Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 también tendrán su versión "virtual"

Debido al contexto actual de la crisis sanitaria originada por la pandemia del Coronavirus, muchos eventos se vieron pospuestos o inclusive cancelados. Uno de ellos fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pasaron al verano, del hemisferio norte, de 2021.

Sin embargo, esta no es la única situación inédita del evento ya que se confirmó que por primera vez en la historia, se celebrarán unos Juegos Olímpicos Virtuales organizados por el propio Comité Olímpico Internacional, algo que puede tener cierta continuidad, según afirman algunos expertos.

Estas olimpiadas virtuales tendrán lugar antes de las tradicionales, ya que se celebrarán entre el 13 de mayo y el 23 de junio, y contarán con cinco categorías deportivas, que son béisbol, ciclismo, deportes de motor, remo y vela, y las pruebas estarán configuradas por el COI en colaboración con la federación de cada uno de los deportes.

Cada federación eligió un juego en el que se realizarán las diferentes pruebas, por lo que la variedad y la riqueza del mercado fue beneficiosa. Estos serán los videojuegos que se utilizarán:

Por lo que se ve, se trata de un formato inicial, que puede que se vea ampliado en las siguientes olimpiadas, e incluso que se abra un hueco en las próximas ediciones. Pero además, otras federaciones como la FIFA (fútbol), la FIBA (basket) y la ITF (tenis), también mostraron interés en participar en esta pionera modalidad de los Juegos Olímpicos.

Histórico. Esa es la palabra que define la hazaña lograda por el equipo argentino 9z Team en el BLAST Premier Spring Showdown, un torneo internacional de Counter-Strike que cuenta con algunos de los mejores equipos del mundo. El quinteto argentino viajó a Serbia para poder competir en el torneo basado en Europa en búsqueda de experiencia internacional, pero superaron toda expectativa contra el equipo del mejor jugador del mundo.

La escuadra que mezcla jugadores de nacionalidades argentina, uruguaya y brasileña venció por 2-1 a Team Vitality, un equipo francés que se encuentra en el puesto #8 del ranking internacional del medio HLTV y dentro de sus filas cuenta con el jugador ZywOo, el mejor jugador del mundo en 2019 y 2020.

Esta es la primera vez que un equipo sudamericano, excluyendo a Brasil que es considerado como una región aparte en los esports, vence a un equipo del Top 10 mundial de Counter-Strike en una serie al mejor de 3.

Santino "Try" Rigal, un joven de 16 años oriundo de General Pico en la provincia de La Pampa, fue la figura de la tarde. Superando en todo aspecto a ZywOo, a quien considera su referente dentro del juego, el nombre Try resonó en redes con tweets de algunos de los mejores jugadores del mundo y equipos de calibre internacional. A finales de 2020 Francisco "Frankkaster" Postiglione anunció en un tweet que Santino firmó una extensión de 2 años con "la violeta", apodo que se le da a 9z Team por los colores en su camiseta.

"Estuve loco todo el partido" comentó Francisco "Frankkaster" Postiglione, CEO de 9z, sobre sus emociones durante la serie, "No podía respirar pero tampoco podía parar de gritar" continuó. "Esperamos pronto instalarnos en el exterior y entrar en ritmo con la competencia. Tenemos el talento y todas las condiciones para jugar contra los mejores" terminó.

And just like that, try should be a player most teams should take a look at, for many different reasons. He is making a great case for himself right now to make the next step in his CS:GO career. He is only 16, and he is killing it vs Vitality #BLASTPremier — Jacob "Pimp" Winneche (@Pimp_CSGO) April 15, 2021