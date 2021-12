MODO cumple un año y va por más: duplicará su personal en 2022 y ofrecerá promociones exclusivas

La billetera de los bancos reveló la estrategia de "diferenciación" que implementará en 2022 para prolongar su crecimiento exponencial

El 2021 será un año inolvidable para el mundo fintech alrededor del planeta ante el crecimiento exponencial que experimentaron las diferentes plataformas en, buena medida, gracias al uso masivo de las mismas.

En este escenario, MODO, la billetera de los bancos argentinos, cumple un año de existencia y cuenta con varios motivos de festejo: en menos de 12 meses, superó los 4.000.000 de clientes activos y ya más de 500.000 locales lo utilizan para cobrar por sus ventas.

No obstante, conciente del enorme potencial que posee, sus desarrolladores están dispuestos a ir por más: para 2022 planean duplicar el personal activo para "correr todavía mucho más rápido" y brindar una serie de promociones exclusivas para los clientes de cada uno de sus bancos.

"Este 2020 fue un año de consolidación para MODO que, pese a estar cumpliendo un año, internamente parecen 10 años. Corrimos en un montón de cosas para consolidar nuestro despliegue. Todo esto lo que hicimos fue extender nuestra capilaridad en comercios. Cuando arrancamos estábamos solamente en 4 apps de bancos y hoy ya estamos en 15 apps bancarias", explica Pablo Scoglio, Chief Product Officer de MODO.

"Estamos pensando un 2022 de diferenciación. Está bueno que nuestros clientes lo sepan, porque MODO no es una wallet cualquiera. Nosotros tenemos un potencial, que está basado en nuestros fundamentos, que algunos clientes ya descubrieron y otros ya los van a descubrir y es esta conexión única con los bancos", resalta.

MODO opera actualmente con dos grandes verticales. Por lado, el envío de dinero entre personas y, por el otro, el pago por bienes y servicios en diferentes tipos de comercios.

¿En qué consistirá la diferenciación de la plataforma en 2022? Básicamente, la billetera buscará diferenciarse en todo lo referente a medios de pago. "Por ejemplo, hoy ya la app de MODO, en los 5 bancos grandes, permite entrar a los usuarios y vincular su cuenta. En ese momento, se descargan de manera automática todas sus tarjetas. Lo podés hacer por ejemplo con Banco Nación o Banco Galicia, entre otros", remarca Scoglio.

"Ese ya es un Wow Moment, que hoy ya sucede. Y que además, es seguro. Porque esto lo que permite es que los clientes estén tranquilos, porque las tarjetas solo las pueden dar de alta ellos –al introducir sus respectivos códigos de seguridad-. Es decir, es un sistema muy seguro", resalta.

Pero además, MODO buscará diferenciarse con otros servicios. Al estar integrados con los bancos emisores, es decir, con los que dan los beneficios a los clientes, queremos poner a mayor información a sus tarjetas de acuerdo a las que posea cada cliente.

"Queremos detallar cuánto dinero lleva gastado o tiene disponible en esa tarjeta, cuando se cierra el período correspondiente a esa tarjeta. Y, sobretodo, que el cliente lo pueda elegir, y cruzarlo con los beneficios, que da cada una a la hora de pagar en comercios", detalla Scoglio.

Desde MODO resaltan que el mercado fintech actualmente ya se encuentra bien patentado dentro del país. "MODO es la billetera más grande de todo el ecosistema, con un montón de diferenciales que están saliendo al mercado. Y en eso es lo que estamos trabajando muy fuerte", remarca el CPO.

El ejecutivo también adelanta lo que harán en 2022 con la vinculación a estas 15 apps bancarias. "Hoy los clientes tienen que hacer la migración para entender que la app del banco es una wallet. Y la están haciendo con nosotros. Hasta el 2020 las apps bancarias eran utilizadas para tener la administración del banco. Pero no se utilizaban como una wallet, salvo algún ejemplo particular que surgió a fines de 2020 como pueden ser las wallets de BNA+ o Cuenta DNI".

Scoglio confirma que se están "asociando y animando mucho a los bancos a completar la propuesta de valor de MODO".

