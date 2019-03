Argentinos crean "un sistema vivo" de inteligencia artificial para evitar ataques a bancos

La startup Brain permite evitar que ciberdelincuentes ingresen en sistemas de empresas financieras usando tecnología que aún no se utiliza en el país

Un "sistema vivo" de inteligencia artificial para ciberseguridad y finanzas "que siempre se está entrenando" para asistir al humano en la toma de decisiones, fue creado por un grupo de argentinos y prevé el uso de métodos originales -como cascos de realidad virtual- para visualizar grandes cantidades de datos en tiempo real.

Se trata de una experiencia "inédita" en la región, que surge a la par de iniciativas de grandes empresas trasnacionales y que busca aportar velocidad y eficiencia en el momento en que una persona debe tomar decisiones para, por ejemplo, detectar en tiempo real un ciberataque en un banco, relataron sus responsables.

Uno de los principios con los que trabajan los creadores de QBrain, esta startup nacida formalmente en Buenos Aires a comienzos del año, consiste en que el usuario del sistema pueda ver las distintas variables que intervienen en ciertos momentos clave como si fueran un todo del que no se "escapa" nada.

Alexis Sarghell, investigador en seguridad informática y uno de los responsables del proyecto, explicó este punto con el ejemplo de los ataques sufridos el año pasado por los sistemas bancarios de México, Suiza, Chile y Perú.

"Estos bancos tenían toda la tecnología, niveles de seguridad muy altos, técnicos muy capacitados, toda la parte perimetral perfecta, el monitoreo y demás, pero (en el caso de México) les robaron 200 millones de dólares y no saltó ninguna alerta. ¿Por qué? Porque todas esas tecnologías evalúan cada variable por separado (el firewall, la página web, el sistema SWIFT de transferencias, las fugas de información) para determinar si un dato es bueno o malo, y no dudan", señaló.

En cambio, comparó, "cuando uno le da una vuelta de rosca a eso, lo que hace es poner el todo como un dato: cuando en el todo empezás a ver que esto está un poquito desviado y aquello también, puede ver con abstracción algo que el ojo humano no, porque no está viendo todos los monitores a la vez en tiempo real. Si uno no analiza el todo, un detalle se puede escapar".

Para que los usuarios de este sistema puedan visualizar ese gran cúmulo de datos "que avasallan al humano", los responsables de la iniciativa echan mano a tecnologías "que todavía no están tan adoptadas en Argentina, como visualización de datos en tiempo real con cascos de realidad virtual" en vez de hacerlo en una pantalla, lo que permite "sumar dimensiones al análisis, como colores o sonidos", explicaron.

Los especialistas detrás de esta tecnología trabajan desde hace tiempo en sistemas aplicados a ciberseguridad y a finanzas, dos ámbitos diferentes pero en los que es "muy parecido el análisis y la aplicación de inteligencia artificial, nichos con información caótica y súper compleja" que requieren tomar decisiones veloces.

Esta experiencia también les permite contar ya con un grupo de clientes, pese a que el proyecto está en un estado inicial.

"Dentro del sistema financiero ya han pasado muchos millones por este software. Y en el otro sector, ha protegido a varias industrias. O sea, sistemas creados por nosotros ya están funcionando en la vida real desde antes de esta refundación de ideas", aseguró uno de los socios, que prefirió mantener su identidad en reserva.

El uso de IA para funciones de ciberseguridad es relativamente novedoso y su desarrollo está en manos de grandes empresas, como Microsoft, que el 28 de febrero presentó sus sistemas de detección de amenazas "Sentinel" y "Threat Experts", IBM con su sistema Watson o la japonesa Fujitsu, que lanzó en enero una tecnología para determinar automáticamente si se deben tomar medidas en respuesta a un ciberataque.

Sin embargo, para estos emprendedores nacionales "los pocos grandes jugadores que hay tienen la solución armada y el cliente se tiene que adaptar a ella. Acá en Argentina, ¿cuántos pueden costear eso y, además, adaptar su organización?".