Netflix, Amazon Prime, HBO, AppleTV, Star+, Disney: qué abono es más barato y por qué pagás 80% de impuestos

Los principales servicios de streaming libran una competencia cada vez más dura para bajar sus costos, pero el Gobierno aplica una fuerte presión fiscal

Luego de que el Gobierno estableciera el "dólar Qatar" y "dólar Coldplay" para atenuar la fuga por viajes o conciertos de artistas internacionales, el llamado "dólar Netflix" sube cada día a la par del oficial e impacta en todos los servicios de streaming.

Así, los usuarios de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Spotify ven como todos los meses pagan una cuota más cara en pesos, algo que no ocurre con los usuarios de Disney+, Star+ y Paramount+, ya que no son considerados proveedores del exterior porque tienen sede en el país.

Cuando el precio de la suscripción esté en dólares, lo primero que hay que hacer es convertirla a pesos según la cotización oficial. Si bien Netflix o Spotify publicitan el abono directamente en divisa local, en la letra chica aclaran que hay que añadir los impuestos, a saber:

IVA: 21%

Percepción RG AFIP 4815: 45%

Impuesto PAÍS para servicios digitales de hasta u$s10: 8%

Los gravámenes suman 74% sobre el precio del abono. "Además, debe considerarse el impuesto de sellos sobre el extracto de la tarjeta de crédito según domicilio del usuario, que 1,2% para CABA, y una percepción de Ingresos Brutos del 2% para la misma jurisdicción. Así, el porcentaje de impuestos se eleva al 77%", remarca a iProUP Sebastián M. Domínguez, CEO de Asesores Tributarios.

Victoria Bestard, New Media Essentials Project Leader de Business Bureau, asegura a iProUP que el consumo de contenido por streaming no pareciera verse afectado directamente por la suba del dólar, pero reconoce que el costo es una variable de peso, por lo que las plataformas han estado aplicando diversas estrategias para mantenerse en el mercado.

"Sin duda, el mayor driver para capturar y mantener suscriptores sigue siendo el contenido. A medida que la situación económica en Argentina evoluciona, también lo hacen las plataformas con su oferta y sus condiciones de contratación", señala.

Netflix es la plataforma más cara de todas al sumar los impuestos

Según este esquema, en el caso de HBO Max, que por estas horas está en boca de todos por House of the Dragon, serie precuela de Game of Thrones, el valor de los planes con impuestos varía de:

$500 a $884 el Estándar , que reproduce en hasta 3 pantallas simultáneas (teléfono, tableta, TV, o computadora) y permite la descarga de hasta 30 títulos

, que reproduce en hasta 3 pantallas simultáneas (teléfono, tableta, TV, o computadora) y permite la descarga de hasta 30 títulos $400 a $700 el abono Móvil, que solo reproduce en un teléfono o tableta y permite la descarga de hasta 5 títulos

Amazon Prime Video, que tiene en cartelera Los Anillos de Poder, serie basada El Señor de los Anillos, tiene un costo mensual promocionado de $320, y que se eleva a $565 con los impuestos.

Paramount Plus, el otro servicio que juega fuerte en la guerra del streaming, ofrece un único plan de suscripción de $318 con impuestos incluidos y siete días de prueba gratis.

Disney+, que cuenta en su catálogo con las producciones de Marvel y Star Wars, también queda al margen del "dólar Netflix": su plan más barato es de $385 final por mes, pero se puede contratar en combo con Star+ (para adultos) por $995 y la posibilidad de sumar el servicio de StarZPlay a $1.150.

