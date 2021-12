¿Tiene Meta un "problema con las mujeres"?

El metaverso podría no ser el paraíso pensado por muchos, ya que sus usuarios transladarían comportamientos sexistas que practican en su entorno físico

Tras el lanzamiento de Horizon Worlds, el juego de realidad virtual y la plataforma de comunidad en línea lanzados por Meta, antes Facebook, al menos una usuaria denunció que el entorno virtual permitía el acoso sexual. En un informe del 16 de diciembre de MIT Technology Review, una de las probadoras de la versión beta de Horizon dijo que un desconocido había manoseado a su avatar. Aunque existe una función capaz de encerrar a un avatar en una burbuja protectora para detener aparentemente un ataque de este tipo, la usuaria no pudo activarla a tiempo o no fue consciente de ello.

"Al fin y al cabo, la naturaleza de los espacios de realidad virtual está diseñada para engañar al usuario haciéndole creer que está físicamente en un espacio determinado, que todas sus acciones corporales se producen en un entorno 3D", afirma Katherine Cross, investigadora sobre acoso en línea de la Universidad de Washington. "Es parte de la razón por la que las reacciones emocionales pueden ser más fuertes en ese espacio, y por la que la RV desencadena el mismo sistema nervioso interno y las mismas respuestas psicológicas".

En noviembre, otra mujer denunció que su persona del metaverso había sido atacada, esta vez sin el uso de avatares y con efectos aparentemente más reales en su negocio. Cuando Facebook cambió su nombre por el de Meta, la artista australiana Thea-Mai Baumann denunció que le habían bloqueado su cuenta de Instagram. ¿Su nombre? "Metaverso".

Fuente: La cuenta de Instagram de Thea-Mai Baumann, "metaverse"

Dado que Meta es la propietaria de Instagram y que la cuenta de Baumann era relativamente pequeña -menos de 1.000 seguidores en ese momento-, muchos en las redes sociales sospecharon que la empresa se limitaría a confiscar su cuenta en lugar de comprarla. Acabó bloqueada durante más de un mes sin poder verificar su identidad antes de que Instagram le devolviera el acceso, indicó Cointelegraph.

"Esta cuenta es una década de mi vida y mi trabajo. No quería que mi contribución al metaverso fuera borrada de Internet", dijo Baumann. "Eso les pasa a las mujeres en la tecnología, a las mujeres de color en la tecnología, todo el tiempo".

El metaverso podría no ser tan color de rosas como lo pintan

Una denunciante de Facebook lanza una advertencia sobre el metaverso

La ex empleada de Facebook Frances Haugen, que entregó miles de documentos que daban a entender que la empresa no estaba haciendo lo que decía respecto a la eliminación de los discursos de odio y las publicaciones que fomentan la violencia, expresó su preocupación por el metaverso. En un boletín del 16 de diciembre publicado por la revista Time, Haugen dijo que estaba "súper asustada" por los riesgos potenciales del mundo virtual para la vigilancia, la socialización, etc: "Cuando entras en el metaverso, tu avatar es un poco más guapo o guapa que tú mismo. Tiene mejor ropa que en la realidad. El apartamento es más elegante, más tranquilo. Y te quitas los auriculares y te vas a lavar los dientes al final de la noche. Y tal vez no te gustes tanto en el espejo. Ese ciclo... Me preocupa mucho que la gente mire su apartamento, que no es tan bonito, y mire su cara o su cuerpo, que no es tan bonito, y diga: 'Preferiría tener los auriculares puestos'".