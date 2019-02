Estas son las 10 tendencias tecnológicas que marcarán el rumbo de las empresas

Cada vez más industrias y sectores se ven modificados por el auge de las nuevas tecnologías. Acá te contamos qué es lo que irá al frente este año

La transformación digital se abre camino y cada vez son más las industrias y sectores que se ven modificados por el auge de nuevas tecnologías: con la aparición de nuevos players y empresas que se reinventan ante la inminente posibilidad de desaparecer.

En este contexto, algunas tecnologías irán avanzando más que otras. Es por eso que la organización de servicios profesionales de consultoría BDO presentó un informe en el que marca las diez principales tendencias para este 2019, orientadas especialmente a las empresas.



1- El 5G como nuevo estándar: tras probarse por primera vez en varias ciudades norteamericanas, se espera que su uso estandarizado se consolide en 2019. Esta tecnología supondrá velocidades de procesamiento y descarga de datos más ágiles y también incrementará la conectividad, la productividad, el número de dispositivos con conexiones WiFi y la implementación del Intercet de las Cosas (IoT) por parte de las empresas, lo que les permitirá digitalizar sus procesos de fabricación.



2- Expansión del Blockchain: otro sistema que se espera que se extienda en su implementación es el Blockchain, ya que su aplicación permite a las empresas la protección de la información, la verificación de la identidad y el mantenimiento de registros de información de forma incorruptibles.



3- La Inteligencia Artificial: se presenta como otra de las grandes aplicaciones para las empresas, y BDO espera que el porcentaje de relevancia que los CFO le otorgaron en 2018 (28%) aumentará este año. Entre sus usos se encuentra la detección y la respuesta a los ataques cibernéticos.



Entre los principales retos internacionales para las empresas, se destacan la protección de datos y la ciberseguridad, sin por ello reducir la innovación y la experimentación, y sopesar los riesgos derivados de la transformación tecnológica frente a los beneficios.



4- Las nuevas regulaciones europeas: a nivel internacional, la Unión Europea tiene ante sí el gran reto de establecer nuevas regulaciones para asegurar la correcta protección de datos, algo que han comenzado organismos como el Tribunal de Justicia en sus sanciones a Facebook y Google.

5- Cambio de escenario en EE.UU.: del mismo modo, se espera que en 2019 proliferen el número de organismos en Estados Unidos encargados de velar por el cumplimiento de este tipo de regulaciones. Esto afectará a empresas especializadas en drones, vehículos autonómicos y dispositivos IoT, entre otros.



6- La situación entre China y los EE.UU.: los avances tecnológicos pueden estar afectados en 2019 por la situación geopolítica actual entre Estados Unidos y China, con disputas comerciales que, a largo plazo, podrían afectar significativamente a las cadenas de suministro del sector tecnológico estadounidense, según BDO.



7- Ciberseguridad: se trata de inteligencia artificial para combatir la inteligencia artificial. Para el 38% de las empresas, la ciberseguridad es una prioridad estratégica en 2019. Según BDO, las empresas españolas son cada vez más conscientes de que el coste de un ataque es superior al de la protección preventiva, pero no todos incorporan ese riesgo a su plan de negocio, aunque sí se está modificando el tradicional modelo de seguridad hacia un enfoque orientado al crimen online y la ciberdefensa.



8- La transformación digital ya no es para "los de sistemas": las empresas asumen la transformación digital desde diversos departamentos. El 46% de los empleados responsables de liderar las estrategias de trasformación digital son altos cargos. Por su parte, el 31% son empleados de los departamentos de CIO e IT, el 15% son integrantes del Comité de Dirección, el 5% de la Junta Directiva y un 3% son los responsables de las distintas unidades de negocio.



9- Capacitación para cerrar la brecha de talento: al mismo tiempo, las empresas deberán trabajar en 2019 para abordar la brecha del talento en puestos técnicos. Se espera que el uso de programas de capacitación como los que ya usan compañías como Google vaya a la alza durante 2019 mediante la asociación con otras instituciones educativas y administraciones públicas.



10- Cooperación y bienestar social: además, se incrementará la cooperación y colaboración entre compañías con el fin de obtener buenos resultados y beneficios mutuos por parte de todas las empresas tecnológicas emergentes. De forma interna, se espera que dentro de las empresas se fortalezca la importancia por el bienestar social y la Responsabilidad Social Corporativa.