Si a DirecTV no le va bien en Argentina, ¿por qué la compró Grupo Werthein?: el lado b de este "mal negocio"

El holding argentino se quedó con una empresa complicada, en un momento difícil de la industria. Las claves que podrían hacer funcionar a la nueva empresa

Hace unos días se confirmó que el Grupo Werthein acordó con AT&T la compra del 100% del negocio de Vrio, la compañía de servicios de entretenimiento digital que opera en casi toda Sudamérica como DirecTV y bajo la marca Sky en Brasil.

Además, Vrio tiene presencia con su sistema de video OTT (Over The Top, como se conoce a los servicios sin red propia, como Netflix) DirecTV GO en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

El valor de venta no fue divulgado oficialmente y desde el Grupo W confirman que ese dato forma parte del acuerdo de confidencialidad ,que se mantendrá hasta que los entes reguladores de cada uno de los 11 países aprueben la operación.

Sin embargo, AT&T sí difundió un dato que muestra con claridad que el negocio satelital en la región era un "hierro caliente" que debía soltar lo antes posible: la compañía sufrió un "deterioro de u$s4.600 millones, incluidos u$s2.100 millones relacionados con ajustes de conversión de moneda extranjera acumulada".

En la Argentina tampoco vive un gran presente. Si bien está segunda en el mercado de televisión paga con 31% (superada por Cablevisión, con 38%), la firma es la más afectada por el cord-cutting, es decir, una tendencia global en la que cada vez más personas se desuscriben.

Según cifras del ENACOM, en los últimos tres años las suscripciones al cable pasaron de 6,5 millones a 7,3 millones en los últimos tres años (suba de 12%), pero en el caso del servicio satelital se redujo de 2,6 millones a 2,26 millones. Es decir, una baja de 10%.

Todo indica que la tendencia a la baja se profundizará en el corto plazo por el avance de las plataformas de streaming.

¿Qué compró Grupo Werthein?

El negocio de los Werthein está diversificado en diferentes segmentos. Dentro de su portfolio se destacan la aseguradora Experta; la yerbatera Cachamay, Intragas (uno de los principales comercializadores de gas) y tiene participación en Vista Oil&Gas, el quinto operador y productor de petróleo en el país dirigido por el ex YPF Miguel Galuccio.

Pero no es el debut del holding en el rubro telco: participó en Telecom Argentina, entre 2003 y 2017, y selló un acuerdo con Seaborn Networks para construir un cable submarino de fibra óptica que conectará Argentina con Brasil. En esta vuelta al sector, Grupo Werthein se quedará con:

10,3 millones de clientes, incluidos los suscriptores del servicio de streaming, en 11 países de Latinoamérica y Caribe

La oferta de entretenimiento en vivo y on demand, como eventos deportivos, contenidos internacionales y programación exclusiva

Las operaciones de banda ancha

Los satélites y centros de transmisión de última generación

DirecTV GO

Torneos y Competencias (Argentina) y WIN Sports (Colombia)

Fuera del acuerdo, que terminará de cerrarse a principios de 2022, quedaron las operaciones de banda ancha de Vrio en Colombia y la participación de AT&T en SKY México. "En líneas generales, la venta de DirecTV Latinoamérica ha sido una sorpresa, no por la venta en sí, sino porque el comprador no estaba en el radar de nadie", señala a iProUP Pablo Mancuso, presidente de Acción Group.

Según el experto, "si bien AT&T había dado a conocer la intención de vender esos activos luego de no lograr los resultados esperados, se habló de potenciales compradores relacionados al negocio, de operadores panregionales, pero no se conocían intenciones del grupo Werthein".

La TV satelital permite en Latinoamérica llegar a lugares donde no hay cobertura de banda ancha o TV por cable

En 2015, AT&T había comprado DirecTV para acceder a los contenidos y potenciar su negocio de telefonía y banda ancha en Estados Unidos. La apuesta por la diversificación se fortaleció con la adquisición de Time Warner en 2018 y, a partir de la fusión con Discovery en mayo, creó una nueva empresa de medios para meterse de lleno en la guerra del streaming.

Pero DirecTV Latinoamérica, casi desde el momento de la adquisición quedó claro que era un activo que no tenía intenciones de conservar.

"No había en este caso una sinergia, porque ni AT&T ni DirecTV tienen un negocio relevante en América Latina, salvo en México que es la operación que sí conservó AT&T. Además, la TV satelital tiene fecha de vencimiento porque no permite evolucionar hacia la interactividad de la televisión moderna", explica a iProUP Enrique Carrier, experto en Telecomunicaciones.

Además de no ser un negocio alineado con su estrategia, el operador fue "apurado" por uno de sus accionistas (y viejo conocido de la Argentina): el fondo Management Elliott, del "buitre" Paul Singer, para ejecutar un plan de acción de tres años para mejorar su rentabilidad y desendeudarse.

En ese marco, AT&T se comprometió a no buscar nuevas adquisiciones, reconfigurar su Consejo de Administración y ceder activos no estratégicos para mejorar su situación financiera.

