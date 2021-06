Una dupla indisoluble "Mindset y ciberseguridad"

Junto con la pandemia y por supuesto el crecimiento exponencial del uso de tecnologías que nos facilitan el trabajo en virtualidad, se incrementó el reporte por ciberataques. Estos utilizan códigos maliciosos que alteran la lógica o los algoritmos de programación, lo que genera consecuencias perjudiciales que varían desde el robo de datos, encriptación de cuentas, alteración en las operaciones, etc.

En consecuencia, empresas de ciberseguridad como BlackBerry (BB) dedicada al desarrollo de Software han incrementado desarrollos que permiten prevenir de ataques cibernéticos, con su consecuente corolario en el valor de la acción en el mercado bursátil.

Paradójicamente mientras hacía el seguimiento de BB en un importante plataforma internacional de mercado bursátil la acción modificó su valor, nada más y nada menos que un 100 por ciento.

¿Qué podría haber ocurrido?

Si lo crees lo creas, si por el contrario no crees, es poco probable que puedas crearlo. Más allá de la lógica en la sintáctica de la frase, podemos aludir al principio de la física cuántica que manifiesta que no existe disociación entre pensamiento y materia, ó expresado de otra forma, solemos decir "donde va el pensamiento va la energía".

Como sea que lo pienses - y lo sientas-, nuestra mente es muy poderosa, puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo en la materialización de un proyecto, la toma de decisiones, alguna situación de interés o en el propio desarrollo profesional y corporativo. Así que siempre lo incluyo en la consultoría estratégica y coaching de negocios de Nun Lab.

Viernes 28 de mayo de 2021 a las 8:30 PM cerrando un día con diferentes actividades en torno a la consultoría y también de bolsa, -ya que además soy trader -; se presenta ante mis ojos un cambio en el valor de la acción de BlackBerry (BB) había cerrado a 10.07 usd en Wall Street, registrando un after – después de cierre de operaciones- de 9.99 usd.

¿Podía ser mi mente? ¿Estaba medio fatigada un viernes a esa hora? O como me dijo algún simpático en español cuando lo comenté en el foro de la importante plataforma, "aflojale a los vicios".

Pero, ¿Cómo averiguar si era un engaño de misma, un error cognitivo de percepción e imagen, o tal vez un error del sistema, o de ciber seguridad u otra variable? ¿Cómo probarlo?

Buscar un testigo al cierre de operaciones y un día viernes a la noche era casi imposible aunque lo intenté igual con resultado negativo. La falla del sistema había pasado inadvertida para los inversores y traders. El mercado de Wall Street ya cerrado; incluso los europeos a esa hora están en plena madrugada de sábado y mucho menos el mercado asiático. Entonces capturé pantalla y lo guardé para reportar al área de soporte de la plataforma y a Blackberry por si hubiese impactado de alguna forma.

¿Cuál fue la falla?- No lo sé- pero la acción pasó de valer 10.07 usd a 1007. Usd, es decir un 100 por ciento más.

Si bien sabemos quiénes seguimos este título que aun está subvaluada ya que apenas se estaba aproximando a su valor objetivo, sus desarrollos en cyberseguridad son muy potentes y muy probablemente su crecimiento será aun más exponencial en materia de ganancias.

Sin embargo tanta "energía concentrada" en el pensamiento para empujar la acción a tremendo crecimiento no podía ser fiable, no es congruente al menos en el aquí y ahora del presente, pues el comportamiento del título venía siguiendo patrones propios y no respondía ni al ritmo del Nasdaq, ni de ningún indicador de bolsa. Tampoco seguía al comportamiento del mercado, al menos desde hace un trimestre.

Habitualmente cuando sucede algún error- por ahora lo llamo así- se debe a alguna modificación que se está llevando a cabo en plataforma de operaciones, para lo cual suele mostrar automáticamente una aviso a sus usuarios; también este tipo de errores duran muy poco tiempo o segundos o minutos, y no casi media hora como marcó en pantalla.

Más allá de la experiencia y la curiosidad compartida la riqueza del planteo va más allá.¿Qué hubiera pasado si el "error" surgía cuando el mercado estaba operativo en alguna parte del globo? ¿Hubo alguna consecuencia para los inversores, o para las mismas empresas? ¿Se trató de un mero error o pudo responder a un ciber ataque? Cabe mencionar a los legos en el tema que no todas las operaciones son en tiempo real y ejecutadas por humanos, sino que lo son también programadas automáticamente mediante algoritmos.

Cuán importante es reconocer en el mindset digital humano la creación de la tecnología, pero no sin perder de vista que los programas son diseñados por humanos y estos requieren a su vez, desarrollar su potencial de manera continua.

En materia de big data el 80 por ciento del volumen de datos más relevantes que circulan, y que son más valiosos, resultan del análisis de datos semi y no estructurados como videos, textos, plataformas y sitios web, y que sólo son producto del procesamiento humano.

*El autor es Andrea Queruz Chemes. Consultora de empresas y Psicóloga de Nun Lab