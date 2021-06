¿Es o no bitcoin un activo invertible?: analistas de Goldman Sachs no se ponen de acuerdo al responder

Goldman cambia de opinión sobre criptoactivos: declara que no son dignos de inversión en la misma semana en la que amplía su mesa de negociación cripto

El banco de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, ha dado otro giro de 180 grados en su postura hacia Bitcoin, mientras se esfuerza por definir su estatus de inversión del activo.

El banco de inversión dio un nuevo giro en su enfoque de las criptomonedas: en un informe publicado a principios de esta semana afirma que no son una "inversión viable".

El informe, titulado "Digital Assets: Beauty Is Not in the Eye of the Beholder", concluye que Bitcoin no es "un depósito de valor a largo plazo ni una clase de activos invertibles".

Esto contradice su informe del 21 de mayo titulado "Criptomonedas: ¿Una nueva clase de activos?", que era en gran medida positivo sobre la idea e incluso contaba con pabaras de Matthew McDermot, jefe global de activos digitales de Goldman Sachs: "Bitcoin ahora se considera un activo invertible".

Esto, a su vez, fue un repudio a otra publicación de Goldman Sachs del año pasado en la que diferentes analistas del banco proporcionaron cinco razones por las que Bitcoin no era una clase de activo adecuado para invertir.

En el nuevo informe, el Grupo de Estrategia de Inversión del banco declaró que quería ir a lo seguro con respecto a la criptomoneda. "Nos hemos abstenido de repetir el hype positivo y negativo que rodea a este ecosistema porque no queremos que los clientes se vean zarandeados, incluso influenciados por una cacofonía de afirmaciones, muchas de ellas sin fundamento", decía el informe.

El informe afirmaba que Bitcoin no era "oro digital", pero que, en cualquier caso, el oro en sí mismo no era un depósito de valor fiable: "El argumento de que Bitcoin y las criptomonedas son una versión digital del oro no le confiere ningún valor a Bitcoin y otras criptomonedas, porque el oro en sí mismo no es un almacén de valor consistente o fiable."

The Goldman Sachs Investment Strategy Group should sign off its research pieces on crypto with "Have Fun Staying Poor". pic.twitter.com/TiedRBxWhI — Alex Krüger (@krugermacro) June 14, 2021

El informe también sugirió que las propias blockchains no son fiables, concluyendo que las criptomonedas y la tecnología blockchain están "construidas sobre capas de confianza que podrían erosionarse". "Tras analizar varias metodologías de valoración y aplicar nuestro modelo de asignación estratégica de activos multifactorial, hemos llegado a la conclusión de que las criptomonedas no son una inversión viable para los portafolios diversificados de nuestros clientes."

Está claro que hay divisiones en el banco sobre su enfoque respecto a las criptomonedas. En mayo, Goldman Sachs lideró una ronda de inversión de $15 millones para la firma de análisis blockchain Coin Metrics.

El lunes 14 de junio, se informó que McDermott confirmó que el banco de inversión estaba ampliando su mesa de negociación de criptomonedas para incluir opciones y futuros de Ethereum.

Fuente: Cointelegraph