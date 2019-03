Por la caída del salario, es boom el uso de app que comparan precios: mirá las opciones para ahorrar hasta 40%

Ante una inflación que no cede, los usuarios usan cada vez más el celular para verificar importes y hallar la mejor oferta antes de comprar

Eficientizar el presupuesto mensual se volvió un tema clave ante un escenario en el que los aumentos y la dispersión de precios no le dan tregua al bolsillo. Luego de una inflación de casi 48% en 2018, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) confeccionado por el Banco Central -en base al sondeo entre 50 economistas- elevó a 32% las perspectivas para este año.

La reducción del poder de compra del salario ha hecho tarea habitual maximizar el ahorro en las compras cotidianas. En ese marco, para tener un mayor control de los gastos, hoy la tecnología se convierte en una aliada fundamental.

Ya no sólo para comparar precios de bienes y servicios "premium", como pueden ser pasajes de avión u hoteles, sino también para productos de la economía cotidiana. Y lo mejor de todo: son gratuitas.

De acuerdo con cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CAECE), el uso de dispositivos móviles para realizar búsquedas antes de decidir una compra crece de manera acelerada: el último año, uno de cada dos argentinos verificó precios a través del celular, cifra que habla a las claras de lo importante que se vuelto el cuidado del bolsillo.

Opciones

Entre este universo de soluciones se encuentra la app de origen español Tiendeo, que ofrece de manera digital todos los catálogos de tiendas de los rubros más variados: desde supermercados hasta locales de indumentaria, agencias de autos y artículos de electrónica y del hogar

Gracias a la tecnología, se puede obtener información inmediata de los diferentes precios lo que posiblita eficientizar el proceso de compras. Además, facilita el armado de listados y la posibilidad de encontrar las ofertas cercanas de forma rápida, gracias a su opción de geolocalización.

Desde Tiendeo explican a iProUP que siete de cada 10 usuarios que consultan los catálogos digitales ya no lo hacen en papel, comportamiento que da cuenta de la facilidad de uso y del cambio de hábitos que ha experimentado buena parte de la población.

"Nuestro usuario utiliza el celular como un asistente durante sus tareas diarias y planifica para luego poder hacer una compra inteligente. Es decir, se trata de un perfil informado e hiperconectado", dicen desde Tiendeo a iProUP.

Y completan: "Nueve de cada 10 personas que consultan los catálogos digitales lo hacen porque tienen la decisión tomada y deben elegir aquello que le resulte más conveniente". Desde la firma dan cuenta de un fuerte crecimiento en el uso de la app, en coincidencia con la fuerte caída del poder de compra del salario.

En esta app, los catálogos de supermercados son los más dinámicos y también los más buscados, según las investigaciones. Les siguen los de informática y electrónica, hogar y muebles y juguetes.

Otro pionero en comparar precios es MuyShopper, una plataforma que nació hace cuatro años y confronta valores y cuotas de diferentes tiendas online. Al buscar un producto, refleja todos los comercios que lo venden y cuál de ellos ofrece un mayor ahorro.

"La idea surgió cuando me fui a vivir solo y tuve que comprar un aire acondicionado. Hice una planilla de Excel y comencé a listar los valores que me ofrecía cada comercio para encontrar el mejor", cuenta Ari Lapidus, su fundador, a iProUP, quien recuerda: "Me ahorré una muy buena plata y así se gestó esta idea para ayudar a la gente a encontrar mejores precios".

Hoy, MuyShopper cuenta con la información de más de un centenar de negocios. Si bien la mayoría brinda directamente sus cotizaciones, el sitio se encarga de hacer esa recopilación visitando cada plataforma de ecommerce y de relevar el precio de un producto entre dos y tres veces al día.

Desde la startup identifican dos perfiles de usuarios: por un lado, visitantes jovenes pero con capacidad de gasto; por otro, los típicos ahorradores, que son usuarios de cupones y descuentos y esperan las ofertas para avanzar en ciertos consumos.

"Hay un trabajo complejo de fondo que incluye la búsqueda, recopilación, ordenamiento, inteligencia artificial y mucha voluntad para poder brindar los precios y productos de todas las tiendas confiables, estén o no registradas en nuestro sitio", explica Lapidus, quien también da cuenta del notable crecimiento en la cantidad de usuarios que ingresa para buscar precios antes de comprar.

