WhatsApp ya permite enviar videos y fotos que desaparecen: así podés hacerlo

Facebook confirmó la nueva herramienta en una publicación donde asegura que esta nueva característica ofrece un mayor control sobre la privacidad

Hace algunos meses se filtró que WhatsApp preparaba una nueva función para permitir enviar fotos y videos de un solo uso, es decir, que desaparecen tras verlos una vez. A finales de junio, se pudo verlo en la beta y en WhatsApp web, y ahora llegó a la versión estable de la aplicación de manera oficial.

Lo ha confirmado la propia Facebook en una publicación donde asegura que esta nueva característica pretende ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su privacidad. A continuación, te explicamos cómo se envían y se pueden ver esas fotos o videos que, una vez abiertos, se autodestruyen.

Facebook oficializó la nueva función de privacidad de WhatsApp.

Cómo enviar y ver fotos que se autodestruyen

Según explicó Facebook, la función de fotos y vídeos de un solo uso (o de visualización única, como las llama) llegará en forma progresiva a todos los usuarios de todas las plataformas durante esta semana. Por tanto, si aún no disponés de ella, no desesperes, es cuestión de horas o días que podrás utilizarla.

Enviar fotos y videos que se autodestruyen es tan sencillo como mandar cualquier imagen, simplemente debemos pulsar un botón antes para indicar que sólo queremos que se pueda ver una vez, da igual que esté almacenada en la galería o la capturemos en ese instante con la cámara. Los pasos son los siguientes:

Pulsá en el icono de la cámara para capturar la imagen o en el del clip para adjuntarla desde la galería.

para capturar la imagen o en el del clip para adjuntarla desde la galería. Tomá la foto o graba el video que querés enviar (o seleccioná una imagen de las que tenés guardadas).

Pulsá el icono del "1" que aparece a la derecha y enviá la foto o video.

que aparece a la derecha y enviá la foto o video. Al pulsar ese botón del "1", te saldrá el aviso " Foto configurada para verse una sola vez ". Si cambiás de opinión, basta con volver a pulsarlo para enviar la foto de manera habitual.

¿Y qué hay que hacer para ver las fotos que se autodestruyen? Muy sencillo: si alguien te envía por WhatsApp una foto o video que sólo se puede ver una vez, no te aparecerá la previsualización de la imagen en el chat, sino un mensaje con el "1" y la palabra "Foto". Tocá en él para que se abra la foto a pantalla completa.

No hay un límite de tiempo para tener abierta la foto y tampoco hay nada que te impida hacer una captura de pantalla para guardarla, pero en cuanto la cierres y vuelvas al chat, no podrás volver a verla.

Si enviás una foto o video de visualización única, los archivos multimedia no se guardarán en las secciones Fotos ni Galería del destinatario. Tampoco podrá reenviarla, destacarla ni compartirla, y en caso de que se haya abierto, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

El destinatario dispone de un plazo de 14 días para ver la foto o video a partir del momento en el que se envió. Después de ese lapso, el archivo desaparece del chat aunque no se haya abierto.

Como emisor, sólo podés ver si el destinatario abrió una foto o video de visualización única si éste tiene las confirmaciones de lectura habilitadas. Y algo muy importante: cada vez que quieras enviar una imagen para que se autodestruya, debés pulsar el botón, si no, se mandará de forma "normal".