Artista rusa convierte en NFT su protesta contra Putin y la guerra en Ucrania

Olive Allen, una artista de nacionalidad rusa que lleva más de 11 años viviendo en Estados Unidos, quemó el pasaporte de su país natal y los convirtió en NFT, con la esperanza de concienciar y recaudar fondos para ayudar a los afectados por el conflicto militar en Ucrania.

Allen se describió a sí misma como "una hija de la nueva Rusia" y dijo que el país siempre formaría parte de su identidad, pero que había decidido cortar los lazos con él debido a sus recientes acciones en Ucrania. Frente al Consulado General de la Federación Rusa en Nueva York, Allen quemó su pasaporte ruso -que, según dijo, era la única copia que tenía- y planeó subastar el vídeo como un token no fungible, cuyos beneficios se destinarán a esfuerzos humanitarios en Ucrania.

I’m a Russian artist and I burned my passport because I do not believe in Putin’s Russia & I do not support the war in Ukraine ????????????I’m auctioning off my Burnt Passport NFT to raise funds for the people of Ukraine impacted by the war. ????Friday, 1pm ET @SuperRare pic.twitter.com/Vnf8turjVH — Olive Allen (@IamOliveAllen) March 3, 2022