Streaming 4.0: Spotify lanzará la función "conciertos online"

La plataforma de streaming ofrecerá la posibilidad de presenciar eventos musicales de manera remota ante la imposibilidad de organizarlos físicamente.

Spotify, el gigante de la música on demand, ofrecerá una serie de conciertos en línea en el transcurso de las próximas semanas.

La iniciativa se da en un contexto complicado para los grandes eventos musicales, los cuales parecen no tener fecha de retorno confirmada aún.

En base a esto último, desde la firma aseguraron que "la industria mundial de la música en directo está todavía muy lejos de volver a la normalidad", al referirse a la pandemia, la cual dificulta la posibilidad de juntar a grandes grupos de gente.

A través del anuncio, la plataforma de streaming presentó cinco de estos eventos que se llevarán a cabo. Los usuarios podrán elegir a sus artistas, los cuales, a su vez, eligirán el lugar donde llevarán adelante el espectáculo.

Si bien la empresa describió la iniciativa como eventos de "livestreaming", los mismos no serán en vivo, sino pregrabados. Los conciertos tendrán una duración de entre 40 y 75 minutos y, al no ser en directo, podrán verse en varias zonas horarias. Eso sí, solo se podrán ver durante el tiempo especificado para el que se haya comprado la entrada.

Conciertos desde tu casa por u$s15

La entrada a cada una de las actuaciones costará u$s15 (o el equivalente en moneda local), y los usuarios necesitarán una cuenta de Spotify de cualquier nivel para poder acceder.

Una vez comprada la entrada, ésta quedará vinculada a tu cuenta de Spotify, con el fin de que no puedas compartir los inicios de sesión ni intercambiarlas en caso de no poder asistir.

Además, habrá que ser organizados antes de tomar la decisión, ya que la compra de la entrada no es reembolsable. Es decir que si finalmente el usuario no puede asistir, Spotify no reembolsará el dinero, aunque esta modalidad de conciertos no tengan, por supuesto, un aforo limitado.

El primer concierto será el de The Black Keys el 27 de mayo. Mientras que los subisiguientes serán:

Rag'n Bone man (3 de junio)

Bleachers (10 de junio)

Leon Bridges (17 de junio)

girl in red (24 de junio)

Durante los meses de confinamiento, muchos fueron los artistas y las plataformas que apostaron por entretener a su audiencia con conciertos en línea aprovechando las ventajas de Internet.