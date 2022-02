Victoria's Secret patentó su nombre para el Metaverso y los NFT: ¿cuál es su plan?

Hay gente que cree que nunca hay que perder la sensualidad, incluso aún en el metaverso. Por tal motivo, la la nueva propuesta de Victoria’s Secret no suena tan descabellada. La marca estadounidense de lencería y belleza famosa por su marketing y marca de alta visibilidad, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del metaverso y los NFT.

Así lo reveló en Twitter el abogado de marcas registradas Michael Kondoudis, al confirmar que Victoria’s Secret presentó presentado cuatro solicitudes para coleccionables digitales y medios desarrollados con blockchain, así como ropa y medios en línea para su uso en mundos virtuales.

Victoria’s Secret is coming to the Metaverse!New trademark applications filed on Feb. 8 indicate @VictoriasSecret plans to offer digital collectibles and media created with blockchain tech and online clothing and media for use in "virtual environments"#NFTs #metaverse #web3 pic.twitter.com/VrbEniqdtP — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) February 13, 2022