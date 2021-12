Desde ahora podrás comerciar y acuñar NFT en la plataforma Shopify

En un comunicado de la destacada empresa de servicios de pago y comercio electrónico, Shopify (NYSE: SHOP) dijo que su plataforma ahora está habilitada para NFT. En el sitio, los usuarios ahora pueden acuñar e intercambiar artículos.

Shopify se asoció con GigLabs para utilizar su plataforma de tecnología basada en blockchain NFT para hacer que este servicio sea accesible. Además, se puede crear NFT basado en otras redes blockchain como Ethereum, Polygon y otras mediante la colaboración con aplicaciones asociadas. "Nuestro ecosistema de aplicaciones NFT en auge refleja nuestro compromiso de brindar a los comerciantes una solución fácil para vender activos digitales directamente a través de sus tiendas Shopify", dice el Director de Producto de Shopify, Robleh Jama".

Shopify Payments y Shop Pay son dos opciones para los entusiastas de NFT que desean comprar los artículos. Las tarjetas de criptomoneda, crédito y débito son métodos de pago aceptados en el sitio. Después de realizar una compra, los clientes recibirán un correo electrónico con su NFT, que luego pueden usar para guardarlo inmediatamente en sus billeteras digitales.

Use Shopify for your NFT dropshttps://t.co/sZwjLZetoU — tobi.eth (@tobi) December 16, 2021