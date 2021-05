¿Quiénes son los futbolistas de este equipo argentino que cobran parte de su sueldo en criptomonedas?

El objetivo, más allá de ayudarlos económicamente, es educarlos para que se interioricen en cómo se mueve el mercado y cómo manejarse. Los detalles.

El club de fútbol Leandro Alem, que pertenece a la categoría "primera C", del torneo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), tiene a jugadores que ya cobran parte de su sueldo con criptomonedas.

Para conocer más detalles, Daniel Etcheverry, socio y exjugador del club, y Ariel González, dirigente, contaron los detalles sobre esta iniciativa en una entrevista.

-¿Por qué en criptos?

El club está ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El proyecto surgió para que se le pague a los jugadores una parte en criptomonedas. El objetivo, más allá de ayudarlos económicamente, es educarlos para que se interioricen en cómo se mueve el mercado y cómo manejarse, atesorando o también haciendo una compraventa activa.

Daniel Etcheverry explicó: "La iniciativa es para los jugadores del plantel de primera que hayan salido de la cantera y están dando sus primeros pasos. Generalmente, un plantel entero tiene 30 jugadores, de los cuales cinco o seis en promedio son salidos del club Leandro Alem. Esos son los que cobran en cripto".

Luego agregó: "Son chicos que surgieron de las inferiores y que hoy están dando sus primeros pasos en la primera división. Son pagos mensuales y lo hacemos en moneda estable. Después los asesoramos y también les damos material de estudio acerca de blockchain y poco a poco más conceptos". Ariel González detalló: "Cobran en USDT y nos encargamos de asesorarlos acerca de monedas para invertir".

La idea surgió de una charla entre Daniel Etcheverry y Ariel González, que son amigos de la infancia y siempre estuvieron ligados al club Leandro Alem. Han jugado juntos en inferiores. Luego Ariel siguió su carrera como dirigente y Daniel como jugador.

"Queremos ayudar a los jugadores salidos de nuestra cantera para que tengan mejor calidad de vida y poder tenerlos más tiempo en nuestro club dado que algunos se van a otros clubes por mejores ofertas a veces. Y, aunque eso también nos pone contentos, creemos que es fundamental educarlos con estas nuevas tecnologías y sobre este mercado", aclararon estos dos amigos que comparten el gusto por el fútbol.

"Es importante mostrarles que es un mercado volátil, pero lo importante es invertir en proyectos de alto valor que tengan una buena utilidad para el mundo a corto, mediano y largo plazo", añadieron.

Por otra parte, contaron que algunos de los jugadores también reciben el sueldo en pesos argentinos, por lo que en estos casos se trata de dos ingresos. En otros casos, contaron que es su primer sueldo, dado que recién arrancan.

Educar en criptos

Ariel González resaltó que "lo importante de esta iniciativa es que buscamos educarlos y acompañarlos mientras se formen y entiendan el mercado, y que se vayan preparando para lo que se viene, que en realidad ya está presente para algunos, pero en otros casos todavía se desconoce el tema".

Jugadores de Alem

"Es una ayuda importante sumarle este plus. Si fuera más dinero en pesos argentinos no tendría el mismo valor que esta iniciativa dado que quizás, en algunos casos de jugadores, no sabemos si por su cuenta conocerán el mundo crypto y el blockchain", agregó Etcheverry.

"También me parece importante recalcar que, al ser los primeros en el fútbol argentino (AFA), brindaremos asesoramiento a los demás clubes si quieren adoptar este modelo e iniciativa", expresó.

Otro dato importante es que las crypto que les dan a los jugadores son colaboraciones de clientes a cambio de asesoramiento que brinda Daniel Etcheverry en cómo invertir y qué proyectos tienen valor, el uso de los exchanges y otros temas relacionados.

Actualmente, Ariel González se encarga de la parte institucional del club Leandro Alem. Además tiene una empresa de fumigación en Buenos Aires y un cargo en la Municipalidad de General Rodríguez.

Etcheverry es socio y ex-jugador del club. Trabaja como asesor comercial y en materia cripto para inversores y particulares. Además estudia Abogacía.

Fuente: Cointelegraph