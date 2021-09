Estas universidades latinas tienen la mayor tasa de empleabilidad entre sus egresados

En el listado realizado por la organización británica QS Quacquarelli Symonds, en segundo lugar figura la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), mientras que en tercer lugar aparece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Universidad de los Andes y la Universidad de Colombia, ambas con sede en Bogotá, la capital de dicho país, están ubicadas en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Según información de la organización, el ranking mide la capacidad de las universidades para vincular a sus egresados con el mundo laboral y desarrollar entre sus estudiantes las herramientas para emplearse.

The newest edition of the QS World University Rankings: Graduate Employability 2022 is now LIVE ????⁠Find out which universities are producing the most employable graduates: https://t.co/e3rSa2AoUO#QSWUR #Employability — QS Top Universities (@TopUnis) September 23, 2021