"Muchos de los productos que estamos construyendo en MODO de manera eficiente para todo el ecosistema, ya dan valor, como por ejemplo, el mapa de comercios, que es algo interesante y no lo podemos parar porque tiene mucho uso. Ya está en la app de Galicia. Este desarrollo lo centraliza MODO, lo mantiene, le vamos agregando los comercios que ya funcionan, le ponemos los logos, le ponemos la información estática. Y esto, que ya lo tienen los clientes de Galicia, nosotros lo vamos haciendo en un solo lugar y se lo podemos dar a todos los clientes que interactúan en el multibanco", puntualiza.

Más detalles

"Otra de las cosas que hicimos hace poquito y sacamos también fue el arte de las tarjetas. O sea, al entrar a la app de MODO se puede ver el color de la tarjeta de tu banco, si el usuario está en el segmento Premium, Black o Eminem, o como quiera llamarlo de cada uno de los bancos. Ya se puede ver el color, se puede ver el logo de los bancos, lo cual es mucho más amigable a la hora de seleccionarlo", remarca el ejecutivo.

Según Scoglio, "esto es un catch up con el mercado porque en otro tipo de billeteras ya existe". "Lo hicimos de una muy buena manera y lo estamos conectando con los bancos. Sabemos específicamente cuál es el branding, cuáles son los números de las tarjetas. Pero sobretodo, es una primera versión de lo que contaba antes, cuando vayamos a ofrecer el potencial de los beneficios que tenemos con cada tarjeta y los datos de esos medios de pago. Será como una versión 2 de esto que acabamos de desplegar y además vamos brindárselo a todas las apps de los bancos. Con todas estas acciones vamos a empezar a diferenciarnos", remarca.

Para el ejecutivo, MODO está en un muy buen lugar para ocupar, en términos de Open Banking. "En el resto del mundo fueron iniciativas algunas de consorcios, algunas iniciativas privadas. En la Argentina no habrá nada mejor que MODO, con la información de cada cuenta de cada usuario, con la información de su tarjeta para utilizarla en cualquier canal, y en cualquier banco", resalta.

"Nosotros estamos ocupando ese lugar, tenemos los servicios que estamos construyendo. Por ejemplo, hoy los clientes entran a la app de BBVA o Galicia y tienen las tarjetas de los otros bancos. Es decir, pueden pagar directamente con las tarjetas de los otros bancos. Esto, en 2022, lo vamos a terminar de completar y potenciar", adelanta.

Promociones exclusivas

"También dentro de la app de MODO ya estuvimos trabajando en una primera versión preliminar de un HUB de promociones en la que cada usuario se va a enterar de todos los beneficios que tendrá pagando con MODO", cuenta Scoglio.

Para los desarrolladores de la billetera de los bancos se trata de un punto muy relevante porque la búsqueda es otorgar a cada usuario una experiencia "superadora" en términos de beneficios y de promociones.

"Estamos trabajando para que cada cliente tenga esa percepción de la promoción de una manera más online posible y estamos construyendo una plataforma para que esto suceda en la app de MODO, pero también en todas las apps bancarias", resalta.

Y añade: "El driver más importante, lo que más les importa a los clientes son los beneficios. Y la verdad es que los bancos tienen un montón. No solo en descuentos, sino también en cualquier programa de lealtad, de acumulación de puntajes, de millas. Cada uno tiene su programa"

Scoglio puntualiza que en MODO están construyendo la capacidad de crosselear entre los verticales de envío de dinero y pago a comercios, y potenciándolos con todos los beneficios que ya existen en los bancos. "Si bien ya los tienen con MODO, estamos construyendo la plataforma para poder visualizarlo de mejor manera y a su vez potenciarlo con beneficios exclusivos", precisa.

Crecimiento proyectado

Para potenciar la diferenciación prevista para 2022, desde MODO proyectan llevar adelante para duplicar la cantidad de personal. "Con lo cuál queremos decir: ‘Venimos corriendo rápido, pero vamos a correr más rápido todavía’", detalla Scoglio.

Según el ejecutivo, "consolidar" un proyecto en esta industria es "complejo". "En el sector de payments, se debe conciliar, empezar a hacer todas las primeras integraciones, de todos los sistemas, que son multicanal, donde tenemos una app de MODO y 15 apps bancarias", remarca.

"Ese recorrido enorme nos da ahora una posibilidad enorme, para con esos pilares construir una enorme estructura y llegar más rápido con una propuesta increíble para el año que viene", agrega.

