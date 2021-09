Decrypto.la llegó a la Primera División del fútbol argentino: será main sponsor oficial de Huracán

De esta forma, la plataforma de criptomonedas se transformó en la primera en firmar un acuerdo de este tipo con un club de la máxima categoría

Decryptyo.la sorprendió a todos al anunciar su ingreso al mundo del fútbol a través de una alianza con el Club Atlético Huracán, y marcar un hito en la historia del fútbol local.

El exchange se convirtió así en la primera plataforma de criptomonedas del país en firmar con un club de Primera División argentino.

El acuerdo será para llevar la estampa exclusiva en el frente de la camiseta del club, cartelera en campo de juego, sede social y campo de deportes, entre otros ítems referidos a educación, branding y acciones en el estadio.

Más detalles

El próximo lunes 13 de septiembre se realizará el debut del equipo dirigido por Darío Kudelka, con la camiseta con la estampa del nuevo sponsor durante el partido que disputará, en calidad de visitante, contra Sarmiento de Junín.

Iván Tello, co-Fundador de Decrypto.la, selló el acuerdo con David Garzón, presidente de Huracán y manifestó que "el club tiene que ser un ejemplo de adopción cripto en el deporte y con ese objetivo vamos a trabajar de manera conjunta para que el plantel, cuerpo técnico, empleados e hinchas se puedan sumarse a la revolución digital y aprovechen las innumerables oportunidades que esta tecnología ofrece".

"El compromiso siempre está en capacitar y ayudar a quienes quieren adentrarse en este ecosistema e ir aprendiendo cada vez más sobre los beneficios que las blockchain nos dan", destacó Tello.

Decrypto se convirtió en el primer exchange que se transforma en main sponsor de un club de Primera División.

Esta alianza entre el club y el exchange incluye además servicios educativos y una landing page específica.

Por ejemplo, los socios del Globo y seguidores del club podrán adentrarse en el ecosistema cripto a través de capacitaciones online y seminarios. Este acuerdo también deja el camino allanado para que los socios puedan acceder a los beneficios de las criptomonedas y que paguen su cuota social por este medio.

Asimismo, la alianza habilita a que el plantel y el cuerpo técnico tengan la opción de cobrar sus honorarios en criptomonedas a través de la plataforma: "Si esto ocurre, podrán decidir qué hacer con el dinero: si comprar Bitcoin, Ethereum, dejarlo en stablecoins, activos tokenizados, hacer staking o retirarlo", explicó Tello.

Abel Poza, vicepresidente Segundo del Club Atlético Huracán, destacó que "estamos muy contentos por haber cerrado este nuevo acuerdo con un sponsor con el que seguramente haremos muchas más cosas que un logo en la camiseta".

Otros clubes, otra división

A principios de agosto pasado, el Club Deportivo y Mutual Leandro Nicéforo Alem, que milita actualmente en la cuarta división del fútbol argentino, se convirtió en el primero del país en pagarle a sus juveniles con criptomonedas.

Daniel Etcheverry, el directivo de la institución que impulsó esta medida, relató que también capacitan en activos digitales a sus juveniles del equipo perteneciente a la ciudad de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires): "Vamos a hacer una guía para que todo jugador que pase por el club, incluso en otras disciplinas, pueda aprender sin costo".

Consultado por la Agencia EFE respecto a esta iniciativa, Etcheverry explicó, en relación a como lo tomaron en el club cuando la propuso, que "fue bien tomada, la verdad que mucho no entendían los dirigentes, la mayoría son grandes".

"La parte joven entiende muy poco, y por mí. Pero lo tomaron bien porque es algo para sumar porque para estos chicos es su primer sueldo, es algo que suma al club", destaca.

A su vez, el directivo relató que "los chicos de a poquito fueron ablandándose. Hace días estuve con uno de ellos, charlando, les mando vídeos de los proyectos de la moneda que ellos adquieren y yo les enseño a como comprarla mediante el exchange.

"Confío plenamente en el blockchain y en las criptomonedas. Me pareció un lindo proyecto, lindo desafío profesional para ellos y para el club, innovar, adelantarse a lo que se viene que en muchas partes del mundo está. A medida que vaya pasando el tiempo va a ser una opción más progresiva", agregó ante la pregunta de la importancia que le suscita la capacitación sobre el tema.

Por el momento, los jugadores que cobran en criptomonedas son juveniles sin contrato profesional, de la primera división, describió Etcheverry. "Algunos ya han jugado, muy poco, pero todavía no llegaron al contrato por eso lo quise hacer para no traer un inconveniente al club en la parte legal e impositiva".

"A medida que vayan subiendo chicos también se les va a explicar. En la parte de capacitación estoy armando una guía para todo el plantel porque eso lo puedo hacer, quizás más adelante se vea la parte de los pagos. Vamos a hacer una guía para que todo jugador que pase por el club, incluso en otras disciplinas, pueda aprender sin costo. Estoy plenamente dispuesto a hacerlo", completó.

Consultado sobre el porcentaje que reciben en criptomonedas, el representante de Alem detalló: "Los que cobran por criptomonedas cobran 100% cripto, no reciben viáticos, ni nada más. Yo he sido un chico del club, he estado en el lugar de ellos, soy de General Rodríguez, a una cuadra de la cancha viví siempre, no tenía viáticos. Se llama viáticos entre comillas a una ayuda económica.

"Como he estado en el lugar de ellos se me ocurrió por ese lado la ayuda principalmente. Los jugadores que cobran en cripto son por ahora tres, juveniles sin contrato. Voy a sumar a dos chicos más, más que nada para poder capacitarlos por tandas dado que a lo que más apunto con el proyecto es la capacitación y lo educativo", completó.