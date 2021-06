Amazon remata todo: cómo comprar en el Prime Day desde Argentina con descuento y recibirlo en tu casa

El evento especial de ofertas, que incluye desde artículos de electrónica hasta juguetes, dura hasta el martes 22 de junio. Todos los detalles.

El esperado evento especial de descuentos de Amazon, el "Amazon Prime Day 2021", compuesto por increíbles ofertas en productos de todos los rubros, inició este lunes y se extenderá hasta el 22 de junio, fecha límite para comprar artículos al mejor precio y recibirlos en la puerta de tu casa.

Algunas ofertas que más se destacan son:

- ASUS VivoBook 15 Thin and Light Laptop, 15.6" FHD Display, Intel i3-1005G1 CPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Backlit Keyboard, Fingerprint, Windows 10 Home in S Mode, Slate Gray, F512JA-AS34 desde $71.060 (25% de descuento).

-Mattel Star Wars The Child Plush Toy, 11-Inch Small Yoda-Like Soft Figure from The Mandalorian, Green desde $5.690 (18% de descuento).

-2020 Apple iPad (10.2-inch, Wi-Fi, 32GB) - Space Gray (8th Generation) desde $53.120 (50% de descuento).

-HP Pavilion Gaming Desktop, NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, Intel Core i3-10100,Windows 10 Home, Compact Tower Design, Mouse and Keyboard, Mousepad and HDMI Cable (8GB RAM, 256GB PCIe NVMe SSD) desde $142.120( 25% de descuento).

-LEGO Classic 10717 Bricks Bricks Bricks 1500 Piece Set - Encourages Creativity in all Ages - Ideal for Creators of all Ages - Brick Separator Included desde $11.770 (40% de descuento)

-Western Digital 6TB WD Red NAS Internal Hard Drive HDD - 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, SMR, 256MB Cache, 3.5" - WD60EFAX desde $35.530 (25% de descuento).

Cabe destacar que las ofertas se renuevan constantemente y algunos artículos solamente se encuentran a precio especial por pocos minutos.

Qué empresas te los traen

Entre los principales portales que captaron la atención de los usuarios al permitir compras en pesos, en cuotas y con delivery incluido de productos de Amazon y las principales tiendas del exterior, se destacan:

-Tiendamia

-Aerobox

-Glic

-A tu casa

-Pickabox

-Todo en USA

-DHL Shop Latam

-Waiver Picks

Operatoria diferente

Tiendamia es quizás la opción más popular gracias al tiempo que lleva operando y a una cualidad que la destaca por varios de sus competidores: la posibilidad de pagar en pesos y en cuotas con tarjeta.

En su Marketplace la compañía tiene un banner especial dedicado al Amazon Prime Day 2021, donde publica una serie de productos diferentes cada hora.

Roger Dimant, country manager Tiendamia, destacó a iProUP que al momento de cerrar la operación, "se incluyen todos los costos, no hay sorpresas en el precio ni trámites engorrosos para recibirlos".

En cuanto a los tiempos de envío, subrayó que "el más rápido actualmente es seleccionando el método de envío Courier Privado con modalidad Express", que demora de 8 a 10 días a Capital Federal y Gran Buenos Aires y 10 a 15 a esas zonas con envío normal.

Mientras que los envíos por Correo Argentino llegan al hogar entre 25 a 35 días.

Pero existe otro pelotón de sitios web que brindan el servicio de traer al país el producto adquirido en páginas del exterior.

Uno de los más utilizados es Glic, que le brinda al usuario una dirección en Estados Unidos para recibir la compra y luego enviarla a la Argentina.

Santiago Gómez Platero, director de la firma, remarcó a iProUP que el fuerte de su plataforma se basa en la facilidad del uso del sistema, el cual se resume en cuatro pasos:

-El cliente se registra y recibe una dirección en Estados Unidos

-Compra en la tienda que quiera y envía ese producto a ese domicilio

-El usuario recibe una notificación cuando llega su paquete

-Realiza el pago

Luego Glic continúa el proceso: gestiona todos los trámites y entrega la mercadería, que puede recibirse en el hogar o en un punto de entrega en Recoleta.

Otra alternativa es Grabr, la aplicación que permite que un consumidor se ponga en contacto con una persona en el exterior que tenga planeado viajar a la Argentina y que aproveche a traerle su compra.

La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto.

También se puede recurrir a Aerobox, que cuenta con una calculadora en su web para conocer de antemano cuáles serán los costos de traer las compras, incluyendo los trámites aduaneros.

Al igual que sus pares, la empresa recibe el producto en EE.UU y ofrece la entrega en el domicilio indicado o se puede retirar desde su oficina en Buenos Aires.

Por último, desde Waiver Picks aseguran a iProUP que ofrecen un formulario en el que hay que ingresar el link del artículo que se quiere comprar y escoger entre dos procedimientos:

-Se accede a distintos marketplaces, se hace la compra y se gestiona el envío

-Se mandará una prefactura en pesos al cambio oficial por el pago del producto y la logística

-Cuando el artículo llega al país, se informa el importe final en pesos a dólar oficial (incluye envío e impuestos aduaneros)

-Una vez cancelado, se coordina la entrega

-El usuario mismo realiza la compra del producto y lo envía a una dirección indicada por la firma en Miami

-En ese último caso, el costo a abonar incluirá únicamente el envío y los gastos de importación

Pagos y cuotas

Desde Tiendamia explicaron a iProUP que la transacción puede pagarse en pesos y en hasta 12 cuotas fijas. Según Dimant, "este es uno de los principales atractivos que ofrecemos. Además, en diferentes momentos tenemos acciones con bancos locales que permiten comprar en hasta 12 pagos sin interés".

Glic ofrece diferentes alternativas, que van desde la opción de hacerlo en pesos con cualquier tarjeta de crédito o débito, vía Rapipago o Pagó Fácil y hasta transferencia o en dólares desde Paypal.

Aerobox por su parte brinda la chance de sacarlo en cuotas a través de Mercado Pago (tres y seis sin interés con algunos bancos) y el precio por kilo comienza en u$s15.

Por último, desde Waiver Picks remarcan que por el momento no ofrece cuotas. "Todos nuestros servicios se abonan a dólar oficial al tipo de cambio del día que se abona", resaltan.

Cambios en la operatoria y datos claves

El régimen de importación para comprar en el exterior como persona física sufrió varias modificaciones. Los aspectos más importantes a tener en cuenta, según enumeran desde Tiendamia, son:

-El Courier Privado permite hacer hasta cinco. Por eso es importante aprovechar lo que se denomina "servicio de consolidación" (agrupar los productos de distintas tiendas en un mismo bulto)

-Límites de compra: tanto para Correo Argentino como para Courier Privado, la operación no puede superar los u$s3.000

-Cantidad: como máximo se podrán pedir hasta 3 artículos de una misma familia para que no se presuma "finalidad comercial"

-Impuestos: en Correo Argentino, si la compra es menor a u$s50, no se abona ningún impuesto en Aduana. Por cada dólar que exceda ese monto, se pagará el 50%

-Algunas categorías especiales (como libros) están exentas de tributos: solo abonan una "tasa estadística" del 3%

-Peso: el puerta a puerta de Correo Argentino admite compras de hasta 20 kilos, mientras que por Courier Privado el bulto puede pesar hasta 50 kilos

-Hay productos o categorías prohibidas: debe consultarse con la plataforma para saber si se puede ingresar al país un artículo.