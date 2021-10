Luego de las movidas de TikTok y Twitter, ¿se puede pensas en una popularización de los NFT?

Twitter, que ha visto crecer su base de usuarios de forma constante hasta superar los 185 millones de usuarios el año pasado, está experimentando con NFT para permitir que los usuarios muestren sus colecciones de tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés) como fotos de perfil.

Según Mada Aflak, ingeniero de software senior de Twitter, la plataforma de microblogging está trabajando en una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios importar sus colecciones de NFT desde sus monederos en la blockchain. La función mostraría una marca de verificación basada en la blockchain en la que se ha acuñado el NFT.

As promised, here is the first experiment. Feedbacks and ideas are welcome :) https://t.co/TDyhibCXfG pic.twitter.com/2ifru9T2Pa — Mada Aflak (@af_mada) September 29, 2021