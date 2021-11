¿Por qué Microsoft se une a SEGA para desarrollar juegos de Nueva Generación?

El mundo de los videojuegos dejó de ser un pasatiempo de "unos pocos". Atrás quedaron las escenas estereotípicas del nerd antisocial que, además de jugar, no tenía contacto con la realidad.

Muy lejos de esta construcción social que supo tener la industria por décadas, los videojuegos se convirtieron en una industria de consumo masivo que, si bien ya era redituable, desde que comenzó la pandemia disfruta de un "boom" nunca visto.

En este contexto, Sega y Microsoft anunciaron una alianza estratégica que permitirá a la firma japonesa desarrollar juegos de Nueva Generación basados en la plataforma en la nube Azure perteneciente al gigante tecnológico.

Sega explicó que el acuerdo es parte de la iniciativa "Super Game" de la compañía, que tiene como objetivo crear juegos "nuevos e innovadores" con un enfoque en las comunidades en línea global a partir de la plataforma en nube.

"Esta alianza propuesta representa a SEGA mirando hacia el futuro y, al trabajar con Microsoft para anticipar estas tendencias a medida que se aceleren aún más en el futuro, el objetivo es optimizar los procesos de desarrollo y continuar brindando experiencias de alta calidad a los jugadores que utilizan tecnologías de nube de Azure", detalló Sega.

En un comunicado, se destacaron los cuatro enfoques clave de esta iniciativa:

Básciamente, mediante Super Game, SEGA empleara la infraestructura de Microsoft para elaborar proyectos y contenidos más ambiciosos de manera eficiente que se acomoden a las expectativas de los nuevos jugadores en la industria, que incluirían facilidades para los desarrolladores y beneficios en nuevos formatos de juego.

SEGA and Microsoft to Explore Strategic Alliance to create New Strategic Titles for SEGA and establish a Next-Generation Development Environment https://t.co/uQjU8usCRW pic.twitter.com/KFe0qGXWyZ — Wario64 (@Wario64) November 1, 2021