Los deportes femeninos llegan al mundo de los NFT de la mano de Serena Williams y Sorare

La plataforma, una de las más importantes del ecosistema de tokens no fungibles deportivos, suma como asesora a la ex número 1 del tenis y empresaria

NFT, acrónimo de token no fungible, fue escogida por el prestigioso diccionario británico Collins como "Palabra del año" de 2021. La decisión está respaldada en que su uso se incrementó más del 11.000% en comparación con 2020 y además se transformaron en la cara más reciente de la revolución cripto.

Y si bien no fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o ETH) y por ese motivo no se pueden gastar ("no fungibles"), permiten:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se están volcando a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

Y el mundo del deporte no permaneció ajeno a este fenómeno. Así, con el fútbol a la cabeza, se transformaron en un nuevo tipo de activos digitales que ganaron miles de usuarios.

Los NFT se transformaron en un gran aliado para el mundo del deporte

En ese contexto nació Sorare, plataforma que tiene miles de usuarios de Argentina que participan de su "Gran DT Cripto", y que les permite ganar dinero con la venta de cartas exclusivas de jugadores.

Además, de la mano del boom del mundo de las criptomonedas, la compañía aumentó su volumen de comercio de u$s7M en 2020 a u$s307M en 2021 y superó el 1 millón de usuarios en todo el mundo, de los cuales al menos 50.000 son argentinos, cifra que coloca a nuestro país en el primer lugar de la región, superando a potencias como Brasil.

Las cartas de Messi en Sorare

Y este jueves la compañía presentó públicamente una nueva alianza con Serena Williams, ex número 1 del mundo en tenis y empresaria, para impulsar en 2022 los NFT en los deportes femeninos.

La hermana de Venus será nueva asesora del consejo de administración de la compañía fundación en 2018 y brindará orientación a la junta directiva sobre una serie de temas que incluyen el desarrollo de la relación de Sorare con los atletas de todo el mundo, el asesoramiento sobre las estrategias de la plataforma para expandirse a nuevas categorías, incluyendo los deportes femeninos, así como las futuras iniciativas de impacto para hacer que Web3 se vuelva más inclusivo y diverso.

En diálogo con iProUP, Nicolas Julia, CEO de Sorare, valora la figura de Serena Williams como una de las más importantes del deporte y la cultura, que ha "redefinido" el concepto de atleta y empresario moderno, como prueban sus éxitos sin precedentes como inversora en etapas iniciales.

Serena Williams llega a Sorare

"El consejo estratégico que Serena aportará en la construcción de una de las marcas de entretenimiento deportivo más icónicas es inestimable. Estoy encantado de que se una al equipo. Juntos, forjaremos nuevas formas para que los fans se comprometan con sus atletas favoritos", agrega.

La empresaria coincide con el CEO de Sorare, y no deja pasar la oportunidad para valorar el papel de los NFT, tecnología en la que ve el potencial para transformarse en una poderosa herramienta "para llevar la equidad y la inversión a los deportes femeninos".

Sorare tiene más de 50 mil usuarios en la Argentina

Cambio de paradigma

Los tokens no fungibles permiten que a menudo los usuarios, especialmente aquellos que llegan a este ecosistema por la rama de los juegos, descubran experimenten un nivel de compromiso que anteriormente no habían sentido.

"Como empresa entendemos el poder del deporte para construir comunidades y ser una fuerza positiva en la vida de las personas. Nuestro objetivo es apoyar las causas que puedan fomentar la inclusión en las comunidades deportivas y NFT. Además esto representa una oportunidad para que los atletas infravalorados lleguen a nuevas audiencias. Aspirados con Serena a construir el futuro del entretenimiento deportivo en Web3, permitiendo que todo el mundo sea dueño de una parte de los juegos que le gustan, ya sea en el fútbol o en otros deportes que se incorporarán", destaca Julia a este medio, quien además valora que los NFT creen nuevas oportunidades para:

Que los aficionados coleccionen, jueguen, intercambien y apoyen a sus jugadores, equipos y ligas favoritos

Que las ligas y los equipos aumenten la visibilidad de su marca y abran nuevas vías de ingresos

Que los deportistas adquieran notoriedad como marca personal e interactúen con una red mundial de aficionados

Serena Williams: ex tenista y empresaria

Lo que viene (Web3)

Para este año la compañía planea incorporar al universo NFT nuevas ligas deportivas, para las cueles planea replicar su actual modelo basado en el fútbol masculino.

"Por ello, la empresa está en conversaciones activas con ligas y equipos femeninos. Creemos que Sorare abriría nuevos canales para que los deportes practicados por mujeres generen valor con nuevas fuentes de ingresos, directamente a través de las ventas e indirectamente a través de la creciente concienciación, la ampliación de su audiencia y la afinidad generada por los aficionados", vaticina el CEO de la compañía,

Además Julia agrega que este acuerdo les permitirá "impulsar iniciativas de impacto para que Web3 sea más inclusiva y diversa. Juntos, forjaremos nuevas formas para que los fans se relacionen con sus atletas favoritos. Hemos visto cómo las NFTs captan la cultura como nunca antes, desde el arte hasta los juegos, ayudando a los artistas a monetizar su trabajo y subvencionando su trabajo futuro"

"Sólo estamos al principio de lo que esta tecnología puede aportar, en forma de reconocimiento e ingresos para los deportes y atletas infrarrepresentados o infravalorados. En ese sentido, el consejo estratégico que Serena aportará para construir una de las marcas de entretenimiento deportivo más icónicas es inestimable y estamos encantados de que se una al equipo de Sorare. Estamos sentando las bases para convertirnos en el próximo gigante del entretenimiento deportivo y estamos emocionados de que Serena forme parte de nuestro viaje", concluye.