¿Cansado de que YouTube consuma tantos datos en tu celular?: listo, ya le encontraron la solución

YouTube está actualizando sus aplicaciones para Android e iOS con nuevas opciones de reproducción de vídeos que responden a pedidos de los usuarios

YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas, pero también, una de las que más datos consume. La idea de escuchar música o ver vídeos desde cualquier parte puede atentar contra tu presupuesto si tienes una tarifa de datos limitada. Gracias a una nueva característica, podrás optar por diferentes modos de reproducción de contenidos. Así, por ejemplo, podrás ver vídeos en mayor calidad cuando estés conectado a una red Wi-Fi y en menor calidad con datos móviles.

Esta función se suma a las ya existentes. Para cambiar los modos de reproducción predeterminados, ingresa a YouTube y reproduce cualquier vídeo. Luego, en toca en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Calidad. Allí, verás diferentes opciones, pero debes tocar en la opción Preferencias de calidad de vídeo, que aparece en azul.

Una vez dentro, verás dos apartados, cada uno con sus opciones. «Calidad de vídeo en redes móviles» y «Calidad de vídeo con Wi-Fi«. Si seleccionas «Automática«, YouTube se encargará de ajustar la calidad de acuerdo a tu conexión, aunque recuerda, solo tiene en cuenta la velocidad y no si tienes un plan de datos limitado. «Mayor calidad de imagen«, como su nombre lo indica, tratará de mostrar la mayor calidad posible, y «Ahorro de datos«, reducirá la calidad y, por consecuencia, consumirás menos datos.

Con una simple configuración podrás controlar mejor cuantos datos gastas

Además, tienes la opción de seleccionar la resolución 4K HDR. Eso sí, esta opción no puede ser configurada por defecto, por lo que si deseas ver vídeos en esta calidad, debes hacerlo manualmente en cada uno.

Si has probado y aún no cuentas con esta nueva característica es que aún no ha llegado a tu dispositivo. No te preocupes, YouTube está desplegándola gradualmente, por lo que en los próximos días deberías podes acceder a ella en iOS y Android, indicó WWWhatsNew.