare [email protected] con el siguiente asunto: "MESSI CARD SWEEPSTAKES".

En el cuerpo del texto del correo electrónico el participante deberá consignar su nombre completo junto a la siguiente declaración:

"I acknowledge that I have read, understand, and agree to the Sweepstakes Official Rules". En español: "reconozco que he leído, comprendo y acepto las Reglas oficiales del sorteo".

Los ganadores del sorteo recibirán un Messi limitado valorado en u$s1.000.00 cada uno. Tres de los seis ganadores serán seleccionados de Twitter. Los otros tres de Instagram.