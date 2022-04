Se viene la película sobre Ethereum: estas son las estrellas que forman parte del proyecto

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, llegará a la pantalla grande de la mano del galardonado director de cine Ridley Scott.

La productora Scott Free Productions realizará una adaptación del libro The Infinite Machine, de la periodista Camila Russo, sobre la creación de Ethereum.

Según reportó Deadline, el proyecto está a cargo de la escritura y dirección de Shyam Madiraju, junto a Ridley Scott, Tom Moran y Vera Meyer en la producción. También participa del proyecto cinematográfico Alejandro Miranda, de Versus Entertainment.

El libre fue publicado en 2020 y cuenta la historia de Vitalik Buterin desde su adolescencia, momento en que comenzó a pensar en la creación de Ethereum, indica Diario Bitcoin.

"Es increíblemente emocionante tener a Ridley Scott y al equipo de Scott Free produciendo la película de The Infinite Machine junto a nosotros", comentó Russo, escritora de origen chileno y fundadora de The Defiant, al citado medio, quien también compartió su entusiasmo a través de su cuenta de Twitter.

news is out!!???? The GOAT Ridley Scott and his production company Scott Free, the makers of?? Gladiator ?? Alien?? Blade Runner?? House of Gucci?? Nominated for 80 Academy Awards ???? Will produce @ETHMovie The Infinite Machine movie!!!WAGMAM ETHEREANS!!! — Camila Russo (@CamiRusso) April 21, 2022