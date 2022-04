Esta plataforma evalúa cambiar su sistema de monetización y genera malestar entre los streamers

Twitch se convirtió en una de las plataformas de contenido favoritas para los streamers. Sin embargo, una nueva actualización podría alejar a muchos

Twitch, la famosa plataforma de streaming, mostró en 2021 un crecimiento exponencial de casi el 50% en sus visualizaciones, respecto al año anterior, con la pandemia como impulsora de esta tendencia.

Sin embargo, el servicio que pertenece al gigante estadounidense Amazon analiza posibles cambios en la metodología mediante la cual remunera a los talentos que la sustentan y que genera polémica en la comunidad.

De acuerdo a Bloomberg, la iniciativa tendría como objetivo aumentar la rentabilidad a largo plazo para cumplir con las expectativas de su empresa matriz.

En concreto, las potenciales actualizaciones ofrecerían incentivos para que los streamers publiquen más contenidos publicitarios.

Twitch, más equitativo en la monetización

La medida también reduciría el porcentaje de ingresos por suscripciones repartidos entre los mayores creadores de contenido de la plataforma, según fuentes anónimas recogidas por el medio.

De esta forma, se reduciría de 70% a 50% la división de ingresos de las suscripciones a canales otorgada a los mejores streamers en su programa de asociaciones, por lo que el esquema se tornaría más equitativo.

La medida afectaría principalmente a los creadores de contenido nivel 3, que cuentan con una división 70/30 por suscripción, seguidos de aquellos nivel 2, la cual es de 60/40. De esta forma, todas las categorías quedarían igualadas en 50/50, como ya sucede con el nivel 1 y los afiliados de Twitch.

Más propuestas para streamers

Otra función potencial sería la de crear nuevos niveles de reparto de ingresos y establecer criterios sobre cómo calificar para cada uno. A cambio, Twitch liberaría a los socios de las restricciones de exclusividad, permitiéndoles incluso la transmisión de sus directos en YouTube de Google o en Facebook.

También se rumorea la posibilidad de incentivar a los streamers a mostrar más anuncios a lo largo de sus videos en vivo, un hecho que podría impactar de forma negativa entre el público en general.

Aún así, las actualizaciones del programa de asociaciones no están concreatadas en su totalidad y podrían dejarse de lado, destacaron las fuentes.

Algunas de estas implementaciones, que abandonan la estructura de monetización actual de Twitch, podrían implementarse a partir de mediados de 2022.

Guerra de plataformas "streamers" en Argentina

Twitch, la plataforma de streaming que pertenece a Amazon, es quizás la más popular de todas las plataformas de streaming existentes.

De todas formas, en los últimos meses, dos plataformas fueron las que más dinero inyectaron en Argentina para quedarse con streamers de Twitch.

Una de ellas fue Booyah, con base en Indonesia. Recientemente Coscu, el creador de contenidos más popular de la Argentina, contó que le ofrecieron mucho dinero para transmitir por esa plataforma.

"No saben la guita que tienen. A mi me ofrecieron una cantidad que no tiene sentido", comentó y dio a entender que la cifra fue de u$s300.000 al mes.

Los motivos de su negativa

Coscu comentó que, en su caso, no aceptó la propuesta por creer que así "se iba a arruinar la carrera" aunque otros streamers sí lo hicieron como, por ejemplo, Momo y Luquitas Rodríguez.

El primero de ellos trabajó cinco meses con Booyah pero terminó saliendo porque nunca le pagaron, según contó el streamer.

"Sé que le pasó eso a Momo y me parece una persona de fiar. No sé si generalizaría el hecho de que no pagan, pero evidentemente puede pasar. También puede ser que tiran contratos a mansalva y no sé si tenés un ejecutivo puntual para tu cuenta que se preocupe de tus views y que percibas lo que deberías", comentó un allegado.

La llegada de una nueva plataforma

Mientras tanto, la plataforma Trovo, propiedad de la compañía China Tencent, también desembarcó en el país con mucho capital en dólares.

"Las tarifas que ofrecen no están mal pero sí se nota que están inyectando plata para generar audiencia. En su momento hubo otra llamada Nimo que hizo lo mismo y después murió. Algo que les pasó a muchas ya", destacó un streamer que se dedica a generar contenido gamer en la Argentina.

Trovo se publicita en el país al remarcar que da "recompensas todos los meses a partir de u$s160". Según la información que divulgan, si un generador de contenido alcanza las 7.000 horas de visualización, puede obtener u$s800 al mes.

Así, se va escalando hasta llegar al máximo de u$s5.400 si se alcanzan las 58.000 horas de visualizaciones. Algo que según explican distintos streamers "es muy difícil de conseguir".

La popularidad de las plataformas

Todos los consultados siguen creyendo que Twitch es la mejor plataforma del mercado. "Nadie está en Trovo o Booyah por amor a la plataforma, eso te lo aseguro. Es por un contrato que por determinadas horas de transmisión pagan determinadas horas y listo pero 100% de los casos que conozco se les termina ese contrato y vuelven a Twitch", remarcó el streamer.

Según explicaron, más allá de los problemas que pueda tener Twitch, sigue siendo el mejor lugar para realizar streamings.

"Anda mejor, tiene mejor comunidad y tiene plantada ya una marca. Por eso tantos están ahí aún no cobrando nada. Además, todas las actualizaciones de Twitch luego se copian en las otras plataformas. A los meses esas herramientas las ves en Trovo o Booyah", relató.

De todas formas, algunos integrantes de la comunidad revelaron que los streamers que tienen contratos fijos con Twitch en la Argentina aún son pocos. En ese sentido, quienes consiguen este tipo de convenio pueden ganar más de u$s40.000 mensuales, pero son "casos muy puntuales".

De no tener un contrato, el streamer debe ser Partner de la plataforma y la propia compañía especifica cómo monetizar el contenido.