Blockchain se convertiría en un aliado para lograr combatir la corrupción pública

Entre las tantas características de Blockchain, está el que las transacciones siempre quedan registradas y es posible rastrearlas hasta su origen

Puerto Rico anunció recientemente que podría estar buscando una solución blockchain para combatir la corrupción del gobierno, particularmente después de que un alcalde puertorriqueño se declaró culpable de aceptar un soborno en efectivo de más de u$s 100,000.

Puerto Rico también podría beneficiarse al prestar atención a las lecciones de otros países que implementaron blockchain para combatir la corrupción en los últimos años, incluidos Georgia, India y Colombia, y no debería mostrarse reacio a traer ayuda externa, aunque gran parte del trabajo clave debería aún puede ser realizado por agencias locales. Puerto Rico no debería esperar una solución técnica rápida.

"Tenemos un problema real de credibilidad", dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a Bloomberg, y una mayor transparencia y responsabilidad, del tipo que la tecnología blockchain ofrece potencialmente, "podría ser parte de la solución".

Nir Kshetri, profesor de la Bryan School of Business and Economics de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, por ejemplo, cree que el funcionario de la Commonwealth podría estar en algo. La tecnología blockchain no solo puede mejorar los esfuerzos anticorrupción, sino que también puede cambiar las reglas del juego, dijo.

"Los sistemas blockchain pueden mantener un seguimiento de auditoría completo de todas las actividades y transacciones en las que los funcionarios gubernamentales se han involucrado", dijo Kshetri, y agregó: "La función de inmutabilidad significa que los funcionarios gubernamentales no pueden eliminar archivos. Cualquier cambio será notado inmediatamente por otros participantes conectados en la red blockchain".

Otros no están tan seguros, pero dicen que la tecnología blockchain puede mantener limpio al gobierno si se dan otras condiciones. "Blockchain puede desempeñar un papel en la seguridad de las transacciones y el seguimiento de eventos, previniendo el fraude y la corrupción", Per Aarvik, investigador de Chr. Michelsen Institute (CMI)/U4, dijo, continuando, "pero no sin un marco regulatorio como base".

Puerto Rico corre el riesgo de adoptar sistemas costosos que "pueden tener un efecto limitado, a menos que se aborden una amplia gama de temas", agregó. En este sentido, "hay lecciones que aprender de otros países altamente digitalizados como Estonia o Singapur", así como de la ex república soviética de Georgia.

La tecnología puede jugar un papel importante en el área de títulos de propiedad, dijo a Cointelegraph Jonas Hedman, profesor de la Escuela de Negocios de Copenhague, como ya se demostró en Suecia, donde tal programa se ha implementado parcialmente, también puede tener "una enorme impacto en las adquisiciones y las elecciones. Imagínese si una agencia o estado, como Puerto Rico, la CIA, la ONU, etc., tuviera un ledger abierto de todos sus gastos".

Blockchain es una de las tecnologías que podría ayudar a paliar la corrupción pública

Georgia se vuelve creativa

A menudo se cita a Georgia como una instancia en la que se ha utilizado una cadena de bloques para asegurar un registro gubernamental, "pero la historia no comenzó con la cadena de bloques", dijo Aarvik a Cointelegraph. "El país había reformado radicalmente todo el sector público antes de que se introdujera blockchain".

Esto incluyó estudiar detenidamente su problema de corrupción y luego aplicar soluciones a veces creativas, incluido el traslado de algunas prácticas límite a la esfera legal. "Por ejemplo, la mayoría de la gente estaba pagando un soborno para obtener un pasaporte o cualquier otro documento que necesitaran con urgencia y no estaban listos para esperar", según Tamara Kovziridze, ex asesora principal del primer ministro de Georgia. "Hoy en día, se puede obtener un pasaporte internacional en un día si se paga una tarifa más alta".