En el apartado musical, Spotify es el servicio más buscado. Para escuchar temas sin anuncios, los precios son:

Individual : con los impuestos sale $494 ($279 es el importe "original")

: con los impuestos sale ($279 es el importe "original") Duo : la alternativa para parejas se vende por $689 ($389)

: la alternativa para parejas se vende por Familiar : el abono que ofrece hasta seis cuentas cuesta $866 ($489)

: el abono que ofrece hasta seis cuentas cuesta Estudiante: quienes cursan en una institución educativa abonan $211 ($119)

Finalmente, el tarifario de Netflix se ubica de la siguiente manera:

Básico : para usar en solo dispositivo, se paga $760 ($429 sin impuestos)

: para usar en solo dispositivo, se paga ($429 sin impuestos) Estándar : permite dos dispositivos en simultáneo y transmisión HD por $1.416 ($800)

: permite dos dispositivos en simultáneo y transmisión HD por ($800) Premium: para ver en hasta cuatro dispositivos y en 4K+HDR hay que abonar $2.124 ($1.200)

"Del valor total que el usuario termina pagando en el resumen de su tarjeta, el 56% corresponde a la suscripción, mientras que el 44% restante son impuestos", remarca Domínguez.

El abono de Disney+ no sufre los impuestos del "dólar tarjeta" porque la firma tiene sede local

Así, un usuario de Netflix paga sólo en concepto de impuestos $331 por el plan básico y $925 por el Premium, además del abono. Si el precio se mantiene, en un año tributa casi $4.000 por el abono más barato y $11.000 por el más caro.

¿Cuánto cuesta la "canasta" de servicios de streaming?

Con los precios sobre la mesa, una familia tipo de cuatro integrantes puede armar el siguiente "combo" para crear una carta de contenidos abarcativa:

Plan Estándar de Netflix: 1.416 ($800 sin impuestos)

Abono básico de Disney+ para los niños: $385

Amazon Prime Video $565 ($320)

Plan familiar de Spotify: $866 ($490)

De esta forma, desembolsará al mes unos $3.232, de los cuales $1.625 son impuestos. Es lo mismo que cuesta el abono más económico de Internet hogareña.

Netflix es la más onerosa de las plataformas. Encima, lanzó su propuesta de abonar un extra de $219 por cada hogar que se sume al abono (una en el Básico, dos en el Estándar y tres en el Premium). Para Enrique Carrier, analista del mercado de telecomunicaciones, la misma funciona a modo de globo de ensayo, a la espera de ver cómo reaccionan los consumidores.

"Le resta más de lo que le suma y genera malestar. No creo que le vaya bien, ya que ahora hay muchas otras opciones. Los que se enojan con Netflix irán a otras plataformas", opina.

La plataforma de streaming más usada del mundo no está para decisiones jugadas. Si bien tiene 220 millones de suscriptores, viene perdiendo terreno: en los primeros dos trimestres, dos millones de personas se "bajaron" del servicio a nivel global. Se trata de una tendencia que preocupa a la firma, que ya despidió casi 500 empleados este año. Y el mercado tiene cada vez más jugadores.

Según Carrier, "más allá de los problemas propios de Netflix, hay una competencia creciente con jugadores de gran expertise en contenidos que le están restando usuarios a nivel global".

"No hay que olvidar que su negocio original era la distribución de contenidos de terceros y en algún momento comenzó a producir los propios como diferencial. Cuando empresas como Disney empezaron a retirar sus contenidos, no le quedó otra opción", completa.

Netflix está probando en EEUU un abono más económico basado en publicidad

Por otro lado, Netflix analiza la incorporación de un nuevo plan de suscripción más económico, pero que incluye publicidad, proyecto para el que se asoció con Microsoft. Pero ya existen plataformas que ofrecen contenidos gratuitos, como Pluto TV, perteneciente a Viacom, firma que posee Paramount+, o el reciente Tivify.

Bestard opina que cada vez son más los servicios que optan por incluir paquetes con publicidad, conocido como AVOD. Si bien el modelo por suscripción es el más usado en Argentina (78% de penetración), el esquema con anuncios gana cada vez más terreno, con una penetración del 70%.

"Las tendencias y cambios en el mercado surgen a partir de las necesidades y preferencias de los consumidores. Para que un servicio triunfe en esta guerra de streaming, debe saber cómo identificarlos y adaptarse. Otra estrategia es bajar considerablemente los niveles de costo de la suscripción, para dar opciones en un sector sumamente competitivo", enfatiza.

Nada está dicho en el mercado del streaming. El entretenimiento es uno de los terrenos más disputados, con players de la talla de Amazon y Apple, las dos empresas más valiosas del mundo y que no dudarán en competir con todo.