Square considera desarrollar una billetera digital en hardware para resguardo de bitcoins

Jack Dorsey compartió los planes en un hilo de tweets, donde además reflexionó en torno a la ingeniería de dichos dispositivos (similares a unidades de pendrive USB) y compartió algunas de las ideas que tiene para el proyecto.

"Square está considerando hacer una cartera de hardware para Bitcoin. Si lo hacemos, lo construiríamos completamente abierto, desde el software hasta el diseño del hardware, y en colaboración con la comunidad. Queremos empezar a pensar de la manera correcta: compartiendo algunos de nuestros principios fundamentales".

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles. — jack (@jack) June 4, 2021