Dentro de este último grupo, DirecTV Latinoamérica tenía todos los números del sorteo. En octubre de 2019, AT&T vendió las filiales en Puerto Rico e Islas Vírgenes, por las que recibió u$s1.950 millones de manos de Liberty Latin America. Incluso, en febrero se deshizo del 30% del negocio de DirecTV en Estados Unidos y recibió del fondo TPG Capital u$s7.800 millones.

Sin embargo, conseguir un comprador interesado en el resto de las operaciones de un negocio que pierde abonados ante el avance de los servicios de streaming no era tarea fácil. En tanto, los operadores regionales para los que el negocio podría resultar afín estratégicamente quedaban fuera de juego por limitaciones regulatorias.

El caso es que el acuerdo con el grupo Werthein, acaso el comprador menos esperado, le permitirá finalmente desprenderse de un activo que no suma valor a negocio móvil, cerrar un ciclo y enfocarse de lleno en el desarrollo de 5G.

¿Qué ganan los Werthein?

La adquisición de DirecTV, en un escenario de supervivencia en el que los proveedores de TV paga pierden suscriptores ante el avance ineludible de las plataformas al estilo Netflix, parece a priori un mal negocio. Y da lugar a la pregunta clave: ¿por qué es atractivo para el Grupo Werthein, cuando para todo el mundo es un sector en retirada? Según Carrier, hay tres puntos fundamentales:

No habría trabas regulatorias (no tienen negocios audiovisuales, ni de conectividad) que les impida adquirir la compañía

(no tienen negocios audiovisuales, ni de conectividad) que les impida adquirir la compañía En la región aún hay un alto porcentaje de hogares sin banda ancha y la posibilidad de contratar un servicio de streaming no es tan evidente, DirecTV es la única opción de entretenimiento

y la posibilidad de contratar un servicio de streaming no es tan evidente, DirecTV es la única opción de entretenimiento Es un negocio con más de 10 millones de suscriptores que, aunque no crece, tiene una buena penetración de mercado y genera un cash flow que permitiría potenciar un producto nuevo

Según cifras de Business Bureau provistos a iProUP, en Latinoamérica existen cerca de 66 millones de hogares que cuentan con TV Paga (una penetración del 35%), de los cuáles:

18% pertenecen a Televisa

18% a América Móvil (Claro)

15% a DirecTV

Telefónica (6%)

Clarín (5%)

Carrier imagina que "habrá interés por desarrollar DirecTV GO, entonces ya no sería solo un proveedor de TV satelital sino una empresa de contenidos que, en algunos casos, llegará a través del satélite y en otros por medio del OTT". "Además, tendrá la posibilidad de sellar acuerdos con proveedores de Internet que no tengan una propuesta de televisión o entretenimiento", completa.

El mismo estudio de BB destaca que el 17% de los hogares está abonado a un servicio de TV Paga, en tanto que 19% a un OTT. Casi un cuarto está suscripto a ambos.

Por otra parte, la cantidad de abonados le da escala para negociar derechos y tener los mejores contenidos de deportes en vivo, como las principales ligas de fútbol europeo y latinoamericano, una oferta que un OTT puro no posee.

En esta sintonía, el Grupo Werthein también se hace con el control de Torneos y Competencias y WIN Sports, en Colombia. Esto es vital según Carrier, porque "entonces la finalidad ya no es solo la distribución, sino también la producción de contenidos".

El analista remarca que "este es un punto fuerte porque el fútbol está armado para verlo por cable y mucha gente sigue manteniendo su suscripción de televisión paga solo por los deportes".

Otro punto a favor es la posibilidad de convertirse en un agregador de otros OTT, un modelo que será una solución en a mediano plazo y permitirá en converger un solo lugar toda la oferta de plataformas de streaming que cada vez es más grande y atomizada.

"Con DirecTV tenés un producto del pasado, la televisión, que sigue funcionando en muchos lugares por diversos motivos y deja plata. Pero también un producto del futuro, el OTT. Es un negocio interesante: habrá que ver cuántos de estos clientes que tienen DirecTV podrán migrar a la plataforma de streaming", detalla Carrier.

DirecTV posee lo mejor de la TV tradicional y el streaming: producción de deportes en vivo y contenidos bajo demanda

Sin embargo, y lejos de restar valor a la masa de clientes que DirecTV tiene en América Latina, Mancuso reconoce que es una operación riesgosa: "Es un negocio en declive y, desde lo tecnológico, la TV satelital no es una plataforma con futuro, aunque es una marca potente, con importantes acuerdos de contenido deportivo y nueva plataforma OTT que debería ser el nuevo camino a seguir".

Y remarca que "la clave será lograr migrar hacia un nuevo producto sin satélites, pero con la calidad que siempre caracterizó a DirecTV. AT&T como buena telco no pudo hacerlo, quizás un outsider tenga la frescura para lograrlo".

En la página web del Grupo Werthein se lee: "Su vasta trayectoria en diferentes rubros dan cuenta de su versatilidad y solidez". Sin dudas, requerirá más que nunca de tales cualidades para capitalizar todas las fortalezas de DirecTV y transformar un negocio en decadencia en un servicio de entretenimiento de cara al futuro.