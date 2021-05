Hace 10 años no existía y ahora se vendió por millones: cómo se creó Auth0, el unicornio argentino vendido por u$s6.500 millones

La compañía anunció recientemente su fusión con Okta. Matias Woloski, su CTO y cofundador, habla con iProUP para comentar sobre sus orígenes y su acuerdo

El club de los unicornios argentinos (aquellas compañías que valuadas por encima de los u$s1.000 millones) sumó un nuevo integrande hace relativamente poco. Esta "mesa chica", que reúne a los gigantes Mercado Libre, Globant, OLX y Despegar, tuvo que agregar una nueva silla para Auth0, una empresa de seguridad informática y autenticación que, "silbando bajito", concretó recientemente su venta a con Okta por u$s6.500 millones, un referente global de su sector.

Lejos de los flashes que suele atraer todo lo relacionado con el eCommerce de Marcos Galperin, Eugenio Pace y Matías Woloski construyeron una solución innovadora que ataca un problema central en todas las compañías: la ciberseguridad.

"Nuestro trabajo es un poco invisible. No es como Mercado Libre que la gente conoce la marca porque brinda un servicio directo al cosumidor. Nosotros trabajos por detrás, somos parte de la infraestructura, como la electricidad, es crítico para construir cosas pero uno ya da por sentado que ‘prende y anda’", comenta en diálogo exclusivo con iProUP Matías Woloski, uno de los fundadores de Auth0 y su actual CTO.

Con la reciente noticia de que Okta, el mayor proveedor de identidad independiente del mundo, finalizó la adquisición de Auth0 en una operación que involucró la friolera de u$s6.500 millones de dólares, la firma comandada por Pace y Woloski vuelve a estar en el centro de la escena y pone de manifiesto la necesidad creciente de las empresas por contar con soluciones cada vez más efectivas, modernas y, a su vez, simples, para luchar contra la inseguridad, en un mercado valuado en u$s 80.000 millones.

"Somos un servicio de infraestructura que te permite enfocarte en las cosas de tu negocio y que no te preocupes por la autenticación, que sea cómodo para el usuario y que tenga la menor fricción posible", afirma Woloski y resume: "Para hablar en concreto, nosotros proveemos la famosa 'cajita de login', porque cualquier aplicación que tenga algún tipo de valor necesita que el usuario esté autenticado"

¿Pero cómo logró esta empresa consolidarse en menos de 10 años y no solo crear un producto reconocido a nivel global, sino expandirse a todo el mundo?

Un libro, un problema y una necesidad

Auth0 opera en la industria de identity-as-a-service (IDaaS, por sus siglas en inglés). Su producto se convirtió en el diferencial y en punta del iceberg para luego invertir en posventa, más innovación y marketing. La identidad como servicio no es algo muy sexy para vender, pero los inversores de Silicon Valley piensan diferente. En mayo 2019, la firma levantó u$s103 millones en una ronda liderada por el fondo Sapphire Ventures.

Pero lejos de estas cifras millonarias, todo empezó hace menos de 10 años, con un diálogo constante entre ambos socios, cada uno ubicado en geografías totalmente opuestas. "Yo estaba en Buenos Aires y Eugenio en Redmond, en los headquarters de Microsoft", cuenta Woloski.

Pero la semilla que originó todo se encuentra aún más atrás, entre 2005 y 2010: "Con las empresas yendo a la nube y la proliferación de los teléfonos inteligentes, empezamos a ver un cambio de paradigma, no solo en la identidad y la atuenticación, sino en todo el ecosistema. Con Eugenio vimos esto y empezamos ver esta tendencia y decidimos investigar más sobre el tema".

De este research, y apoyado por la firma editorial de Microsoft, salió en 2009 el libro "Moving Applications to the Cloud on the Microsoft Azure Platform", aunque tuvo varias reediciones a las que se le fueron agregando nuevos capítulos.

"Este fue el puntapié, pero veníamos viendo que con esta arquitectura podíamos atacar un problema recurrente. Esto fue a madurando de a poco y me permitió ir aprendendiendo de la fricción real que existía", asevera Woloski.

Aplicando la "regla de las 10.000 horas" de Malcolm Gladwell -que afirma que para ser experto en algo se necesitan al menos 10.000 horas de práctica-, el análisis recurrente sobre los problemas de autenticación llevó a que finalmente en 2012 naciera de forma oficial el producto de Auth0.

En simultáneo, y tras 13 años en Microsoft y como principal lead program manager, operando desde Washington, Eugenio Pace renunció y decidió asociarse a Woloski para iniciar el camino de emprender con una inversión inicial de u$s50.000.

Con un trabajo en equipo pero a distiancia, al año siguiente lograron su primer hito: consolidarse su producto entre los programadores de forma orgánica (lo recomendaron mucho por el "boca a boca"), quienes optaron por su solución como una gran alternativa a los problemas de seguridad.

