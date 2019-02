Estos son los tres perfiles profesionales digitales que sobresaldrán este año

Las profesiones del futuro nacen de la ciencia de datos y las tecnologías financieras, así como la generalización de servicios y productos en línea

En este mundo vertiginoso donde el avance de las tecnologías marca la pauta en muchas de las esferas en las que nos desenvolvemos, en el trabajo no es la excepción.

De acuerdo con información de la Spain Business School, estos son los tres perfiles profesionales digitales que tendrán gran auge en 2019: director de datos (chief data officer), especialista en experiencia del usuario (user experience specialist) y director de grandes cuentas en comercio electrónico(e-commerce key account manager).

Las nuevas tecnologías han abierto la senda para numerosos perfiles laborales nunca antes vistos; las profesiones del futuro nacen de la ciencia de datos y las tecnologías financieras, así como la generalización de servicios y productos en línea.

Lo curioso es que, dada la propia novedad de los cargos y la ventaja de ciertas experiencias laborales previas, serán profesionales de diversas áreas quienes podrán especializarse para ocupar estas nuevas vacantes.

A continuación, te damos las características de cada uno de estos puestos:

1. Director de datos: la instauración de una eficaz metodología de gestión de datos es su labor, los diversos departamentos de la empresa (desde publicidad hasta inteligencia empresarial) cuentan con enormes cantidades de datos recopiladas, el director de datos ayudará a sacar el mayor provecho de ellos para beneficio de la compañía. Adicionalmente, juegan un rol esencial en la adaptación de ecosistemas de datos a la innovación tecnológica.

2. Especialista en experiencia del usuario: casi tres cuartos de los usuarios consideran su interacción con una marca como algo decisivo a la hora de decidirse por un servicio o producto; mejorar la experiencia del usuario debe ser algo a cargo de profesionales capaces de hacerla fácil, relevante y eficiente. Dicho tipo de especialista analiza lo más importante para los usuarios, estudia sus perfiles para ofrecer experiencias que satisfagan necesidades reales.

3. Director de grandes cuentas en comercio electrónico: la era del comercio electrónico apenas comienza, por ello los perfiles profesionales digitales por él demandados son igualmente una novedad. Las empresas necesitan expertos en ventas dedicados a la gestión y la relación con las grandes plataformas de e-commerce (Amazon, eBay, Alibaba, entre otras), profesionales preparados para sondear oportunidades y aprovechar nuevos canales de ventas.

Aquí se reseñan tan solo tres de los perfiles profesionales digitales -según América Retail- cuyo gran auge se espera para 2019, pero la realidad es que las nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial, cadena de bloques, automatización, etc.) continuarán creando nuevas necesidades específicas que solo podrán ser satisfechas por nuevos cargos laborales, algunos de los cuales sería aún imposible imaginar.