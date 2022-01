Quería cambiar todo, y no resultó: Meta venderá su proyecto Diem de criptomoneda

El 2021 parecía ser el año en el que por fin el mundo podría utilizar una de las criptomonedas más famosas de todas: Diem, el activo digital en el que Facebook (ahora Meta) trabajó sin descansar.

Pero pasaron Navidad, Año Nuevo y la compañía liderada por Mark Zuckerberg no logró cumplir con su objetivo y el activo digital no fue lanzado oficialmente.

Es que Facebook Diem, un sistema de pago sin permisos basado en la tecnología blockchain, seguía sin cuajar ante las autoridades que debían dar el visto bueno definitivo.

Ni el desembarco en el proyecto de Silvergate Bank, quien sería el responsable de emitir esta stablecoin Diem USD, logró darle a la iniciativa el impulso necesario frente a los reguladores, quienes no estaban cómodos con la idea y dejaron claro que no sabían si darían el visto bueno para tal actividad.

La compañía tecnológica Meta venderá su proyecto de 'stablecoines' Diem por 200 millones de dólares a un pequeño banco de California especializado en empresas de criptodivisas, informa el periódico Wall Street Journal citando fuentes anónimas.

Meta, antes conocida como Facebook, lanzó la iniciativa de adentrarse en el mundo cripto en el 2019 con el nombre de Lira, presentándolo como una forma para que sus usuarios gasten dinero tan fácilmente como enviar un mensaje de texto.

Sin embargo, el proyecto encontró resistencia en el Gobierno estadounidense, al que le preocupaba su efecto en la estabilidad financiera y la privacidad de los datos, como también que Lira fuera utilizada indebidamente para lavar dinero y por terroristas.

El anuncio del lanzamiento de Libra de Facebook generó varios debates. Algunos creían que rivalizaría con monedas soberanas, mientras que otros se fijaban en los problemas tecnológicos y de privacidad de datos que planteaba.

Para ser más concretos, los que creían que sustituiría a las monedas soberanas pueden haberse equivocado por varias razones obvias, mientras que los que consideraron el proyecto a la luz del historial de violación de datos de Facebook y su carácter monopolístico podrían tener razón.

Diem Association, Facebook’s crypto venture formerly known as Libra, is selling its technology to Silvergate Capital for $200 million https://t.co/4lH2tc7tl3 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 27, 2022