¿Es hora de despedirse de Spotify?: entran en escena los NFT de audio

La industria de la música ha experimentado una transformación masiva en los últimos años. Hemos visto la llegada de Internet dejar su huella en la música y, sobre todo, 1999 marcó la llegada de Napster. Este entonces revolucionario servicio de transmisión en línea peer-to-peer definió a toda una generación y permitió a los músicos compartir sus creaciones con el mundo.

El streaming se ha convertido en el formato dominante de la música en la actualidad, a través de Apple, Amazon, Tencent Music y el claro ganador de la categoría: Spotify. El objetivo de los servicios y plataformas de distribución como Spotify es permitir y empoderar a los artistas para que creen más sin preocuparse por nada más que perfeccionar su oficio.

Sin embargo, eso está solo en el papel: ¿refleja la realidad este ideal utópico? No tanto.

Claro, la "transformación" de la música en las últimas décadas es evidente, pero parece que alguien se quedó atrás. Y lo más triste es que los que se quedaron atrás son los mismos artistas que nos ponen la piel de gallina a todos, hacen que nuestros pies se muevan y traen la más amplia de las sonrisas a nuestros rostros.

La economía del streaming es complicada. Las plataformas como Spotify operan bajo un modelo de negocio en el que el operador de la plataforma toma parte en cada flujo. Eso tiene sentido ya que Spotify ofrece una distribución mejor que nada, pero todavía hay un gran problema. En última instancia, es aproximadamente el 70% el que termina con los holders de los derechos de la música, y la función de descubrimiento tiende a poner a los artistas menos conocidos en desventaja frente a los nombres familiares. El resultado es un embudo de distribución muy pesado que beneficia a los músicos ya preparados, indican desde Cointelegraph.

No es noticia de ayer que la música sigue siendo un lugar bastante húmedo y oscuro para la mayoría de los artistas que intentan ganarse el pan creando y haciendo lo anterior. La industria todavía está plagada de intermediarios acaparadores de ingresos que buscan socavar a los que más importan. Si no eres como los Taylor Swifts, Billie Eilishes y Justin Biebers del mundo, es probable que tengas dificultades para llegar a fin de mes. E incluso si eres como ellos, probablemente tampoco estés recibiendo lo que te corresponde.

En el lado positivo... se acerca el cambio. No, tacha eso, el cambio está aquí.

Marcando el comienzo de una nueva era de la música

Los tokens no fungibles (NFT) y la tecnología subyacente están introduciendo un juego de pelota completamente nuevo y un campo de juego nivelado que habilitará y empoderará a los artistas. Lo que hacen los NFT es desbloquear valor al hacer que la escasez digital sea real y activa. Al mismo tiempo, permiten a los músicos, diseñadores y todos los demás ejercer control sobre su trabajo, convirtiéndolos efectivamente en maestros de la distribución.

¿Recuerdas el primer NFT que compraste? ¿Y también recuerdas la sensación después de comprarlo? Se sintió bastante notable, ¿no? Eso es otra cosa acerca de los coleccionables digitales: poseerlos, apilarlos, es simplemente embriagador.

Ahora, imagina si pudieras apoyar a tu artista favorito y conseguir su último éxito directamente de él y sacarle el máximo partido a NFT. Supongamos que deseas asistir a un festival lleno de todos tus DJ favoritos, ¿no sería un placer absoluto poder obtener su boleto directamente de la fuente? ¿Y qué tan genial sería obtener también una prueba de asistencia única, personalizada y única en su tipo con su propio nombre allí? Ahora estamos hablando.

Muy bien, todo eso es genial y pronto será omnipresente, pero ¿cuál es el problema con las plataformas de transmisión como Spotify? Gran pregunta. Seguramente tengo buenas intenciones (al menos eso esperamos) y hemos movido la aguja en la dirección correcta. Sin embargo, eso no es suficiente en un mundo plagado de números arbitrarios y pantallas estandarizadas.

Reintroducir la escasez y hacer que la música se sienta única nuevamente

La escasez digital es necesaria para crear una experiencia de usuario única y permitir que los fans formen conexiones más duraderas y profundas con sus artistas favoritos.

Tal como está, no hay nada verdaderamente único en la música en Spotify: las pistas no vienen en ediciones limitadas, los conocedores de la música no pueden tener en sus manos lanzamientos de álbumes raros y Spotify carece de un sistema de escasez. Piénsalo: si es un fan acérrimo del DJ y productor canadiense Deadmau5, probablemente le interese tener el lanzamiento número uno de una pista o un álbum determinados. O luego el lanzamiento # 10, o # 50 - algo con un valor intrínseco más alto que muestra su amor por un artista determinado. ¿Por qué no existe eso?

Un sistema tan "escalonado" de publicación de música sin duda beneficiaría al artista, ya que las ediciones limitadas y tempranas implican un valor más alto. Al mismo tiempo, también permite que los fans crezcan junto con el artista. Toma ese lanzamiento # 1 de una pista de Deadmau5 que posees como ejemplo. En el momento en que la pista ingrese, digamos, en el Top 10 semanal, otros verán tu nombre justo al lado; de esa manera, los fanáticos pueden obtener una porción del pastel de "fama".

En algún momento y por la razón que sea, podría tener sentido que un fan venda ese lanzamiento número uno de NFT. ¿Te importaría adivinar quién obtendría una parte de esa venta? Correcto - el artista.

Interacción directa uno a uno, un margen de influencia para los fanáticos, un mayor sentido de pertenencia y conexiones más profundas: esa es una razón, o más bien tres razones, por las que los NFT están en camino de causar una buena cantidad de temblores en el próximo Junta de accionistas de Spotify. ¿El otro? Habilitar y empoderar a los artistas y ponerlos de nuevo en el asiento del conductor.

Una nueva era de la economía de los creadores

Verás, las plataformas de transmisión de música le quitaron valor a los músicos al estandarizar todo, y el valor de la digitalización de las últimas décadas creó en gran medida un entorno que limita el control del artista sobre la distribución. Con los NFT, este control ahora está presente nuevamente: puede programar y rastrear cualquier cosa y hacer lo que quieras con tu música si su lanzamiento inicial al mundo utiliza tecnología de NFT.

Ah, y ahora también puedes darles a tus fans una parte del pastel al introducir otros giros creativos como el reparto de ingresos. Cuanto más popular es el artista, más feliz es el fan: todos ganan. Combina eso con las ideas descritas anteriormente y tendremos una receta para el éxito. ¿Quién hubiera pensado que eso era posible?

Estamos entrando en una nueva era de la economía de los creadores, y los NFT son el siguiente paso lógico para habilitar y empoderar aún más a los artistas. Ha llegado el momento de reintroducir la escasez en una industria que se basa en la singularidad y dejar el asiento del conductor libre para quienes mejor se adapten a la carretera.