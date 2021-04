¿Las marcas apuntan a los eSports?: por qué las audiencias y marcas migran cada vez más a este campo

Los eSports se convirtieron en los favoritos de los anunciantes en un momento en el que el marketing deportivo tradicional vivió en 2020 un paro completo

A comienzos de 2020, los eSports se transformaron en un tema recurrente en los análisis de los medios y en las proyecciones de los equipos de marketing. Esta disciplina creció, como también lo hicieron todos los elementos vinculados a ellos.

Por otro lado, además de crecer el número de personas que practican eSports, también se elevó el número de su audiencia. El estallido de la pandemia del coronavirus aceleró todos esos mecanismos y esos comportamientos.

Algunos canales deportivos llenaban sus horas de emisiones con retransmisiones de eSports

Nuevo contexto

Asimismo, los deportes electrónicos se convirtieron en los favoritos de los anunciantes en un momento en el que el marketing deportivo tradicional vivió en 2020 un paro completo. Los deportes electrónicos se lanzaron a cubrir el vacío que había dejado la pausa por culpa de los confinamientos y las medidas de prevención sanitaria los deportes tradicionales.

Incluso, algunos canales deportivos llenaron sus horas de emisiones con retransmisiones de eSports y algunos grandes equipos de deportes tradicionales los usaron como palanca para seguir conectando con sus fans.

El cambio permitió además que los deportes electrónicos llegaran a grupos demográficos que los tradicionales estaban perdiendo. Sin embargo, los últimos doce meses aceleraron el proceso. Los eSports consiguieron llegar así a millones de jugadores y, lo que es más importante para los anunciantes, a millones de espectadores.

Los últimos datos sobre el mercado de los deportes electrónicos y sus retransmisiones así lo demuestran. Como explican desde Warc, partiendo de los datos de un estudio de Newzoo, los confinamientos durante 2020 aceleraron el mercado del livestreaming, que creció mucho más rápido de lo esperado y que logra ahora conectar con más espectadores.

Pero además, plataformas como Twitch salieron de la pandemia victoriosas y más populares. Lo interesante no es solo que hayan crecido mucho, sino también que ese crecimiento no frenará. Los analistas de Newzoo creen que las tasas se mantendrán similares en 2021. La tendencia al crecimiento no finalizará con este año, sino que continuará hasta 2024.

Esta tendencia hará que 2021 se cierre ya con cifras espectaculares. Los analistas de Newzoo creen que a cierre de 2021 habrá ya más de 700 millones de espectadores de livestreaming en todo el mundo.

Los deportes y sus retransmisiones son uno de los pesos pesados de la inversión publicitaria global.

Para llegar a esta cantidad de espectadores, se producirá un crecimiento este año en la audiencia del livestreaming de juegos del 10%. Para 2024, la compañía de análisis prevé que habrá ya más de 1.000 millones de espectadores, gracias a un acelerón en los mercados de América latina, Asia Pacífico, y África.

El rol de las marcas

Asimismo, todas estas cifras son interesantes para comprender cómo están cambiando los hábitos y los intereses de los consumidores, pero también para estudiar cómo deben ajustarse las estrategias publicitarias y las inversiones de los anunciantes.

Los deportes y sus retransmisiones son uno de los pesos pesados de la inversión publicitaria global, recibiendo una parte sustancial de los presupuestos de los anunciantes. Solo hay que pensar en España y el fútbol para verlo.

Los anunciantes apuestan por los deportes porque son el tipo de contenido que aún genera altas cifras de audiencia y por la conexión emocional de los consumidores con sus equipos. Pero el crecimiento de los deportes electrónicos les debe llevar a pensar mejor las cosas.

Un estudio reciente de Juniper Research calcula que los deportes electrónicos moverán u$s3.500 millones en anuncios y derechos de retransmisión hacia 2025. Supondrá un crecimiento del 70% en los próximos cuatro años. Los datos de Newzoo dejan claro que este año tres cuartas partes de los ingresos que generen los eSports están vinculados a derechos de medios y a patrocinios.

Fuente: Puro Marketing.