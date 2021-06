Amazon compra 1.000 camiones autónomos: ¿punto final para los repartidores?

Amazon tendrá la opción de comprar 420 millones de acciones preferentes de Plus a un precio de u$s0,47, lo que supondría un 20% del capital de la compañía

En una gran apuesta, Amazon llegó a un acuerdo para comprar 1.000 camiones con sistemas de conducción autónoma a una startup llamada Plus, según ha adelantado Bloomberg. Esta compañía está especializada en software para camiones, y el acuerdo incluye la posibilidad de que el gigante del comercio electrónico pueda comprar acciones, según un documento oficial depositado ante el regulador de los mercados financieros de Estados Unidos, la SEC.

Asimismo, como parte del acuerdo, Amazon tendrá la opción de comprar 420 millones de acciones preferentes de Plus a un precio de u$s0,47, lo que supondría un 20% del capital de la compañía. Por otro lado, si el gigante del ecommerce comprara el máximo de las acciones a las que tiene derecho, haría un desembolso de unos u$s200 millones.

A qué apunta

Por su parte, Plus es una compañía con sede en California, Estados Unidos, y es una de las muchas empresas involucradas en la carrera de los sistemas de conducción autónoma, de manera que este acuerdo podría acabar ayudando a Amazon a prescindir de sus conductores.

Asimismo, esta jugada se trata del último ejemplo de los esfuerzos que el gigante del comercio electrónico está haciendo para llegar a un futuro en el que no dependa de los conductores en sus camiones de reparto, tras la polémica que enfrentó meses atrás con diversas acusaciones sobre las pésimas condiciones labores.

Pero además, el año pasado Amazon compró Zoox, una compañía de taxis autónomos, por unos u$s1.000 millones. La empresa de Jeff Bezos presentó ese mismo año su propio robotaxi.

Con la tecnología de Plus, Amazon tendría más facilidades para evitar momentos de escasez de mano de obra como el que vive actualmente en Estados Unidos y que está afectando gravemente a la industria de la logística, provocando retrasos en las entregas y aumentando el coste del transporte. Por ahora, el sistema de esta compañía, llamado PlusDrive, sigue necesitando un conductor con licencia al volante.

La empresa espera lanzar al mercado un camión que no necesitara conductor para el año 2024.

Camiones 100% autónomos

Sin embargo, este escenario podría cambiar en los próximos años. PlusDrive es el primer producto de Plus y funciona de forma parecida al "full self-driving" de Tesla, que necesita que un conductor se mantenga al volante en casos de errores en el sistema o necesidad de acción. El consejero delegado de Plus, David Liu, dijo al medio de Business Insider que la empresa esperaba lanzar al mercado un camión que no necesitara conductor para el año 2024.

Plus comenzó a entregar sistemas de conducción semiautónoma a camiones este mismo año a empresas de Estados Unidos y China. La startup ha entregado a la compañía de logística china SF Holding un sistema que permite que sus camiones ligeros circulen unos 1.500 kilómetros diarios.

Pero como si fuera poco, esta startup, fundada en 2016, anunció recientemente su intención de salir a bolsa en mayo a través de una SPAC de u$s3.300 millones.

No obstante, no se trata de la primera incursión de Amazon en la automatización. La empresa de Jeff Bezos lleva mucho tiempo utilizando inteligencia artificial para controlar a sus empleados y aumentar la productividad, y también la ha empleado para otros asuntos, desde contratar talento a controlar los movimientos de sus repartidores, hasta el punto de saber cuándo bostezan.