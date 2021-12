Globant reconoce el aporte y trabajo de las mujeres del sector IT con importante distinción

Globant, empresa digital de soluciones innovadoras, ha otorgado los premios Women that Build Awards, unos galardones que buscan reconocer a aquellas profesionales que tienen un impacto positivo en el sector tecnológico y en el ámbito de las tecnologías de la información.

Desde Globant resaltan que estos premios suponen un hito para "hackear la desigualdad, y celebran a las mujeres que están creando las condiciones para un futuro más inclusivo, equitativo y diverso para todos".

"Hoy, no solo queremos reconocer a las ganadoras, sino también a todas las candidatas y votantes que se han unido a nuestros esfuerzos para hacer visibles estas historias. Para nosotros es sumamente importante seguir creando este tipo de escenarios para potenciar la participación de las mujeres en la industria", ha resaltado Patricia Pomies, directora de Operaciones en Globant.

Globant realizó otra edición de este galardón que premia a las mujeres que hacen aportes al sector IT

Las ganadoras han sido seleccionadas según sus esfuerzos en gestionar la innovación, la colaboración, la promoción de la diversidad y la capacidad para conectar a mujeres de todas partes del mundo.

Las galardonadas de Argentina fueron:

Patricia Furlong, ganadora de la categoría Inspiring Executive, hace un año decidió tomar el rol de Presidente de Global Processing S.A., empresa tecnológica de alto crecimiento cuyo propósito es facilitar el desarrollo del ecosistema de Medios de Pago Digitales en la Región LATAM.

Nadia Cavalleri, ganadora de la categoría Digital Leader, trabaja en IT hace 16 años en el área de testing y calidad de software. No solamente ha crecido desde pasante hasta CEO (pasando por analista, consultora y líder) sino que ha ayudado a otros a hacer lo mismo y eso es algo fundamental en esta industria donde faltan profesionales.

Sofía Gancedo, ganadora de la categoría Tech Entrepreneur category, fundó la primera plataforma 100% digital de crowdfunding de propiedades global en Latinoamérica, creando un sistema de inversión nuevo en un mercado virgen con el objetivo de lograr una mayor inclusión financiera con el uso de la tecnología.

Julieta Carricondo Robino, ganadora de la categoría Rising Star, desde 2016 se dedica a la transformación sostenible de empresas, organismos públicos y ONG, labor que le permitió ser galardonada como TOYP JCI Mendoza y con el premio Isidoro Martín.