Actualmente, MuyShopper trabaja en una alianza con el sitio de promociones aéreas Skycanner para ingresar finalmente en el mundo del turismo.

Otro de los comparadores más usados es Comparacity. Fue creado por los dueños de Turismocity y se enfoca en los artículos del hogar. Se pueden comparar en una sola búsqueda los distintos precios que las diferentes cadenas de retail tienen para un mismo producto.

La operatoria es simple: sólo basta con ingresar un artículo y la plataforma arrojará las mejores opciones de cada establecimiento sin necesidad de entrar en cada web ni revisar una por una.

Además, posee un historial de importes gracias al cual se puede monitorear si el producto bajó o aumentó al momento de la compra y así evaluar si la oferta es conveniente.

"Los usuarios no sólo pretenden ahorrar, buscan precios porque no quieren pagar de más", enfatiza Julián Gurfinkel, uno de sus fundadores, a iProUP.

"Hay personas que llegan a economizar hasta $10.000, pero sólo con ahorrar $100 ya sienten que le 'ganaron al sistema'", completa el directivo de ComparaCity, quien añade que la mayoría de los usuarios son individuos que viven solos.

Asimismo, Gurfinkel explica que en la actualidad la consulta a este tipo de plataformas tecnológicas ha crecido de manera exponencial. Y aporta como dato que sólo en enero Comparacity superó las visitas registradas en Cibermonday.

Seguros comparados

A la necesidad de encontrar buenos precios en artículos de primera necesidad y artículos del hogar, se suma otra por su impacto en el gasto mensual de individuos y familias: la de las pólizas de seguro más convenientes.



Una de ellas es Comparaencasa.com, una plataforma que se originó bajo el concepto "low cost" y verifica las ofertas de poco más de 70 aseguradoras.

Lucas Lezcano Vélez vislumbró este portal mientras vivía en Londres y buscaba una cobertura de vida que finalmente contrató a través de un sitio web.

"Me di cuenta de que tanto en la Argentina como en Latinoamérica había un mercado muy grande en el segmento asegurador, pero no existía un sistema que beneficie a quien quisiera contratar estos servicios", explica Lezcano Vélez a iProUP.

Así, en 2010 Compararencasa se convirtió en la primera startup que puso a disposición una importante propuesta de seguros en un solo lugar. Hoy, esa oferta abarca un 70% de los productores locales.

En la actualidad, una póliza de auto promedia los 2.000 o 3.000 pesos, y Comparaencasa ofrece la posibilidad de pagar hasta 40% menos. Sin embargo, el ahorro más notorio ocurre en el primer mes, que es cuando se da el cambio de aseguradora.

El procedimiento es sencillo: tras responder sólo cinco preguntas, el usuario puede obtener 70 cotizaciones. Y acceder a la verificación técnica del vehículo con sólo subir unas fotos.

"No sólo brindamos una comparación de precios, también trasparentamos el mercado. Las comisiones que cobran los productores se reducen sustancialmente, beneficiando al consumidor final, que es a quien apunta en definitiva la plataforma", dice el ejecutivo.

Los "busca precio" oficiales

El Gobierno también apostó a la comparación de productos. A raíz de la gran dispersión de valores existentes entre un comercio y otro, en 2016 lanzó el programa "Precios Claros".

Tanto desde la web oficial como desde la app, cada persona puede consultar los importes de varios artículos. Sólo basta con ingresar un producto para obtener como resultado los cuatro comercios más cercanos en los que se encuentra y su precio correspondiente.

A su vez, es posible armar un listado de compras y ver las promociones especiales de los supermercados en el día.

Los listados de "Precios Claros" se confeccionan en base a información que envían los comercios de todo el país e incluyen un total de 9.000 productos agrupados en 109 categorías de los rubros alimentos, bebidas, artículos de limpieza y elementos de higiene.

En la misma línea, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación lanzó "Precios en Surtidor", una aplicación que permite conocer –de manera georreferenciada– los valores de naftas, gasoil y GNC de 4.600 estaciones de servicio de todo el país.

Así, cada individuo pude consultar en el mapa o en el listado los importes de las bocas de expendio que se encuentren cerca. Se puede filtrar la búsqueda por marca o tipo de combustible.

El "camine, señora, camine" se actualizó al "navegue, señora, navegue". En definitiva, la tecnología salió al rescate de los argentinos que ahora buscan en los celulares cómo aminorar el golpe de la inflación en cada compra.