Scoglio destaca que "ahora somos 113 personas y vamos a salir a buscar más del doble" y revela que la mayoría de los puestos buscados serán en áreas tecnológicas. "Vamos a tener que competir. Es un desafío. Pero pasa en todas las industrias. Es una realidad, pero estamos bien en ese sentido porque estamos ampliando nuestro alcance, la gente está interesada en venir a trabajar acá. Encima la situación nos ayuda, porque fintech está de moda", subraya.

"Lo que sí estamos haciendo ahora es posicionarnos. MODO ahora sí ya se conoce. Es conocida en el ambiente. Saben que trabajamos muy bien, entonces hoy la verdad que el talento nos está siendo más fácil atraer que hace 8 o 9 meses, obviamente. Nos fue muy bien. Si me preguntas seguro sobre expectativa, seguro que estamos por encima. Pero uno siempre quiere un poquitito más", destaca Scoglio.

En diciembre, se unirán a MODO más de cinco personas al área de Product Manager para trabajar con anticipación en diferentes proyectos.

El surgimiento en pandemia

"Tenemos muchos clientes que interactúan con su banco permanentemente y con nuestro servicio disponible. Entonces esto hace que nuestro potencial sea muy grande. Nosotros con MODO ya tenemos 4.000.000 de usuarios con lo cual ya es una barbaridad. Incluso, ese número, superó las expectativas. Crecimos en porcentaje, no sé, debemos andar en 5 cifras. Tenemos tasas chinas realmente. Si lo querés ver trimestral, crecemos 3X, una locura", explica.

Si bien el proyecto MODO surgió en la prepandemia, el arribo del coronavirus terminó por caerles "justo" a los desarrolladores, ya que tenían toda la primera etapa del trabajo terminada.

"La verdad que siempre parece que es más fácil responder que siempre es mejor salir antes. Pero en los proyectos de tecnología no siempre es del todo cierto. A nosotros nos pasó que hay una parte de la educación que nos cuesta. La gente no siempre está lista. Están los típicos ejemplos del tipo que llegó antes, pero después vino otro cinco años después que lo copió y le fue bien", explica.

Para los desarrolladores de MODO, lo que pasó con los clientes de los bancos a partir de la pandemia facilitó la incorporación del uso de la billetera. "Si hubiésemos salido en 2018, lo hubiésemos podido hacer pero seguramente la cantidad de usuarios hubiese sido un poco menos", cuenta.

Para el ejecutivo, a partir de la pandemia, "la gente también perdió el miedo, la resistencia al cambio". "Aún tenemos por delante un montón de cosas respecto a inclusión financiera y de un segmento de gente subancarizada, que tiene una cuenta bancaria y no la usa todavía. No usa sus medios de pagos digitales. Va con la tarjeta de débito al cajero, extrae efectivo y todavía no se dio cuenta de los beneficios de usar una wallet", cuenta.

Próximos pasos

El festejo del Día de la Madre de la Argentina superó también las expectativas de los desarrolladores de MODO. "Realmente fue mucho más grande de todo lo que teníamos previsto lo que ocurrió más allá de que sabemos que los beneficios que otorgan nuestros bancos, son realmente los mejores en el mercado", cuenta.

Ese festejo en particular fue potenciado por una promoción en shoppings que se prolongó por unos 10 días. "La gente se bajaba la aplicación de MODO en los comercios, hacía un onboarding en 5 minutos y ya podía pagar con su tarjeta", cuenta.

Scoglio resalta que la próxima apuesta fuerte será para los festejos de Fines de Año.

"Nosotros tenemos dos verticales grandes. Uno es el pago a comercios y el otro es el envío de dinero, queremos complementarlo con alguna propuesta más adicional para poder pagar algunas cosas en app. Vamos a buscar darle una función más social a MODO. Que vos puedas interactuar, reaccionar, enviar algún archivo o emoji. Poner un texto de por qué le enviaste el dinero. A eso también vamos a apuntar", adelanta.

Actualmente, los usuarios ya pueden pagar con MODO en 500.000 comercios. Solo deben copiar el código QR y seleccionar la tarjeta con la que se realizará el pago y listo.

"¿Qué nos falta? Terminar de educar a algunos comercios, pero sobre estos diferenciales que solo nosotros podemos tener. Parte de la plataforma de promociones buscará digitalizar toda la experiencia. En 2022, también trabajaremos mucho el engagment, esto de generar recurrencia, a través de conocer al cliente mucho mejor", completa.