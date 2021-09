Inesperado: el creador de YouTube What's Inside cambia su Tesla por un NFT

Dan Markham canjeó su auto de alta gama como un gesto de apoyo a los NFT, y apostó a que a fin de año su valor se disparará de manera exponencial

Dan Markham es el creador del canal de YouTube What's Inside, con 7 millones de suscriptores, y acaba de cambiar su Tesla Roadster por un token no fungible único.

La noticia se conoció por un vídeo publicado el 15 de septiembre en su canal What's Inside Family, Markham intercambió un Tesla Roadster azul (que según él podría valer "un cuarto de millón de dólares muy pronto") por un token no fungible de un "puercoespín positivo".

El NFT es una creación del proyecto VeeFriends y propiedad de Eli Burton, artista detrás de la novela gráfica, The Adventures of Starman.

¿ Vale un NFT?

"Mirando hacia atrás en un año, dos años, tres años a partir de ahora podría ser una decisión monumentalmente tonta, pero también podría ser una gran decisión", deslizó Markham. "Creo que estos coches tienen mucho valor durante mucho tiempo y sí creo en los NFT".

Markman resaltó que originalmente había estado planeando vender el arte digital por más de u$s100.000 antes de conocer la oferta de Markham. Según el escritor de novelas gráficas, cambiar el NFT por el coche era "tan simple como la oferta y la demanda", diciendo que había 10.000 de los tokens actualmente disponibles valorados en un precio inicial de u$s60.000. VeeFriends tiene una lista de 40 puercoespines similares de diversos orígenes.

"Casi no hay diferencia en cuanto a la perspectiva del dinero por tenerlo en un coche de colección o en un NFT de colección, sigue siendo coleccionable", precisó Markham.

Aunque los dos coleccionistas intercambiaron el NFT en la cadena de bloques, el intercambio se llevó a cabo en gran medida en el mundo real, con Markham entregando físicamente a Burton el título de propiedad y la llave del Tesla.

El puercoespín se encuentra actualmente en la lista de OpenSea con una oferta máxima de 16,339 warapped Ether (WETH), aproximadamente u$s56.445 al momento de redacción, pero Markham insinuó que planeaba quedarse con el NFT para obtener la admisión a una conferencia exclusiva para los titulares de tokens de VeeFriends.

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Cómo se crean

Crear un token no fungible es un proceso relativamente sencillo, sobre todo para quienes ya tienen experiencia en la compraventa de criptomonedas:

Lo primero es decidir qué blockchain se usará, siendo Ethereum lo más popular", aconseja el especialista de Lemon Cash

Luego, agrega Bari, se debe contar con una billetera cripto que soporte esas redes y contar entre 50 y 100 dólares en ether

Acceder a una plataforma como OpenSea para elegir el archivo a tokenizar

"Cualquiera lo puede hacer. Uno puede vender hasta los dibujos de su hijo", suma el CEO de Belo, quien agrega que al subir la obra se genera el certificado en la blockchain que se distribuirá entre diferentes servidores. "Así se genera el NFT para poner a la venta. No es para nada complejo. Lo interesante, además, es que el creador recibe casi todo el dinero", remarca.