El otro hito que marcó su camino durante el 2013 fue su primer acuerdo importante con una compañía de seguros.

"Se les había caído el sistema de autenticación y la empresa que les daba soporte no sabía como resolverlo. Estuvieron dos semanas hasta que alguien de la empresa vio en LinkedIn que Eugenio había arrancado con Auth0. Ahí se contactó y cerramos el primer deal, que fue de u$s200.000", recuerda Woloski y afirma que "fue la primera gran validación del mercado", lo que los ayudó a entender aún más a sus clientes empresa.

Asimismo, hacia fin de ese año recibieron varias ofertas de adquisición, pero todas fueron declinadas.

Con el paso de los años, la empresa logró consolidarse, inclusive a la distancia, con Pace trabajando desde EE.UU y Woloski en Buenos Aires. "Fuimos creciendo de forma remota y orgánica", cuenta el CTO.

Hoy, su headquarter está en Bellevue, Washington, pero cuentan con oficicinas en Buenos Aires, Londres, Sydney, Japón y Singapur y más de 500 empleados en todo el mundo: "No son espacios gigantes, sino lugares de encuentros sociales para nuestros colaboradores". A nivel ventas, el mayor caudal de clientes está en EE.UU (casi el 50%) y el resto se reparte en Europa (20%), Australia y Asia-Pacífico (15%) y el resto en América Latina

El acuerdo con Okta

Y el bombazo llegó recientemente, cuando Okta confirmó la compra de Auth0 en una operación de u$s6.500 millones.

Según confirmaron las empresas, el unicornio criollo operará como una unidad de negocio independiente dentro de Okta, dirigida por su actual CEO, Eugenio Pace, reportando directamente a Todd McKinnon, CEO y co-fundador de Okta. Tanto las plataformas de Okta como las de Auth0 serán compatibles, invertidas e integradas a lo largo del tiempo, lo que acelerará la innovación y hará que Okta Identity Cloud sea aún más atractiva para todo el espectro de clientes y usuarios.

"Okta es una empresa de identidad como nosotros, pero se enfoca más en los empleados, no tanto en el desarrollo", diferencia Woloski. Y brinda un detalle importante sobre la operación: "Nosotros íbamos camino al IPO, pero cuando surgió la oportunidad con Okta evaluamos que podíamos tener todo ese potencial para causar impacto más rápido en la inudstria".

Luego de confirmar la noticia, el presidente de Okta comentó: "La identidad es una de las inversiones más estratégicas que una organización puede hacer en la actualidad. Una plataforma de identidad única y unificada tiene el poder de transformar una organización al proporcionar un acceso seguro y sin interrupciones tanto para clientes como para empleados", dijo McKinnon.

Y añadió, "Okta y Auth0 siempre han compartido una visión común para el mercado de la identidad. Ambas somos empresas que priorizan a la nube y al cliente primero. Al unir fuerzas, brindaremos a nuestros clientes más opciones y flexibilidad, generando un importante valor y permitiéndoles acelerar la innovación. Juntos, daremos forma al futuro de la identidad en Internet, permitiendo a los desarrolladores construir con la identidad en la base".

Por su parte, Woloski comenta que también fue importante el "cómo" se concretó la fusión: "Influyó mucho que en los últimos años cambiaron el formato de las adquisiciones. El ejemplo de Microsoft y GitHub operando de forma independiente y con su propio branding y roadmap es un ejemplo de este camino. Fue parte del contrato que tuvimos con ellos para que cada uno pueda mantener su valor y enfocarse en lo que es mejor.

Las plataformas de identidad integrales, complementarias y flexibles de Okta y Auth0 resuelven todos los casos de uso de la identidad, independientemente del público o del usuario. ¿En qué se diferncian?:

Okta fue pionera en la identidad basada en la nube, ofreciendo una fiabilidad de nivel empresarial y una seguridad de primera clase al tiempo que prioriza el éxito del cliente para organizaciones de todos los tamaños.

Auth0 fue construido por desarrolladores para desarrolladores. Los creadores de aplicaciones de todo el mundo son fieles a Auth0 por su extensibilidad, facilidad de uso, alcance de la documentación y experiencia amigable para los desarrolladores.

Con un importante trayecto recorrido, Woloski reflexiona sobre el momento que están viviendo los emprendedores

"Hoy es un momento ideal. Se abrió de repente el mundo para nuevos productos y servicios. Están cambiando muchas cosas, entonces hay potencial para hacer disrupción. Además, se globalizó el foundrising", asevera el cofundador de Auth0 y concluye: "Hoy cualquiera pueda hacer una empresa global. Es un gran momento para lanzarse".