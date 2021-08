Si buscás un regalo para el Día de la Niñez, cuidado: cómo prevenir las estafas virtuales al comprar online

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete espera que en esta fecha las ventas minoristas vía ecommerce crezcan un 23,2 % y con ello, las ciberestafas

A días de celebrarse el Día de la Niñez en Argentina, las ventas de juguetes continúan en recuperación y ya muestran un crecimiento en comparación con igual período del 2019. En esta fecha, que representa el 60% de las operaciones del año, se espera un incremento superior al 10% respecto a la prepandemia, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Para la entidad, en el período enero-junio de 2021 las ventas minoristas crecieron 23,2% respecto a igual período en 2020. Y el incremento, además, fue 4,9% mayor comparado con 2019 en el mismo lapso. No obstante, en forma paralela aumentaron los delitos informáticos y las estafas online.

Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) el fraude y las estafas en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.

Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000% tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia.

Se tratan de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

En este contexto, es necesario estar muy pendiente de situaciones atípicas y saber responder para evitar caer en la trampa. Además, es imprescindible poder acercarles estos consejos a los niños y niñas de nuestro entorno.

Para poder gestionar compras y evitar engaños, Pablo Lima, Sales Director South Cone de la firma de ciberseguridad enfocada en prevención de fraude y protección de la identidad VU Security, recomienda realizar las siguientes acciones:

Comprar a través de sitios oficiales o tiendas online de reconocidos negocios comerciales.

o tiendas online de reconocidos negocios comerciales. Realizar la compra a través de una conexión segura y tratar de evitar las redes de WiFi públicas y las conexiones abiertas de bares o restaurantes, por ejemplo.

y las conexiones abiertas de bares o restaurantes, por ejemplo. Acceder al sitio de interés desde un buscador o tipeando la URL .

. Evitar comprar a través de links que lleguen en SMS , redes sociales, WhatsApp o por mail.

, redes sociales, WhatsApp o por mail. Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces , ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta.

, ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta. Reconocer que los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante ese tiempo no darle "refrescar" al navegador .

. Evitar entregar los datos completos de la tarjeta a desconocidos.

Desconfiar de los precios demasiado bajos y comprobar la posibilidad de devolución, ya que la existencia de esta política es una señal de confianza. En caso contrario, no es aconsejable realizar la compra.

Modus operandi

"Hay dos espacios de desprotección o de vulnerabilidad, si se quiere. Uno es el tecnológico y el otro, que es el más vulnerable de todos, es el humano: los errores que cometen las personas al no protegerse. Esto se aprovecha fuertemente por las campañas de phishing", señala a iProUP Gery Coronel, Country Manager para Sudamérica de Check Point Software Technologies.

El experto añade que esta modalidad consiste en un "intento deliberado por obtener información confidencial haciéndose pasar por quien no es: te mandan un mail que parece del banco o la tarjeta de crédito, o te contactan a través de las redes sociales mediante un usuario que parece ser del banco o una tienda de compras".

Así, continúa el experto, "la víctima es atraída por un préstamo o descuento y no toma los recaudos necesarios para analizar la información. Entonces, pincha algún enlace que puede contener malware (archivo malicioso) y, a partir de eso, se contamina el sistema".

Gabriel Zurdo, experto en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting, afirma a iProUP: "Los delitos y estafas online han aumentado como nunca antes. La gente está más conectada y expuesta".

"En cuarentena, el phishing ha sido el ciberdelito más frecuente con 45% de los ataques de seguridad ocurridos. Anuncios emergentes y ventanas de chat son de los más efectivos: al hacer clic, la persona es redirigida a un sitio web de ‘phishing’, para robarle los datos personales, credenciales de inicio de sesión o descargarle malware en su computadora", añade.

Arturo Pozzali, defensor del Pueblo adjunto y del cliente bancario en la Ciudad de Buenos Aires, donde las denuncias crecieron 200%, afirma a iProUP que "las estafas más comunes suceden a través de cuentas apócrifas, redes sociales, mails o llamados telefónicos, armados con la idea de confundir y que las personas den información clave y así robarles su identidad".

"Son cuentas en redes sociales o mails con las mismas características que las oficiales pero con pequeñas diferencias, posiblemente imperceptibles, donde uno coloca sus datos, claves, mails y un grupo de personas se hace de esos datos, los roba y logra entrar a los homebankings y hacer operaciones", remarca el funcionario.

Bancos en alerta

Más allá de la vulnerabilidad de los usuarios, que pueden caer en engaños de distintos tipos, los bancos también se encuentran expuestos a grandes riesgos. Según Coronel, "se ven afectados de distintas maneras: aumentaron muchísimo los ataques del tipo ransomware, que básicamente es secuestro de información con pedido de rescate".

"Encriptan las estaciones de trabajo o los servidores y aparecen carteles de este tipo: 'Si no me depositás en tres horas tanto dinero en bitcoin, no libero la información'. Ahí hay una extorsión, pero si el banco acepta, viene un segundo nivel de extorsión, ya que los ciberdelincuentes se quedaron con los registros de los usuarios", detalla.

"Hay un concepto clave en tema de ciberdelitos: lo importante es prevenir antes que detectar. Cuando se descubre malware en el sistema, el daño ya está hecho y puede ser muy perjudicial", añade.

Con la migración masiva al teletrabajo, aumentaron 3.000% las estafas bancarias en el último año

"La compañía debe contar con herramientas preventivas. Hay muchas soluciones, que cada vez tienen que cubrir más espacios, ya que hace un tiempo las entidades sólo tenían que proteger su data center y red. Ahora cada cliente del banco tiene las apps en su celular. Con el trabajo remoto, cada empleado trabaja desde la PC donde sus chicos bajan juegos, por ejemplo", advierte Coronel.

El ejecutivo resalta que, "si bien la superficie de ataque se amplió a favor de los delincuentes y hay más espacios de vulnerabilidad", también hay herramientas para proteger" estos flancos.

Zurdo indica que las firmas de seguridad se enfocan "en cómo las entidades financieras deben enfrentar un fenómeno global, identificar y contener amenazas, integrar las áreas de ciberseguridad con los conceptos tradicionales de control y fraude, y entrenar y preparar la operación y sus recursos humanos".