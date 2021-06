Conocé al unicornio latinoamericano del que todos hablan y que llegará esta semana a Wall Street

La valuación de la empresa es de u$s 5.000 millones y sus acciones girarán a un precio indicativo de entre u$s16 y u$s18 en el Nasdaq bajo el símbolo DLO

Esta semana se dará un acontecimiento histórico en el mundo de los negocios de Uruguay. La empresa tecnológica dLocal abrirá parte de su capital en Wall Street. Esta será la segunda empresa uruguaya en lograrlo, porque en 1999 la firma de Internet, StarMedia, cuyo cofundador y CEO era el uruguayo Fernando Espuelas realizó una oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq, recaudando u$s110 millones. StarMedia tenía su sede para Latinoamérica en Montevideo.

"Lo de dLocal es uno de los mayores hitos en la historia económica y empresarial de Uruguay", afirmó el economista Aldo Lema en su cuenta de Twitter.

Sus acciones

Asimismo, la empresa registró su OPI ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado bursátil en Estados Unidos.

El registro señala que se ofertarán 29,4 millones de acciones de 293 millones de acciones, lo que sería un poco más del 10% de la propiedad, a un precio indicativo de entre u$s16 y u$s18 por acción en el Nasdaq bajo el símbolo "DLO".

El documento ante la SEC indica que dLocal estima obtener un neto de aproximadamente u$s 69,9 millones, asumiendo un precio de la OPI de u$s 17 por acción, que es el punto medio del rango de precio incluido. Asimismo, esto ratificaría su valuación de u$s 5.000 millones.

Por otro lado, Los coordinadores globales de la operación son los bancos J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley. Además de estos, actúan como colocadores Bank of America Securities, HSBC y UBS Investment Bank.

El primer unicornio

La sede de la empresa está en Uruguay y sus fundadores (Sergio Fogel y Andrés Bzurovski) son uruguayos, si bien dLocal está registrada como una compañía de responsabilidad limitada de Islas Cayman. Eso se aclara en el documento ante la SEC y se informa de las diferencias entre la legislación corporativa de Estados Unidos y la de Islas Cayman.

Además de ser la segunda empresa uruguaya en cotizar en Wall Street, dLocal es el primer unicornio uruguayo.

dLocal alcanzó este status, con una valuación de u$s 1.200 millones, en una ronda de capital el pasado 15 de septiembre de 2020 que lideró General Atlantic y en la que obtuvo u$s 200 millones.

Luego, el pasado 2 de abril de 2021 en otra ronda de inversión que lideró Alkeon Capital (también estuvieron Bond, D1 Capital Partners y Tiger Global) obtuvo u$s 150 millones y llevó su valuación a u$s 5.000 millones.

El rápido crecimiento del valor de la empresa va de la mano del fuerte aumento de los ingresos;en el primer trimestre del año crecieron un 123,7% en comparación con igual período de 2020, y de las perspectivas del negocio de pagos.

La plataforma única de dLocal permite a los comerciantes contar con una única solución de pago integrada, aceptar pagos, enviar pagos y liquidar fondos a nivel mundial.

"Los comerciantes de nuestra plataforma se benefician constantemente de la mejora de las tasas de aceptación y conversión, la reducción de la fricción y la mejora de la prevención del fraude, lo que lleva a una mejor interacción potencial con casi 2.000 millones de usuarios de Internet combinados en los 29 países en los que prestamos servicios", se define la empresa en el documento ante la SEC. Tiene presencia en América Latina, África, Medio Oriente y Asia y cuenta con clientes como Microsoft, Spotify, Amazon y Didi.

"Continuaremos enfocándonos en brindar servicio a nuestra base diversificada de comerciantes globales, especialmente en atractivos verticales de la industria como el comercio minorista, el streaming, el transporte compartido, las instituciones financieras, la publicidad, los viajes, el aprendizaje en línea y los juegos", agregó dLocal en el documento.

Fuente: El País.