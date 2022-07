WhatsApp trabaja en una nueva función para que puedas ocultar cuando estás en línea

Esta nueva herramienta de WhatsApp permitirá que los usuarios tengan una forma de ocultarse de sus contactos y preservar su privacidad

WhatsApp está trabajando para mejorar la privacidad de su aplicación. Y ahora buscará integrar una nueva característica que permitirá a los usuarios ocultar que están en línea a otros contactos cuando estén utilizando la aplicación.

Actualmente, en las opciones de privacidad de la red social se puede elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados, que tienen una duración de 24 horas.

Sin embargo, hasta ahora no es posible ocultar el estado, de modo que todos los usuarios pueden ver si uno de sus contactos está dentro de la aplicación y, por tanto, en línea.

Tal y como ha advertido WABetaInfo recientemente, la compañía está trabajando para incorporar una característica que lleva desarrollando desde hace meses para mantener la privacidad.

Según una captura de pantalla de WhatsApp beta para iOS que ha compartido este portal, en una próxima actualización será posible limitar quién puede ver el estado de conexión dentro del apartado de Configuración de última vista.

En este se han introducido dos opciones: 'Todos', para que el total de contactos pueda conocer si un usuario se encuentra en línea o no, e 'Igual que visto por última vez'.

"Por ejemplo, si elige 'Mis contactos' en 'Visto por última vez' e 'Igual que visto por última vez' para 'En línea', significa que as personas que no están en la agenda de contactos no podrán saber cuando está en línea", señalaron las fuentes.

Desde este portal han señalado que, aunque esta funcionalidad haya sido vista en la versión de la aplicación para iOS, WhatsApp planea introducir la misma función en una beta futura para Android y Desktop.

WhatsApp permitirá borrar los mensajes viejos

WhatsApp, la app de mensajería que está constantemente realizando cambios en su plataforma, trabaja en cambiar el límite de tiempo del que disponen los usuarios para eliminar un mensaje que hayan enviado a otros contactos y planea ampliarlo hasta los 2 días y 12 horas en dispositivos Android.

Actualmente, la aplicación de mensajería instantánea permite a los usuarios borrar mensajes en un plazo de una hora, ocho minutos y 16 segundos después de haberlos enviado mediante la opción 'Borrar para todos'.

Según ha comprobado WABetaInfo en la nueva actualización 2.22.15.8 de WhatsApp, lanzada a través del programa beta de Google Play de Android, la compañía ha quintuplicado este límite de tiempo.

Concretamente, algunos usuarios de la beta de WhatsApp disponen de 2 días y 12 horas para eliminar un mensaje, ya sea tanto para sí mismos o para los contactos con los que haya interactuado.

Las fuentes señalan que, por el momento, la aplicación de mensajería ha puesto a disposición de algunos probadores esta característica, por lo que se desconoce cuándo llegará a toda su base de usuarios.

No es la primera vez que WhatsApp implementa una medida parecida en relación al borrado de mensajes transcurrido un tiempo determinado, ya que recientemente ha llevado a cabo una serie de cambios en sus chats grupales.

Ahora, los administradores de los grupos podrán eliminar un mensaje para todos los participanes, quienes también sabrán quién se ha encargado de borrarlo mediante una notificación.

WhatsApp: cómo evitar que controlen tu actividad

WhatsApp es una aplicación que facilita la comunicación aunque algunas personas acaban abusando de características como la última hora de conexión o la actualización de estado, dando lugar a situaciones incómodas o incluso de acoso, que la compañía intenta revertir con sus últimos cambios.

La aplicación de mensajería ha introducido recientemente nuevos controles de privacidad que permiten a los usuarios ajustarlos para proteger su información en características como la última conexión, la información y la foto de perfil o el estado.

La compañía ya permite, tanto en Android como en iOS, gestionar el nivel de privacidad de estas cuatro características.

Así, el usuario puede decidir que estén abiertos a 'Todos', de tal forma que todos los usuarios de la 'app' podrán ver dicha información, o a 'Nadie', impidiendo que pueda verse por completo.

Entre medias, hay dos opciones más: por un lado, 'Mis contactos', que hace que solo los contactos guardados en la agenda puedan ver la información de la hora de última vez que se ha contactado el usuario, su foto de perfil, la sección de información y las actualizaciones de estado.

Por otro, 'Mis contactos, excepto...', que excluye a determinados contactos guardados de la posibilidad de acceder a dicha información.

Cualquiera que sea la opción preferida, se pueden encontrar dentro de los 'Ajustes', en el apartado de 'Privacidad', donde solo habrá que meterse en cada característica para establecer el nivel de privacidad deseado.

Cabe, no obstante, hacer un matiz. Cuando el usuario está conectado otros usuarios podrán seguir viendo si está 'en línea' o 'escribiendo' un mensaje en ese momento, una característica que no cuenta con controles de privacidad.

Por otra parte, las confirmaciones de lectura, los conocidos como tics azules por ponerse de este color cuando el receptor ha recibido el mensaje y abierto el chat para leerlo, también cuentan con opciones de privacidad

En concreto, en el mismo apartado de Privacidad, dentro de los Ajustes, es posible marcar o desmarcar las confirmaciones de lectura. La compañía advierte que en caso de deshabilitarlas las demás personas no podrán ver los tics azules, pero el propio usuario tampoco verá las de las otras personas.

Con estos ajustes es posible evitar situaciones en las que una persona insiste en que le respondamos a un mensaje porque ha visto que nos hemos conectado y no le hemos escrito, o cuando alguien monitoriza las veces que nos conectamos a WhatsApp, por citar un par de ejemplos.