Cuando la empresa de cadenas de bloques Bitfury introdujo su solución de blockchain como servicio Exonum en el país para asegurar los títulos de propiedad, Georgia ya tenía un sistema de registro de tierras en funcionamiento, dijo Aarvik, y agregó que las soluciones técnicas no pueden existir de forma aislada. Deben cumplirse determinadas condiciones previas. O como Kovziridze le dijo a CMI: "La regla general es que si las élites siguen siendo corruptas, ningún país puede realmente vencer la corrupción".

Aarvik tiene este mensaje para Puerto Rico: los expertos en blockchain contratados para discutir soluciones con los gobiernos pueden ser expertos en tecnología o especialistas en tecnología digital, pero no necesariamente son diseñadores de sistemas de gobernanza sólidos. A menos que el diseño de la reforma "incluya la gama completa de competencias de derecho, ciencias sociales, economía y tecnología, no creo que el proyecto produzca los resultados esperados".

Kshetri estuvo de acuerdo en que el registro de tierras es un área donde la tecnología de registro distribuido puede marcar la diferencia, citando un prometedor programa piloto basado en blockchain en el estado de Andhra Pradesh en India. "El soborno en la administración de tierras es desenfrenado en India", dijo. Un registro de terreno típico en la cadena de bloques tiene 58 atributos, "como identificación única, código de parcela, coordenadas geográficas, número de levantamiento, información de límites, p. ej., Información sobre parcelas vecinas, ubicación en relación con carreteras u otros puntos de referencia", clasificación de terreno como así como los atributos dinámicos que están sujetos a cambios, como la información sobre el propietario y la hipoteca".

Puerto Rico es uno de los países de la región que más quiere avanzar en el uso de tecnologías contra la corrupción

Pero lo fundamental es que también introduce un sistema de controles y contrapesos. Kshetri agregó: "Un sistema basado en blockchain en el que muchas agencias actúan como nodos o validadores de transacciones podría servir como un contrapeso entre sí para asegurar que ninguna agencia pueda manipular el sistema sin que los demás se den cuenta".

Los "validadores" en los registros de tierras del estado incluyen su departamento de ingresos, el comisionado en jefe de su departamento de administración de tierras y otros funcionarios. "Si algún nodo intenta cambiar el registro, el propietario recibirá un mensaje de texto. La función de inmutabilidad significa que los datos no se pueden eliminar".

Colombia reprime a los contratistas torcidos

En Colombia, los contratistas corruptos estaban inflando las facturas de las comidas escolares, vendiendo pechugas de pollo al gobierno por más de cuatro veces su costo en los supermercados y, a veces, no entregaban los productos comprados en absoluto, dijo Kshetri, por lo que el gobierno se asoció con el Foro Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo para implementar un programa público de adquisiciones blockchain para rastrear el proceso de selección de proveedores en la ciudad de Medellín.

Esto requería que un licitador se comprometiera públicamente con los términos del contrato y los criterios de selección antes de obtener ofertas, explicó Kshetri, diciendo: "Se eliminan los riesgos como adaptar los criterios de selección después de que se publica la solicitud de propuesta para favorecer a contratistas específicos".

Debido a que los proveedores compiten, "los registros de ofertas permanentes y a prueba de manipulaciones de una solución basada en blockchain pueden garantizar que una empresa no pueda alterar las ofertas enviadas después de conocer nueva información sobre las ofertas de la competencia", explicó Kshetri.

Con todo, la tecnología blockchain puede ser un medio eficaz para luchar contra la malversación del gobierno, ya que introduce más "transparencia en el gasto gubernamental", lo que hace que la corrupción sea más difícil de cometer, como señaló Hedman. Pero no puede funcionar de forma aislada, y no funcionará si un gobierno es corrupto en la cima. El experimento de Georgia fue un éxito, según Kovziridze, porque "el liderazgo superior no era corrupto".

Un enfoque holístico para combatir la corrupción pública es clave, "más que soluciones tecnológicas rápidas", agregó Aarvik. Pero para agilizar los procesos, aumentar el autoservicio público y omitir los procesos previos propensos a la corrupción, la digitalización, incluida la tecnología blockchain, "es una herramienta absolutamente poderosa", dijo a Cointelegraph.