Cuidado con las estafas: cómo disfrutar con seguridad de TikTok

En solo seis años TikTok se convirtió en la red sociales dominante para compartir y ver videos cortos y ahora se jacta de que las personas en Reino Unido y Estados Unidos pasan más tiempo en TikTok que en YouTube.

ESET advierte que los ciberdelincuentes son muy creativos y siempre siguen de cerca las tendencias, incluso haciendo predicciones antes que las masas, lo que les permite maximizar el resultado de sus técnicas.

Hace no muchos años eran pocas las plataformas que se podían utilizar para atacar a nuevas víctimas sin dejar mucha evidencia. Los estafadores han visto venir el crecimiento de las redes sociales y pronto comenzaron a usar varias plataformas para realizar estafas de todo tipo. TikTok tiene más de 1.200 millones de usuarios diarios. Además, en una aplicación en la que las personas están escroleando minuto tras minuto, incluso hora tras hora, las estafas pueden atrapar fácilmente a personas que están con la guardia baja y, a menudo, hacer que pierdan dinero, su cuenta o incluso afectar su reputación.

- Estafas relacionadas a criptomonedas y a la oportunidad de hacerse rico rápidamente: A los estafadores les encanta atraer a la gente con promesas de grandes recompensas a cambio de poco esfuerzo. Las criptomonedas han crecido (y se han desplomado) en los últimos tiempos, por lo que tienden a generar mucho ruido en el mundo en línea y TikTok sigue siendo una de las plataformas favoritas para intentar defraudar a las personas. Estas ofertas siempre suenan demasiado buenas para ser verdad. Es importante detenerse a pensar unos segundos antes de dar click, o avanzar. ¿Elon Musk realmente va a regalar un millón de dólares a extraños al azar?

- Mensajes de phishing en TikTok: Un correo electrónico o mensaje fraudulento de TikTok es un mensaje que se envía al azar, como un mensaje de phishing típico, pero con la esperanza de que llegue a la bandeja de entrada de un/a usuario/a de TikTok. Estos mensajes o correos podrían intentar ofrecer la marca de cuenta verificada, más seguidores o incluso un patrocinio. Una vez que la persona que recibe el mensaje hace clic en el enlace proporcionado será redirigida a un sitio que solicita las credenciales de inicio de sesión de TikTok. Si la víctima no tiene habilitada la autenticación en dos pasos (2FA) (que las cuentas de TikTok no tienen de forma predeterminada), una vez que se hayan ingresado estos datos, los cibercriminales tendrán el control de la cuenta e incluso podrían bloquear al usuario genuino.

Of course now that people trying to find my TikTok because of Black Hat coverage are instead finding a copy cat who reposted all my videos to get 10k followers and has now switched to scams about crypto. Sigh. Gotta remember my own advice. pic.twitter.com/fzSTVi6YQR — Kyle Tobener (@kylekyle) August 19, 2022