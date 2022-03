Conocé la innovadora agtech argentina que se expande por América Latina y EE.UU.

La startup trabaja en la gestión de riego en la agricultura y busca expandir sus operaciones fuera del país a pasos agigantados

El agua es el elemento a través del cual se siente el cambio climático. Con esa convicción como bandera, la agtech cordobesa Kilimo trabaja en la gestión de riego en la agricultura.

En los últimos la agtech Kilimo 3 años ayudó a agricultores argentinos, chilenos, peruanos y mexicanos a ahorrar 70.000 millones de litros de agua, lo mismo que consume la ciudad de Córdoba en 4 meses.

La empresa nació en 2014 y trabaja en la gestión de riego en la agricultura a través del uso de datos.

Jairo Trad, CEO de Kilimo, la agtech que expande su alcance en América Latina y EE.UU.

La agtech que ayuda a ahorrar agua

"Desarrollamos un modelo que utiliza datos satelitales y climáticos, para decirle a los agricultores cuándo y cuánto regar", explicó Jairo Trad, CEO de la compañía.

"Solamente teniendo algunos datos como la ubicación del campo y qué tipo de cultivo tiene, podemos decir cuánta agua tiene que poner a ese cultivo y sin tener que hacer algún tipo de instalación. Solo con la información que ya está disponible, que nosotros combinamos de una manera particular", añadió.

Trad remarcó que "también entendíamos que había una oportunidad de hacer esto con datos". "Es la combinación de datos satelitales y datos climáticos", continuó.

La gestión del agua agrega mucho valor a la agricultura y se enfocan en cultivos de alto valor, tales como los frutales y la vid para vino.

De Córdoba a Sudamérica (y más allá)

En la Argentina los cultivos de ese tipo tienen asiento mayoritariamente en Mendoza, La Rioja, San Juan y Neuquén. "Pero principalmente estamos parados sobre Mendoza donde tenemos un equipo bastante grande", describió.

En el resto de Sudamérica tienen equipos en Chile, una potencia frutihortícola con gran producción de arándanos y cerezas que exportan a China. "En Chile tenemos una posición importante y venimos creciendo muchísimo. También tenemos equipos en Perú", precisa.

Y apunta: "En México tenemos clientes, pero no tenemos equipo, así que estamos terminando de contratar la primera persona ahora". También tienen negocios de menor volumen en Uruguay y Centroamérica: "puntualmente en México y Perú vamos a crecer con más presencia territorial", afirmó.

Actualmente la empresa cuenta con 55 colaboradores en total ubicados en cada uno de los países, pero el objetivo es duplicar esa cantidad al finalizar el 2022 y trepar a los 100 colaboradores (fundamentalmente en Perú y México).

Y en el norte, ¿qué?

Otro de los objetivos este año es llegar a los Estados Unidos, pero con otra unidad de negocios. En este caso buscan desarrollar un modelo de sustentabilidad, distinto al de comercialización agrícola.

"No me gusta hacerme el misterioso, pero por cuestiones legales todavía no puedo adelantar mucho", sostiene.

"Lo que puedo decir es que, en líneas generales, lo que buscamos es pagarles a los agricultores por el ahorro de agua, de premiarlos. Es una manera de estimular la adopción de tecnología, es un modelo de buenas prácticas", reveló Trad.

La posibilidad de Kilimo de hacer su trabajo solo con datos en vez de aparatos, multiplica las posibilidades de escalar rápidamente. Trad afirmó que el objetivo de la empresa es "liderar el mercado de riego en Latinoamérica", según una nota del sitio Infonegocios.info.