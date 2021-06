Según este experto hay tres fuertes razones para que el bitcoin pierda su liderazgo cripto

El experto en economía y profesor de la Universidad de Cornell Eswar Prasad, observó trs razones por las que el bitcoin dejará de ser la cripto líder.

Entre ellas que el hecho de que el bitcoin no sea tan anónimo como la gente piensa, que su minería no sea amigable con el medioambiente y que no funcione como moneda está haciendo que otras criptomonedas ofrezcan opciones mejoradas.

"La idea principal del bitcoin era proporcionar un seudonimato. Pero resulta que si se usa mucho el bitcóin y especialmente si lo usa para obtener bienes y servicios reales, eventualmente será posible vincular su dirección o su identidad física a su identidad digital", dijo Prasad a CNBC.

Agregó que lo más interesante es que otras criptomonedas están intentando arreglar este defecto y poder ofrecer más anonimato como Monero y Zcash.

Sobre la minería del bitcoin, Prasad hizo notar el uso intensivo de energía que utilizan los mineros digitales para producir nuevas monedas y garantizar que la red de pago "no es nada buena con el medioambiente".

Para el experto habrá otras monedas digitales que tomarán el lugar de bitcoin

Si bien en el caso del bitcóin los mineros requieren mucha energía, la segunda criptomoneda más popular Ethereum está ideando un método diferente que emplea menos energía y lo han denominado 'prueba de participación'. En este mecanismo ethereum activa a los llamados 'validadores' en la red si estos demuestran que tienen ether o una 'participación'.

"Eso requerirá mucha menos energía y podría brindar muchos de los beneficios que se suponía que debía brindar el bitcoin. También podría hacer que las transacciones sean mucho más baratas y rápidas", señaló el experto.

Prasad concluyó que el bitcoin en teoría proporcionaría un medio de intercambio anónimo y eficiente, pero "no ha funcionado en ese sentido" y más al contrario es "lento y engorroso" para pagar bienes y servicios, sin mencionar que el mercado es muy volátil.

"Podrías llevar un bitcoin a una tienda y un día tomar una taza de café y otro día, con el mismo bitcoin poder darte un capricho con una comida lujosa, pero eso no funciona bien para el medio de intercambio", puntualizó.